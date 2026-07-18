Prêmio Melhores da Gastronomia 2026 é lançado em Salvador

Prêmio Gastronomia

A gastronomia de Salvador ganhou destaque durante o coquetel de lançamento do Prêmio Melhores da Gastronomia 2026, realizado na CASACOR Bahia. O evento reuniu chefs, empresários, jornalistas, influenciadores e convidados para apresentar a nova edição da premiação, idealizada por Licia Fabio, Ronaldo Jacobina e Paulo Neto. A iniciativa reconhece profissionais e estabelecimentos que fortalecem e valorizam a culinária soteropolitana.

Comemoração

Para marcar seus 15x4 anos, Marta Góes reuniu 60 amigos em uma comemoração especial no Hotel Fasano. O encontro aconteceu em dois momentos: um almoço no restaurante Gero e, às 17h05, todos seguiram para o rooftop, onde os parabéns foram acompanhados por homenagens e demonstrações de carinho que emocionaram a aniversariante. O momento marcante foi a distribuição de balões com desejos positivos, simbolizando boas energias compartilhadas por Marta e seus convidados.

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A alegria contagiante de Marta Góes no seu dia - Foto: Divulgação

Inauguração

Hoje, todos os caminhos levam tão esperada inauguração da Clínica Saulo Souza Silva Medicina Integrada. O médico, que celebrou aniversário na última quinta-feira, reúne convidados, pacientes e parceiros para apresentar seu novo espaço, pensado para promover uma jornada de cuidado integral, com foco em saúde, qualidade de vida e bem-estar, por meio de uma abordagem personalizada e multidisciplinar.

Comemoração dupla para Saulo Silva: aniversário e inauguração da nova clínica de Medicina Integrada. - Foto: Divulgação

Congresso

A ginecologista Janine Barradas, do Núcleo GAB, participou da 29ª edição do HORMOGIN, congresso voltado às mais recentes atualizações em saúde da mulher. O evento reuniu especialistas para discutir temas como terapia hormonal, climatério, infertilidade, endometriose e saúde metabólica. A médica retorna à prática clínica com novos conhecimentos para ampliar o cuidado personalizado às pacientes.

Janine Barradas durante a 29ª edição do HORMOGIN - Foto: Divulgação

FME no CONASEMS

A diretora-executiva da Fundação Maria Emília, Thamile Accioly, participou do XXXIX Congresso CONASEMS, em Porto Alegre. Considerado o maior encontro de gestão em saúde pública do Brasil, o evento reuniu gestores, profissionais e especialistas de todo o país para discutir os desafios e os novos caminhos do SUS. Para Thamile, a participação reforça o compromisso da FME com a saúde pública e com iniciativas alinhadas às demandas da população. “Entender o que vai pautar as políticas de saúde de amanhã nos ajuda a aprimorar nossas ações”, destacou.

Thamile Accioly, diretora-executiva da FME, durante participação no XXXIX Congresso CONASEMS - Foto: Divulgação

Memória afetiva

A curadoria do Grupo Empório assina a narrativa da Cafeteria Quintal Brasis, ambiente criado pelo arquiteto Pedro Chezzi para a CASACOR Bahia 2026. Sob direção criativa de Elis Piñón, peças vintage, antiguidades e objetos afetivos resgatam a memória dos quintais brasileiros. A Empório Decor, Loja Conceito do Grupo, marca a segunda participação de Elis na mostra, unindo design, arte, biofilia e memória em ambientes com identidade e acolhimento.

Elis Piñón e Pedro Chezzi apresentam parceria na CASACOR Bahia 2026 - Foto: Divulgação

Novidade

A superintendente do Shopping Itaigara, Thaís Leal, e a gerente de Marketing, Luciana Coelho, receberam o oftalmologista Ruy Cunha, fundador da DAYHORC na Bahia, e Beatriz de Sá Monteiro, representante do Grupo Opty/DAYHORC, para celebrar a chegada da clínica ao empreendimento. Referência em oftalmologia, a DAYHORC reforçará o mix de saúde e bem-estar do shopping com atendimento especializado.

Thaís Leal, Ruy Cunha, Beatriz de Sá Monteiro e Luciana Coelho - Foto: Divulgação

Têxtil

A Anatomia do Invisível será aberta hoje, às 16h, no espaço cultural Fala Artes e Design, que vem agitando a Rua Chile desde que abriu as portas no final de 2025. Trata-se da coleção-exposição da estilista e artista têxtil Ticiana Hoisel: uma experiência entre moda, arte têxtil, upcycling e outras expressões. Assim, os criadores do Fala, Tânia Póvoa e Biam Dhifá, propõem mais um evento que promove os valores do espaço: divulgar o design independente, a moda autoral e a arte contemporânea do Brasil.

Tricologia

Salvador recebe, na segunda-feira (20), o Bioma Care – Tricologia Avançada, primeiro evento do segmento na cidade. Realizado no Auditório Sebrae, no Costa Azul, o encontro reunirá especialistas para discutir avanços em estudos e técnicas capilares. A programação inclui ainda o lançamento de uma linha inovadora de produtos da Bioma Care voltada à saúde e ao tratamento do couro cabeludo.

Lançamento

Já sendo distribuídos os convites para o lançamento do livro POEMA – Na Chama da Iluminação, novo trabalho de Miguel Najar Gusmão. O evento será realizado em 28, das 17h às 20h, na Livraria LDM, no Shopping Vitória Boulevard. Na ocasião, o autor receberá o público para uma sessão de autógrafos, e os exemplares da obra estarão disponíveis para compra.

Aniversários

Hoje (18): Ricardo Visco, Tânia Cardoso, Antônio Rodrigues

Amanhã (19): Alex Góes, Bebete Silva Costa, Maria Célia Mesquita, Matheus Pastori

Segunda (20): Ana Virgínia Vilalva Ribeiro, Luiz Renato Isensee Costa, Marília Fernandes, Marília Xavier Pereira, Nilma Copello, Marcel Lautenschlager Arriaga, Vlady Di Alves, Inês Bartilotti, Liris Letieres, Thiago Borges, Marcos Almeida, Emilie Najar, Luiz Antônio Costa Filho