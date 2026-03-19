Salvador sedia evento inédito sobre felicidade e bem-estar

Sandra Teschner promove na Bahia a primeira edição do Happiness Brasil Summit - Foto: Divulgação

A especialista Sandra Teschner realiza, pela primeira vez no estado, o Happiness Brasil Summit, nos dias 20 e 21 de março, em Salvador e no Litoral Norte, dentro do Dia Internacional da Felicidade. O encontro propõe discutir saúde mental, bem-estar e felicidade como estratégia de desenvolvimento humano e reúne lideranças e nomes como Ricardo Bellino e Jessyborg.

Seminário

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O Seminário “Desafios do Financiamento do SUS: Experiências Estaduais”, realizado pela FESFBA, foi mais que um espaço de debate: marcou o início da construção de caminhos concretos para enfrentar os desafios da saúde pública na Bahia. A presidente Dora Nunes destacou o caráter propositivo do encontro, que reuniu instituições e lideranças em torno de soluções sustentáveis para fortalecer e ampliar o acesso na rede filantrópica.

Dora Nunes recepciona Roberto Sá Menezes e Renilson Rehen em evento promovido pela FESFBA | Foto: Divulgação

Mídia

Uma comitiva da Central de Outdoor da Bahia participou do OOH Summit Brasil 2026, realizado em São Paulo. A entidade esteve presente com diretores e profissionais do setor que atuam na capital e interior, incluindo o presidente e vice-presidente da entidade, Vinícius e Rafael Linhares. O evento reuniu lideranças para debates sobre inovação, dados, mercado e tendências do OOH e mídia exterior.

Vinícius e Rafael Linhares e toda comitiva no OOH Summit Brasil 2026 | Foto: Divulgação

Estratégica

O executivo Pedro Dornas, reconhecido por sua atuação em networking e gestão de comunidades empresariais, lança a Vera, agência autoral focada no desenvolvimento de negócios e na construção de relações de valor no longo prazo. Com trajetória marcada por conexões estratégicas, apresenta um modelo que integra estratégia, relacionamento e execução, com foco em crescimento, reposicionamento e impacto real.

Pedro Dornas anuncia a criação da Agência Vera | Foto: Divulgação

Vozes que constroem

Idealizado pelos advogados Sabrina Batista Freire e Fábio Silva Freire, sócios do escritório Batista Silva Freire Advogados, o talk show Somos Muitas: Histórias Reais de Ser Mulher será realizado hoje, no Quality Hotel & Suítes São Salvador, no Stiep. O encontro integra as celebrações do Mês da Mulher e propõe um espaço de escuta, reflexão e fortalecimento de redes femininas, reunindo histórias reais de maternidade, liderança, fé, superação e impacto social.

Sabrina e Fábio promovem encontro para celebrar Mês da Mulher | Foto: Divulgação

Feminina

No mês dedicado às mulheres e à francofonia no mundo, a Aliança Francesa da Ladeira da Barra inaugurou a exposição Françoise Ega: Diálogos Transatlânticos, que tem uma tripla curadoria: da diretora da instituição, Sandrine dos Santos, mais Camila Mamona e Bruna Cook. É uma homenagem à escritora e ativista nascida na Martinica, tendo por foco a conexão entre ela e a autora brasileira Carolina Maria de Jesus. A mostra segue até o dia 25 de abril, com visitação gratuita.

Sandrine, Camila e Bruna: mulheres na Aliança Francesa | Foto: Divulgação| (Duda Tawil)

Celebração

A CEO da Tucano Óleo e Gás, Mariana Frenchiane, promoveu uma programação especial para as colaboradoras, em celebração ao Mês da Mulher, na unidade de Pilar (AL). O destaque foi a palestra “Nasci para Dar Certo”, ministrada pela estilista alagoana Martha Medeiros. O evento incluiu ainda debates sobre comunicação e autoestima, com a jornalista Neyara Pinheiro e a gestora Adriana Araújo. O almoço teve buffet assinado por Izabel Pinheiro. A empresa tem sede em Salvador.

Martha Medeiros e Mariana Frechiane na celebração do mês da mulher na Tucano Óleo e Gás | Foto: Divulgação

Internacional

A Bahia participou do simpósio internacional “Rethinking the South”, realizado em Frankfurt, na Alemanha, reunindo artistas e pensadores, e, marcando o encerramento da parceria 2023–2025 entre KfW Stiftung e Goethe-Institut Salvador-Bahia na residência Vila Sul. Entre os destaques estiveram, o indígena Pataxó Xohãhi e Uine Lopes, que levaram reflexões sobre cultura, território, memória e resistência.

Literária

Na capital francesa, onde reside há 10 anos, a jornalista e escritora mineira/paulista Marcia Camargos lançará "Meu Primo do Benim", seu 36° livro, dia 21 deste, durante o V Salão do Livro Africano de Paris.

Especial

O Almacen Pepe preparou programação especial pelo Mês da Mulher, com eventos gratuitos para membros do Clube do Pepe, no Shopping Barra. Entre os destaques, hoje tem degustação de vinhos com a sommelière Beatriz Maggioni e, no dia 26, Chá da Tarde com palestra sobre os benefícios dos chás na menopausa, reunindo conhecimento, bem-estar e protagonismo feminino.

Aniversários

Hoje (19): Lila Moares Kunz, Leonardo de Almeida Freitas, Marcos Sacramento, Fábio Cerqueira, André Gedeon, Tininha Viana, Mariana Izabel Dultra Britto

Amanhã (20): Sandra Rangel, Helena Degasperi e Silva, Cristiana Mendonça Mathias, Leonel Jardim Neto, Isabela Campelo Ribeiro, Aldaci (Dadá) dos Santos