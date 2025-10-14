Publicitário Nizan Guanaes comanda encontro no Palacete Tira Chapéu

Nizan Guanaes realiza palestra exclusiva em Salvador - Foto: Divulgação

Nizan Guanaes volta a Salvador nesta semana para uma temporada curta, mas significativa. No dia 17, às 17h, o publicitário comanda uma palestra no Palacete Tira Chapéu, na Rua Chile. O encontro, restrito a convidados, reunirá personalidades da cultura, da publicidade e do empresariado baiano. No centro do debate, temas como inovação, comunicação e o papel do Brasil no mundo atual. A produção leva o selo de Licia Fabio Produções em um ambiente intimista que promete inspirar reflexões e conexões.

Encantos

Rita Magalhães e Suzana Mamede estão explorando a charmosa Europa Eslava. O roteiro foi cuidadosamente planejado, priorizando bem-estar, cultura local, história milenar e recente, além de cidades que hoje esbanjam glamour, conforto e elegância. A Happy Tour levou um grupo animado, encantado com cada detalhe da viagem. A agência celebra seus 30 anos de atuação, somando à expertise de Suzana Mamede, que há mais de 40 anos conduz grupos pelo mundo. Com profissionalismo e carisma, ela proporciona experiências únicas e dias memoráveis.

Rita Magalhães e Suzana Mamede em momentos inesquecíveis pela encantadora Europa Eslava | Foto: Divulgação

Natalícia

No Cerimonial da Conceição da Praia, no último domingo, o desembargador Agenor Calazans festejou ao lado da amada Terezinha Calazans a chegada dos 70 anos. Num ambiente de energia contagiante, serviços e músicas impecáveis, recebeu centenas de amigos, a exemplo do desembargador Jeferson Muricy, presidente do TRT, o operador do Direito Trabalhista Hudson Resedá, o neurologista Antônio Andrade, o comendador Nelson José de Carvalho, diretor da ABI, dentre inúmeras autoridades do judiciário e sociedade.

3: Hudson Resedá, Nelson José de Carvalho, Antônio Andrade, Agenor Calazans e sua Terezinha Calazans em dia de celebração | Foto: Divulgação

Referência

A fisioterapeuta dermatofuncional, professora e também pesquisadora Mariana Biscaia comemora mais uma grande conquista na sua carreira profissional. Sua trajetória é marcada pela constante atualização e pioneirismo no uso de tecnologias de ponta em protocolos de rejuvenescimento, contorno corporal e tratamentos estéticos de alta performance. Mariana, que é reconhecida pela sua didática e autoridade científica, também se destaca na docência, formando e capacitando profissionais da estética em todo o Brasil.

Mariana Biscaia é uma das principais referências em estética avançada e tecnologia aplicada à saúde e bem-estar | Foto: Divulgação

Homenagem

Quem passou pela orla de Pituaçu, em Salvador, na quarta-feira, pôde ver Nelson Rufino, ícone do samba, visitando o local que ganhará um palco fixo com seu nome e uma estátua em sua homenagem. A iniciativa é da Orla Brasil, responsável pela concessão do novo Parque Urbano da Orla, em parceria com o quiosque Samba Social Clube. Com 83 anos e 60 dedicados ao samba, Rufino se emocionou: “querem me matar do coração com essa homenagem”. A estátua, em tamanho real e cheia de detalhes, está sendo feita pelo artista Francisco de Assis. A inauguração está prevista até o fim de novembro.

Mérito médico

Comemorando 83 anos de fundação e o Dia do Médico, a Associação Bahiana de Medicina promove, no dia 30, na sede administrativa em Ondina, uma cerimônia de homenagens ao mérito médico. Serão premiados profissionais em cinco categorias: associativo, acadêmico, atendimento no interior da Bahia, atuação no SUS e in memoriam. Nesta edição, receberão as honrarias os doutores Raymundo Paraná Ferreira Filho, Jedson dos Santos Nascimento, Dalmar Perciliano, Otávio Marambaia dos Santos e Enéas Silva de Carvalho Filho.

Inauguração

Os sócios-diretores da RedeMix, João Claudio Andrade e Lucas Andrade, juntamente com o superintendente do Salvador Shopping, José Luiz Miranda, anunciam a inauguração da nova loja do supermercado no dia 18 de novembro. A unidade funcionará no espaço antes ocupado pelo Bompreço, marcando a estreia da rede em um shopping center. “Com a nova unidade, a RedeMix chega à 20ª loja na Bahia. A inauguração reforça o ritmo de expansão da marca, que movimenta a economia local e gera empregos diretos e indiretos”, afirma João Claudio Andrade.

Aniversários

Hoje (14): Clécio Max, Sérgio Carneiro, Jutahy Magalhães Jr., Fernando Daltro Jr., Clarissa Pacheco, Gilza Maria Guimarães Costa

Amanhã (15): Vinicius Brito Correia Pedreira, Cynthia Sangalo

Entrevista com Bruno Portela, gerente executivo de uma das maiores produtoras de eventos da Bahia e referência no setor de entretenimento e corporativo

Bruno Portela | Foto: Divulgação

Salvador é um dos maiores polos de entretenimento do Brasil. Como é liderar a Bahia Eventos nesse cenário tão efervescente?

Gerenciar a Bahia Eventos em Salvador é um privilégio e uma grande responsabilidade. Essa cidade respira celebração e nos inspira a elevar o nível a cada projeto. O Carnaval, o Festival de Verão e tantos outros eventos fazem parte de um ecossistema vibrante, onde excelência e criatividade precisam andar juntas. É uma escola diária sobre como inovar e emocionar.

Como a sua liderança tem ajudado a fortalecer o posicionamento da empresa no mercado?

Acredito muito na força das pessoas. Tenho a sorte de liderar uma equipe talentosa, que veste a camisa e entende o propósito de cada entrega. Busco inspirar e dar autonomia, estimulando o olhar estratégico e a busca constante por inovação. Esse espírito coletivo é o que sustenta o crescimento e a reputação da Bahia Eventos.

Como equilibrar um portfólio tão diverso, que vai de feiras corporativas a grandes festivais?

Com uma equipe multidisciplinar e comprometida. Incentivo todos a pensar estrategicamente, entender o propósito de cada ação e buscar soluções criativas e eficientes. Essa pluralidade de formatos e públicos é o que nos mantém inquietos e inovadores.

A empresa vem se destacando no segmento corporativo. Qual o segredo desse crescimento?

Foco no propósito. Não produzimos apenas eventos, criamos experiências que deixam legado, fortalecem culturas organizacionais, impulsionam negócios e conectam pessoas. Essa entrega com significado é o que diferencia a Bahia Eventos no mercado.

E o futuro, Bruno?

Nosso olhar é de expansão. Embora tenhamos raízes fortes na Bahia, nossa atuação é cada vez mais nacional e internacional. Queremos levar o jeito baiano de fazer eventos para o mundo, ajudando a consolidar Salvador como um destino global para grandes experiências.