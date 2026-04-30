Tiara Barreto comemora aniversário e 10 anos da Mandala Marketing

Tiara Barreto comemora novo ciclo e os 10 anos da Mandala Marketing - Foto: Divulgação

Dupla comemoração

Tiara Barreto celebrou um novo ciclo em abril, reunindo a família em um encontro intimista ao lado do marido, Cristiano Barreto. As comemorações também marcaram os 10 anos da Mandala Marketing, referência em estratégia de marketing nos setores imobiliários e da construção civil. A festa seguiu no Business Lounge, em Alphaville 1, com equipe e parceiros, ao som do cantor Danilo Moreno.

Premiação

A 1ª edição do Troféu Armandinho & Irmãos Macêdo marcou uma noite histórica para a música baiana e o fortalecimento do Carnaval de Salvador como patrimônio cultural, artístico e econômico. O evento reuniu artistas, produtores e profissionais da cadeia criativa, valorizando desde quem está no palco até os bastidores. Os vencedores receberam uma guitarra baiana como troféu, símbolo da tradição. Destaque para a homenagem a Carlinhos Brown, com o espetáculo “De Antonio a Brown, A Resiliência do Candeal”.

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Armandinho celebrou o troféu que eterniza a guitarra baiana e o legado da música da Bahia | Foto: Divulgação | (Rosa Tunes)

Homenagem

A Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte celebrou 60 anos com o lançamento da revista Trabalho e +, que resgata sua trajetória e destaca avanços nas políticas públicas na Bahia. A publicação reúne programas que promovem inclusão e desenvolvimento. O evento contou com autoridades e parceiros. O secretário Augusto Vasconcelos homenageou ex-gestores e servidores, como Antonio Luiz Diniz, com 41 anos de atuação, e Nanci da Mata, há 38 anos na instituição.

Antonio Luiz Diniz, Augusto Vasconcelos e Nanci da Mata | Foto: Divulgação| (Ricardo Filho)

Encontro

O mês de abril ficou ainda mais especial com aniversariantes queridas. Vizinhas e amigas que a vida reuniu, Ana Furtado, Sandra Sampaio, Priscila Amoedo e Juliana Rocha celebraram juntas. O encontro foi no Restaurante Veleiro, no último dia 23, dia de São Jorge. A noite foi leve, animada e marcada por muitas risadas, unindo um grupo especial de amigas em clima de confraternização.

Amigas, risadas e um abril especial | Foto: Divulgação

Conexão

A terapeuta quântica Ana Cláudia Queiroz conhece a comadre Fabiana Barcellos Mattos durante o aniversário do primogênito, Paulo Vitor Queiroz Araújo, que completou 38 anos. Um dado, simbólico por marcar o Dia dos Povos Indígenas, reforça a conexão de Ana Cláudia com a ancestralidade. Madrinhas dos filhos uma da outra, as amigas se reencontraram após anos.

Ana Cláudia Queiroz e Fabiana Barcellos Mattos celebram o reencontro com afeto e história compartilhada | Foto: Divulgação

Natalícia

Sílvio Batalha, sempre discreto em relação às comemorações de seu natalício, foi surpreendido ao longo da semana com inúmeras homenagens de amigos da Bahia e de diversos estados, conquistados ao longo da vida. Além da participação na tradicional missa, a família celebrou com um almoço na residência, na Graça, organizado por Márcia, Carina e Carlos, reforçando os laços de afeto e união.

Silvio Batalha celebrou a vida cercado de carinho, fé e união em família | Foto: Divulgação

Corrida

O empresário Lucas Ferraz participou do lançamento do Blue Run Salvador 2026, realizado na Casa MD, em Ondina. Sócio do evento, ele integra o grupo responsável pela expansão da corrida na capital. A próxima edição terá meia maratona de 21 km, além de provas de 5 e 10 km. Marcada para 1º de novembro, a corrida deve reunir mais de 3 mil participantes e reforçar sua atuação no universo wellness.

Lucas Ferraz, Leonardo Calazans, Nilo Jorge Leão, Humberto Cedraz, Felipe Pinho e Ricardo Cedraz | Foto: Divulgação| (Foto Show)

Amadiana

O nome Jorge Amado volta a aparecer na cena cultural de Roma. No próximo 4 de maio, a Universidade La Sapienza de Roma promove encontro dedicado ao romancista baiano, cuja obra segue encantando leitores mundo afora. A programação reúne nomes que ajudam a manter viva essa ponte cultural: Silvana Palumbieri, da Rai-Teche, e Antonella Rita Roscilli, escritora e brasilianista com sólida ligação com a Bahia. Em destaque, a exibição do documentário Realtà e magia di Jorge Amado, dirigido por Silvana, concebido como uma delicada homenagem ao centenário do autor — iniciativa que nasceu do olhar atento de Antonella. O evento ganha ainda um gesto simbólico com a participação, em vídeo, de Ângela Fraga, da Fundação Casa de Jorge Amado, e a curadoria cuidadosa do professor Luca Bacchini. Um encontro que não apenas celebra um escritor, mas reafirma a força permanente da literatura brasileira no cenário internacional.

Internacional

O jovem baiano Guilherme Valois, de 18 anos, comemora a aprovação em novas universidades dos EUA para o curso de Engenharia da Computação. Egresso do Colégio Villa Global Education, Guilherme credita o resultado à dedicação iniciada no ensino médio, focado no currículo internacional IB, em olimpíadas de matemática e projetos sociais. O futuro acadêmico, que embarca para a graduação em agosto, é um dos brasileiros que amplia sua formação em instituições americanas, destacando a qualidade do ensino baiano.

Aniversários

Hoje (30): Jean-Paul Gonze, Kátia Vita, Rosana Diniz Gonçalves

Amanhã (1º): Ayla Régis Lins, Sônia Novis, Aline Weckerle, Liege Brito, Patrícia Yamazaki, Bruna Barros