Wine Brasil Music anuncia novidades da edição 2026

Wine Brasil Music

A 2ª edição do Wine Brasil Music será lançada em 5 de agosto, às 18h, no Chile 27, no Palacete Tirachapéu. Marcelo Magalhães, chairman do Palacete; Tuca Zamaroni, CEO da Zum Brasil; e Isaac Edington, presidente da Saltur, apresentarão as novidades. Os embaixadores Licia Fabio e Ronaldo Jacobina também participam do encontro. O evento acontece de 20 a 23 de agosto, reunindo vinho, gastronomia, música e cultura na Rua Chile.

Conexões

A palestra do professor do King’s College London, Vinicius Mariano de Carvalho, na Associação Comercial da Bahia (ACB), reuniu lideranças empresariais, civis e militares para discutir os impactos da geopolítica na economia brasileira. A iniciativa foi articulada pela ACB, pelo 2º Distrito Naval e pela Soamar Salvador. Para Santiago Campo, presidente da Soamar Salvador e da ANB, encontros assim fortalecem o diálogo entre Marinha, academia e setor produtivo.

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Vinicius Mariano de Carvalho, Isabela Suares e Santiago Campo (Júlia Mariani) - Foto: Divulgação

Homenagem

O advogado, artista visual, poeta e jurista Taurino Araújo participa da exposição "A Última Porta: Arquiteturas do Acolhimento", promovida pela Associação Baiana de Artistas Plásticos e Visuais, no Centro Cultural do Tribunal de Justiça da Bahia, com curadoria de Celso Cunha Neto. A obra AGREGAÇÃO, integrante da série Assemblage no Parque da Cidade (2017), interpreta o legado de Santa Dulce ao transformar folhas, cascas, sementes e galhos em uma metáfora visual do acolhimento e da dignidade humana. Entrada franca.

Taurino Araújo na criação de AGREGAÇÃO (2017) em homenagem ao legado de Santa Dulce dos Pobres - Foto: Divulgação

Festa da Advocacia

A advocacia baiana já está em contagem regressiva para uma das festas mais aguardadas da categoria. No dia 8, das 15h, o estacionamento G3 do Shopping Barra recebe a Festa da Advocacia 2026, com shows de É o Tchan, Uel e Negra Cor. A edição deste ano será ainda mais especial por celebrar o Mês da Advocacia e os 80 anos da CAAB, instituição que completou oito décadas de história em 13 de maio. “Queremos comemorar essa trajetória ao lado da advocacia, valorizando quem faz a nossa instituição ser cada vez mais forte”, destaca Maurício Leahy.

Maurício Leahy, presidente da CAAB, nos últimos preparativos para a Festa da Advocacia 2026 - Foto: Divulgação

Lançamento

Sílvio Fróes Batalha celebra mais uma homenagem ao avô, o Maestro Silvio Deolindo Fróes, compositor, regente e fundador do Instituto de Música da Bahia, onde presidiu por 20 anos. Considerado um gênio brasileiro pela crítica, teve carreira internacional, com apresentações em teatros europeus. O lançamento de mais uma obra sobre sua trajetória será em 8 de agosto, às 16h, com recital e sessão de autógrafos, no Auditório Professor Fernando Felgueiras, na Garibaldi.

Coletânea

Será lançada no próximo dia 11, no D´Gregorio Café, Shopping Cidade, no Itaigara, pela Editora Alacazim, de Helô Lima, a coletânea Doze Contos de Reis e Rainhas. Assinam os textos: Lis Jasmin, Paulo de Tarso Barreto, Benilda Amorim, Cristina Menezes Sá, Fátima Gomes, Cláudia Lago, Heloisa Lima, Marys Machado, Monaliza Matta e Dirceu Bueno Guedes.

Seminário

A tecnologia e as novas transformações do mercado imobiliário estarão no centro dos debates do Seminário Imobiliário 2026, nesta quinta (6) e sexta-feira (7), no SENAI CIMATEC, em Salvador. Promovido pelo CRECI-BA, o encontro reunirá cerca de 1.200 corretores e especialistas, com palestras e painéis sobre IA, inovação, crédito, marketing digital e negócios, além de networking, salão de negócios, podcast ao vivo e pocket show.

Aniversários

Hoje (04): Pe. Alfredo Dorea, Verônica Ramires, Joana Arcoverde, Thomas Valadares

Amanhã (05): Maria Alice Araújo, Jacques de Beauvoir, Jaime Rangel, Jorge Muller, Ademar Brito

Entrevista Alma Baiana Walter Viterbo

Walter Viterbo — especialista em Medicina da Dor, Clínica Viterbo, sobre Dor crônica e os avanços da Lei Federal nº 15.422/2026 - Foto: Divulgação

Qual a importância da nova lei?

A Lei nº 15.422/2026 reconhece a dor crônica como questão de saúde que exige atenção específica e contínua. Garante atendimento integral pelo SUS, conforme regulamentação, e institui 5 de julho como o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica.

Como clínicas especializadas podem contribuir?

É fundamental identificar os mecanismos da dor e seus impactos físicos, emocionais e sociais. Na Clínica Viterbo, o cuidado pode reunir medicina da dor, acupuntura médica, procedimentos, reabilitação, psicologia e nutrição, conforme cada caso.

Qual o impacto da dor crônica?

Pode comprometer sono, trabalho, mobilidade, lazer, relações sociais e autonomia. Tratar a dor é também recuperar funcionalidade e qualidade de vida.

Por que a abordagem multidisciplinar é importante?

A dor crônica é complexa e multifatorial. O cuidado pode envolver médicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e outros profissionais. O modelo biopsicossocial considera fatores biológicos, emocionais, sono, ambiente e funcionalidade. O plano deve ser individualizado.

Como sono, emoções e estilo de vida influenciam?

Estresse, ansiedade e privação de sono podem aumentar a sensibilidade dolorosa. Dor e insônia podem formar um ciclo de agravamento. Atividade física adequada, alimentação equilibrada e manejo do estresse complementam o tratamento. A dor é real e pode ser modulada pelo sistema nervoso.

Qual a importância do diagnóstico?

É o ponto de partida. É preciso diferenciar mecanismos nociceptivos, neuropáticos e nociplásticos, que podem coexistir. A avaliação integra história clínica, exame físico e exames complementares, quando necessários.

Que mensagem deixa aos pacientes?

Dor crônica tem tratamento. Mesmo após meses ou anos, uma avaliação especializada pode ajudar a recuperar sono, movimento, autonomia e qualidade de vida. A dor contínua não deve ser considerada normal: precisa ser investigada e tratada com seriedade.