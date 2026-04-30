Tiara Barreto comemora aniversário e 10 anos da Mandala Marketing
Coluna July desta quinta-feira, 30
Dupla comemoração
Tiara Barreto celebrou um novo ciclo em abril, reunindo a família em um encontro intimista ao lado do marido, Cristiano Barreto. As comemorações também marcaram os 10 anos da Mandala Marketing, referência em estratégia de marketing nos setores imobiliários e da construção civil. A festa seguiu no Business Lounge, em Alphaville 1, com equipe e parceiros, ao som do cantor Danilo Moreno.
Premiação
A 1ª edição do Troféu Armandinho & Irmãos Macêdo marcou uma noite histórica para a música baiana e o fortalecimento do Carnaval de Salvador como patrimônio cultural, artístico e econômico. O evento reuniu artistas, produtores e profissionais da cadeia criativa, valorizando desde quem está no palco até os bastidores. Os vencedores receberam uma guitarra baiana como troféu, símbolo da tradição. Destaque para a homenagem a Carlinhos Brown, com o espetáculo “De Antonio a Brown, A Resiliência do Candeal”.
Homenagem
A Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte celebrou 60 anos com o lançamento da revista Trabalho e +, que resgata sua trajetória e destaca avanços nas políticas públicas na Bahia. A publicação reúne programas que promovem inclusão e desenvolvimento. O evento contou com autoridades e parceiros. O secretário Augusto Vasconcelos homenageou ex-gestores e servidores, como Antonio Luiz Diniz, com 41 anos de atuação, e Nanci da Mata, há 38 anos na instituição.
Encontro
O mês de abril ficou ainda mais especial com aniversariantes queridas. Vizinhas e amigas que a vida reuniu, Ana Furtado, Sandra Sampaio, Priscila Amoedo e Juliana Rocha celebraram juntas. O encontro foi no Restaurante Veleiro, no último dia 23, dia de São Jorge. A noite foi leve, animada e marcada por muitas risadas, unindo um grupo especial de amigas em clima de confraternização.
Conexão
A terapeuta quântica Ana Cláudia Queiroz conhece a comadre Fabiana Barcellos Mattos durante o aniversário do primogênito, Paulo Vitor Queiroz Araújo, que completou 38 anos. Um dado, simbólico por marcar o Dia dos Povos Indígenas, reforça a conexão de Ana Cláudia com a ancestralidade. Madrinhas dos filhos uma da outra, as amigas se reencontraram após anos.
Natalícia
Sílvio Batalha, sempre discreto em relação às comemorações de seu natalício, foi surpreendido ao longo da semana com inúmeras homenagens de amigos da Bahia e de diversos estados, conquistados ao longo da vida. Além da participação na tradicional missa, a família celebrou com um almoço na residência, na Graça, organizado por Márcia, Carina e Carlos, reforçando os laços de afeto e união.
Corrida
O empresário Lucas Ferraz participou do lançamento do Blue Run Salvador 2026, realizado na Casa MD, em Ondina. Sócio do evento, ele integra o grupo responsável pela expansão da corrida na capital. A próxima edição terá meia maratona de 21 km, além de provas de 5 e 10 km. Marcada para 1º de novembro, a corrida deve reunir mais de 3 mil participantes e reforçar sua atuação no universo wellness.
Amadiana
O nome Jorge Amado volta a aparecer na cena cultural de Roma. No próximo 4 de maio, a Universidade La Sapienza de Roma promove encontro dedicado ao romancista baiano, cuja obra segue encantando leitores mundo afora. A programação reúne nomes que ajudam a manter viva essa ponte cultural: Silvana Palumbieri, da Rai-Teche, e Antonella Rita Roscilli, escritora e brasilianista com sólida ligação com a Bahia. Em destaque, a exibição do documentário Realtà e magia di Jorge Amado, dirigido por Silvana, concebido como uma delicada homenagem ao centenário do autor — iniciativa que nasceu do olhar atento de Antonella. O evento ganha ainda um gesto simbólico com a participação, em vídeo, de Ângela Fraga, da Fundação Casa de Jorge Amado, e a curadoria cuidadosa do professor Luca Bacchini. Um encontro que não apenas celebra um escritor, mas reafirma a força permanente da literatura brasileira no cenário internacional.
Internacional
O jovem baiano Guilherme Valois, de 18 anos, comemora a aprovação em novas universidades dos EUA para o curso de Engenharia da Computação. Egresso do Colégio Villa Global Education, Guilherme credita o resultado à dedicação iniciada no ensino médio, focado no currículo internacional IB, em olimpíadas de matemática e projetos sociais. O futuro acadêmico, que embarca para a graduação em agosto, é um dos brasileiros que amplia sua formação em instituições americanas, destacando a qualidade do ensino baiano.
Aniversários
Hoje (30): Jean-Paul Gonze, Kátia Vita, Rosana Diniz Gonçalves
Amanhã (1º): Ayla Régis Lins, Sônia Novis, Aline Weckerle, Liege Brito, Patrícia Yamazaki, Bruna Barros
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