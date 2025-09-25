Parceria garante espaço para economia solidária no Almacen Pepe

Secretário Augusto Vasconcelos com André Faro e Wenceslau Júnior - Foto: Divulgação

A Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), firmou parceria com o empório Almacen Pepe para a comercialização de produtos da economia solidária e agricultura familiar. Os itens serão ofertados em uma gôndola especial, identificada nas lojas, além de serem utilizados na produção dos restaurantes e lanchonetes do grupo. O anúncio da parceria ocorreu na loja do Almacen do Horto Florestal, e contou com as presenças do titular da Setre, Augusto Vasconcelos; do sócio-administrador do Almacen, André Faro; além do superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo da Setre, Wenceslau Júnior, e da coordenadora do Cesol Salvador, Karla Uckonn.

Sabores

A chef baiana Fernanda Possa assume a missão de elevar ainda mais o nível da gastronomia e dos eventos no paradisíaco balneário de Trancoso, no Extremo Sul da Bahia. À frente de sua empresa, ela acaba de assumir todo o setor de eventos e de Alimentos & Bebidas do Hotel Amaia, um dos mais sofisticados pé na areia da região. "Meu propósito é traduzir a essência de Trancoso em experiências gastronômicas únicas, com autenticidade, delicadeza e atenção a cada detalhe, desde um almoço à beira-mar até grandes celebrações", afirma. Com talento e sensibilidade, Fernanda promete surpreender moradores e visitantes com propostas que valorizam sabores locais e a alma do destino.

Chef Fernanda Possa comanda a nova fase do Hotel Amaia, em Trancoso | Foto: Divulgação

Homenagem

Ricardo Borges Maracajá, desembargador eleitoral, será homenageado na próxima sexta-feira, às 9h, com a Medalha Thomé de Souza, em cerimônia no Plenário da Câmara Municipal de Salvador. A honraria foi proposta pelo vereador Duda Sanches, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à corte eleitoral, à advocacia e à administração pública. Além de advogado, Ricardo já atuou como procurador municipal e auditor do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado da Bahia.

Homenagem a Ricardo Maracajá destaca trajetória na Justiça e gestão pública | Foto: Divulgação

Em foco

Os reumatologistas baianos Alexandre Ibrahim, Ana Teresa Amoedo, Cláudia Costa e Juliana Bahia, sócios da Novaimuno, unidade do Grupo CITA na capital baiana, marcaram presença no 42º Congresso Brasileiro de Reumatologia, realizado no Centro de Convenções. Os médicos se reuniram com grandes nomes da reumatologia nacional e internacional para debater casos clínicos e compartilhar as últimas inovações da especialidade e participaram de um jantar comemorativo com convidados no Restaurante Amado.

Cláudia Costa, Ana Teresa Amoedo, Juliana Bahia e Alexandre Ibrahim, médicos reumatologistas e sócios da Novaimuno | Foto: Divulgação

Compromisso Social

O CRA-BA realizou a entrega de todo o alimento arrecadado durante as celebrações do Jubileu de Diamante da profissão de Administrador à Paróquia Ascensão do Senhor. As doações foram feitas por colaboradores do CRA-BA e pelos participantes dos eventos promovidos ao longo de setembro em comemoração aos 60 anos da regulamentação da profissão no Brasil. A campanha solidária foi incentivada pelo Conselho Federal de Administração em todos os estados durante o mês do administrador.

Seminário

Estão abertas as inscrições para o Seminário Belo Monte/Canudos: Perspectivas, Imagens e Narrativas, realizado pela Academia de Letras da Bahia (ALB). Será no dia 7 de outubro, das 14h às 19h, em sua sede, na Avenida Joana Angélica, n° 198, Nazaré. Gratuito e aberto ao público, o evento lembra os 128 anos do fim da chamada Guerra de Canudos.

Baile da Primavera

Nos dias 26 e 27, a Praça do Campo Grande, em Salvador, será palco de um dos momentos mais aguardados do Festival da Primavera 2025: o Baile da Primavera. Gratuito e aberto ao público, o evento promete reunir gerações em torno da música, da dança e das lembranças que marcaram época, transformando o coração da cidade em um grande salão a céu aberto.

Entrevista com Bethânia Ferreira, presidenta da Associação das Defensoras e Defensores Públicos da Bahia

Bethânia Ferreira defende vinculação de receita para garantir recursos à Defensoria Pública | Foto: Divulgação

Por que a Defensoria Pública do Estado (DPE) é importante para a sociedade baiana?

A Defensoria assegura que direitos fundamentais cheguem a quem vive em vulnerabilidade. Atua em casos que vão de violência doméstica a saúde pública. Sem ela, milhares de baianos sequer conseguem acessar a Justiça.

Qual é o cenário atual?

A Bahia tem 203 comarcas, mas a Defensoria está presente em apenas um terço delas, seja com a atuação permanente de defensores públicos ou através de substituição cumulativa. Temos muito que avançar!

Quem mais sofre com essa ausência?

São as mulheres vítimas de violência, crianças em situação de risco, pessoas em situação de rua, comunidades tradicionais e vítimas de racismo ou LGBTfobia. Para esses grupos, a Defensoria, muitas vezes, é a única porta de entrada para garantia de direitos básicos, como saúde e moradia.

Por que ampliar o orçamento?

Um orçamento maior permite chegar a mais comarcas e regiões desassistidas, ampliar unidades de atendimento e oferecer melhores condições de trabalho para atuação autônoma e eficiente.

E qual o papel dos parlamentares?

Eles podem apoiar a Defensoria destinando emendas e votando medidas que viabilizem a expansão do serviço. Investir no trabalho de defensores públicos é investir em cidadania.

Como a sociedade pode colaborar com esta causa?

Ao cobrar e apoiar a causa, a população pressiona por mudanças. Quando lutamos pela ampliação do orçamento não estamos só falando de números; mas de mobilização coletiva para que todos tenham seus direitos respeitados.