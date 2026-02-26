Shopping Barra realiza 17ª edição do Barra Mulher no dia 11 de março

Mirela Gedeon, diretora do Grupo Enashopp, e Karina Brito, gerente de Marketing do Shopping Barra - Foto: Divulgação| (Roberto Abreu)

O Barra Mulher, uma das mais importantes premiações dedicadas ao protagonismo feminino na Bahia, já tem data marcada: 11 de março. Idealizado pelo Shopping Barra e pela Enashopp, o prêmio homenageará 11 mulheres que se destacam em diferentes áreas. “Celebrar trajetórias femininas é a essência da iniciativa. Criamos essa premiação para reconhecer, valorizar e dar visibilidade a mulheres que transformam vidas, comunidades e inspiram novas gerações”, afirma Karina Brito, gerente marketing do Shopping Barra.

Conexão

O grupo Amigas da Vitória comemora três anos com encontro exclusivo no dia 07 de março, no Museu Carlos e Margarida Costa Pinto, reunindo cerca de 250 integrantes. Criado como grupo de vizinhas, o coletivo hoje soma quase 2 mil mulheres em dois grupos e se consolida como espaço de conexões, parcerias e fortalecimento do empreendedorismo feminino em Salvador, fortalecendo vínculos e ampliando oportunidades.

Tudo sobre July em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Luzia Novis e Amanda Alcântara fortalecem conexões e inspiram mulheres a caminharem lado a lado | Foto: Divulgação

Conquista

Antonio Ali Brito conquistou o título de mestre em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), após aprovação da dissertação perante banca formada por José Levi Mello do Amaral Júnior (orientador), Fernando Dias Menezes de Almeida, José Duarte Neto e Zélia Pierdoná. Intitulada “A cátedra de Direito Constitucional do Largo de São Francisco no século XX”, a pesquisa analisa a contribuição da Escola do Largo para o pensamento constitucional brasileiro.

Antonio Ali Brito comemora o mestrado pela USP ao lado da família | Foto: Divulgação

Primavera

Carolina Furtado Tenisi celebrou seu aniversário em Interlagos reunindo familiares e amigos próximos em um encontro intimista e cheio de afeto, marcado pelo clima leve de “ressaca” de Carnaval. Ao lado da querida mãe, Sabrina Machado Furtado, e do marido, Franco Tenisi, a aniversariante recebeu o carinho de Nana Diniz, Fátima Araújo, Tereza Coutinho e Patrícia Paiva.

Carolina Furtado em momento especial cercada de carinho | Foto: Divulgação

Festival

Referência da gastronomia francesa em Salvador, o Chez Bernard apresenta o Festival du Filet Mignon, de 2 a 7 de março, no almoço e jantar. Assinado pelo chef Igor Almeida, o menu propõe uma viagem por França, Argentina, Itália, Japão, Estados Unidos e Brasil. Os anfitriões Veronica e Ademar Lemos recebem o público com o charme e a elegância que marcam a trajetória do restaurante.

Veronica e Ademar preparam o Festival du Filet Mignon no Chez Bernard | Foto: Divulgação

Hub

Sob a liderança do presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia, Eduardo Bastos, o Hub da Construção abriu inscrições para o edital 2026, até 16 de março. A iniciativa, em parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA), reforça o protagonismo do estado na inovação da construção civil. Dez startups serão selecionadas. As propostas serão apresentadas no dia 30 de março.

Eduardo Bastos reforça protagonismo do setor com novo edital do Hub da Construção 2026 | Foto: Divulgação

Inauguração

Celebrar o vinho e bons negócios. Esse foi o tom da última terça, quando o advogado, empresário e sócio-diretor da EA Escritório Wine – Experiência & Cultura Enogastronômica, Elivam Assunção, inaugurou o Wine Bar BEMVINVANT, localizado no Showroom Romanzza Bahia, na Pituba. Além disso, o anfitrião também celebrou seu aniversário, com buffet de Mari Garros. Na carta de bebidas, uma das marcas presentes foi a Mataojo, com seus vinhos uruguaios.

Elivan Assunção e Cininha Lefundes: inauguração movimenta a enogastronomia na cidade | Foto: Divulgação| (Eduardo Freire/Anderson Lima)

Alcance nacional

Com transmissão ao vivo pela Claro TV (canal 530) e YouTube, o A TARDE Folia consolidou-se como uma das principais coberturas do Carnaval do país, ultrapassando 120 milhões de visualizações. Sob o comando de Silvana Freire e Marrom, o projeto ganhou alcance nacional. À frente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão celebrou o novo momento da marca, que une tradição, tecnologia e expansão audiovisual.

Sinfônica

A Orquestra Sinfônica da Bahia realiza, hoje, às 19h, a primeira edição da Série Carybé em 2026. O concerto acontece no Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória, com entrada gratuita e acesso a partir das 18h, sujeito à lotação. O programa traz o Quinteto em Dó maior, D.956, de Franz Schubert, obra-prima da música de câmara.

Jazz

De 3 a 6 de março, sempre às 19h, o Amado do Salvador Shopping promove a Semana Jazz e Vinho. Serão quatro noites embaladas por muito jazz, rótulos selecionados e gastronomia especial em um ambiente sofisticado e acolhedor. A casa está preparando uma experiência única para receber o público com música de qualidade e sabores marcantes

Aniversários

Hoje (26): Paulo Meccia, Therezinha Gantois, Murilo Ribeiro, Mário Gordilho, Ivanna Souto, Monique Guanabara, Tatiana Santa Cruz Freitas

Amanhã (27): José Medrado, Sandy Najar, Francisco Senna