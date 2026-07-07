Professora da UFBA recebe o Prêmio Anísio Teixeira da CAPES

Homenagem

Professora da Universidade Federal da Bahia, Josicelia Dumet Fernandes, recebeu em 1º de julho, em Brasília, o Prêmio Anísio Teixeira 2026, concedido pela CAPES. A honraria reconhece contribuições à educação e à ciência. Ela é a primeira enfermeira e primeira docente da UFBA a receber o prêmio. Aos 82 anos, segue ativa em pesquisa e orientação, reforçando seu legado na educação brasileira.

Literária

O escritor, educador e agente cultural baiano Wesley Correia foi escolhido como um dos embaixadores do Catálogo Bahia de Todos os Livros 2025, da Fundação Pedro Calmon (SECULT), que dá visibilidade à produção literária do estado. Doutor em Estudos Étnicos e Africanos pela UFBA, com doutorado sanduíche na Universidade de Lisboa, é autor de livros como “Laboratório de Incertezas”. A escolha reconhece trajetória dedicada à literatura e cultura da Bahia.

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Wesley Correia é escolhido embaixador do Catálogo Bahia de Todos os Livros 2025 e é referência da literatura baiana - Foto: Divulgação

Enlace

Carolina Furtado e Franco Tenisi celebraram o casamento em Pedra Azul (ES), em uma cerimônia que reuniu cerca de 400 convidados e refletiu a personalidade dos noivos. Marcada pela sofisticação e pelo bom gosto, a celebração teve como destaque o vestido exclusivo Martha Paiva by Vitor Zerbinato, criado em parceria com Sabrina Furtado. Filha de Sabrina e Ricardo Furtado e neta de Martha Paiva, Carolina imprimiu sua identidade em cada detalhe do grande dia.

Carolina Furtado e Franco Tenisi, celebrando o amor em um cenário inesquecível - Foto: Divulgação| (Brenda e Cristiano Sangi)

Encanto

O príncipe José Antônio, filho de Bruna Varjão e Zé Eduardo, celebrou seu primeiro aninho em uma encantadora festa no Mundo Caramelo. Com o tema "Fauna e Flora Brasileiras", a decoração trouxe cores, animais e elementos da natureza, criando um cenário cheio de magia e delicadeza. Um personagem de Kika Tocchetto caracterizado como arara foi a sensação, encantando as crianças. Cercado pelo carinho de familiares e amigos, o pequeno viveu um dia inesquecível, repleto de sorrisos e muito afeto.

José Antônio com os papais, Bruna Varjão e Zé Eduardo, em um registro cheio de amor e ternura - Foto: Divulgação| (Roberta Quadros)

Fotográfica

A Aliança Francesa de Salvador recebe, no dia 16, das 17h às 20h, a abertura da exposição fotográfica “Imagens do Povo da Bahia”, de Dimitri Ganzelevitch. A mostra reúne 33 obras produzidas ao longo dos últimos 20 anos e integra a programação que celebra os 90 anos do artista, galerista, colecionador e articulador cultural. Na mesma ocasião, ele lança o livro “O Carnaval de Maragogipe”.

Wine

O Cork Wine Lab dá sequência à sua proposta de aproximar o público do universo do vinho com experiências guiadas que combinam conhecimento, descoberta e grandes rótulos. Em julho, o wine bar promove duas degustações temáticas dedicadas a importantes regiões produtoras do mundo: os Estados Unidos, hoje, e Portugal, no dia 22, sempre às 19h30.

Presença

O chef e empresário Vini Figueira está no 12º Festival Sabores de Itacaré. Vini integra a Cozinha Show no dia 11, às 19h, ao lado de Jitilene Santos (Oiti), com o tema “Do Mangue ao Prato”. Além da participação na programação principal, o Grupo Vini Figueira amplia presença no festival com o chef executivo Jadson Nunes, que atua diretamente em parte das operações gastronômicas da empresa.

Aniversários

Hoje (07): Helaine Schindler, Mario Dantas, Paula Vianna, Yara Chaves, J. Arthur, Carol Campos, Eliana Galarza

Amanhã (08): Anna Valéria Colares, Stella Carvalho, Viviane Lopes