Shopping da Bahia conquista Prêmio Abrasce 2026

Premiação

O Shopping da Bahia conquistou o Prêmio Abrasce 2026 na categoria Campanhas Institucionais com a campanha “O Shopping da Bahia e da sua vida”. O reconhecimento celebra os 50 anos do empreendimento e sua conexão com gerações de baianos, por meio de uma comunicação que valoriza memórias, pertencimento e emoção. A conquista reforça a força de uma marca que segue fazendo parte da história e do cotidiano da Bahia.

Ginga

A Ginga Salvador recebe no dia 29 mais uma edição especial que une futebol, música e celebração da torcida durante a fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026. A arena abre às 12h com DJ Pedro Gabriel comandando a abertura. Após o jogo da Seleção Brasileira, a programação segue com os shows de Léo Foguete, atração mais aguardada da noite, além de Guga Meyra. O evento reforça o clima de união e celebração na capital baiana durante o Mundial.

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Leo Foguete é uma das atrações confirmadas da Ginga Salvador no dia 29, em uma noite que mistura futebol e muita música - Foto: Divulgação| (Bruno Danttas)

Celebração

Amado celebra 20 anos com série de jantares sob curadoria de Edinho Engel e Flávio Bandeira. Em 14 de julho, Rafael Costa e Silva (Lasai) e Fabrício Lemos e Lisiane Arouca (Grupo Origem) apresentam o tema Cozinha de Produto, valorizando ingredientes sazonais e produtores. Em 4 de agosto, o Brasil Mediterrâneo reúne Éric Bassoleil e Oscar Bosch. Até o fim do ano, mais jantares com Alex Atala, Rodrigo Oliveira e Roberta Sudbrack no Amado.

Edinho Engel e Flávio Bandeira celebram os 20 anos do Amado com jantares especiais de grandes nomes da gastronomia - Foto: Divulgação

Quarteto

Quem marcou presença no animado São João de Santo Antônio de Jesus foram os advogados Magda e Jorge Teixeira, ao lado do advogado Luciano Andrade e de sua esposa, a empresária de moda Márcia Cristina Farias, anfitriões da noite. O quarteto esbanjou simpatia, estilo e elegância na festa mais charmosa do Recôncavo baiano.

Magda e Jorge Teixeira ao lado de Luciano Andrade e Márcia Cristina Farias, anfitriões do São João de Santo Antônio de Jesus - Foto: Divulgação

Portal

Animação e muito forró marcaram o São João de Lençóis, na Chapada Diamantina. Entre os convidados que prestigiaram o arraiá promovido pelo Hotel Portal Lençóis estavam Marcos Pedreira, Margarida Luz e Rosana Lins. O grupo aproveitou a programação junina, que reuniu música, gastronomia típica e o clima acolhedor de uma das festas mais tradicionais do interior da Bahia.

Margarida Luz, Marcos Pedreira e Rosana Lins no São João do Portal de Lençóis - Foto: Divulgação

Novo endereço

Em recesso das festas juninas, a terapeuta quântica Ana Cláudia Queiroz aproveita o inverno na Serra Gaúcha, em Gramado, onde mantém residência fixa. Frequentadora da região há anos, desde quando os filhos Paulo Vitor e Leonardo eram pequenos, ela já perdeu a conta de quantas vezes escolheu o destino para curtir o frio. Agora celebra o sonho de ter um endereço em um dos lugares mais encantadores do Brasil.

Ana Cláudia Queiroz aproveita o inverno em Gramado - Foto: Divulgação

Lançamento

O advogado, empresário e escritor Antonio Peres Junior lançou em São Paulo, na Câmara Oficial de Comércio Espanhol no Brasil, o livro “Em Cantos do Mar. Navegando pelo Direito. Desembarcando na Espanha”. Prefaciada por Ives Gandra da Silva Martins, a obra traz uma escrita poética que transforma sua trajetória em uma autobiografia inspiradora sobre superação e sucesso.

Antonio Peres lança livro na Câmara Oficial de Comércio Espanhola no Brasil - Foto: Divulgação

Comemorações

Maria Anna Cajado Bulhões, ao lado do marido, Pedro Bulhões, e dos filhos, Peo e Rodrigo, comemora seus 60 anos no próximo dia 11 com almoço no salão de festas do Reserva Alto Itaigara, reunindo familiares e amigos.

Sylvinha Borges, recém-chegada de viagem ao Japão e Coreia do Sul, celebra o aniversário com almoço no Ori Rooftop, no Centro Histórico, ao lado das amigas Mag Rangel e Graça Bulhões, em um encontro marcado por boas memórias e celebração.

Independência

A tradição, a memória e a música da Bahia se encontram mais uma vez no Baile da Independência, que acontece na noite de 3 de julho de 2026, no Campo Grande, como parte das celebrações pelos 203 anos da Independência da Bahia. Realizado pela Orquestra Fred Dantas, o evento deste ano ganha um significado especial ao marcar também os 40 anos de trajetória de uma das mais importantes formações musicais do estado.

Homenagem

O rock brasileiro ganha hoje celebração em Salvador, no Largo da Tieta, com o Tem Raulzada, em homenagem aos 80 anos de Raul Seixas e ao Dia Municipal do Rock. Às 18h, com shows a partir das 19h, o evento traz clássicos e lado B do artista e sucessos da Jovem Guarda ligados ao seu legado. A programação conta com Marcos Clement e Banda Arapuca e Rafa Luz, referência em tributos a Raul Seixas na Bahia.

Aniversários

Hoje (27): Nanncy Luania, Michèle Faraut, Giampaolo Sighinolfi, Solange Cidreira, Pe. Lázaro Muniz

Amanhã (28): Pedro Godinho, Ester Leal, Julia Costa Pinheiro, Sandra Magnavita Castro

Segunda (29): André Portugal Pedreira, Maria Emilia Medauar, Rosário Magalhães, João Paulo Dias, Márcia Basanez, Vírginia Ferraz Colares