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JULY

Wine Brasil Music anuncia novidades da edição 2026

Coluna July desta terça-feira, 4

Alexandra Isensee
Por Alexandra Isensee
Marcelo Magalhães, um dos anfitriões do lançamento do Wine Brasil Music 2026 (Marco Peixoto)
Marcelo Magalhães, um dos anfitriões do lançamento do Wine Brasil Music 2026 (Marco Peixoto) - Foto: Divulgação

Wine Brasil Music

A 2ª edição do Wine Brasil Music será lançada em 5 de agosto, às 18h, no Chile 27, no Palacete Tirachapéu. Marcelo Magalhães, chairman do Palacete; Tuca Zamaroni, CEO da Zum Brasil; e Isaac Edington, presidente da Saltur, apresentarão as novidades. Os embaixadores Licia Fabio e Ronaldo Jacobina também participam do encontro. O evento acontece de 20 a 23 de agosto, reunindo vinho, gastronomia, música e cultura na Rua Chile.

Conexões

A palestra do professor do King’s College London, Vinicius Mariano de Carvalho, na Associação Comercial da Bahia (ACB), reuniu lideranças empresariais, civis e militares para discutir os impactos da geopolítica na economia brasileira. A iniciativa foi articulada pela ACB, pelo 2º Distrito Naval e pela Soamar Salvador. Para Santiago Campo, presidente da Soamar Salvador e da ANB, encontros assim fortalecem o diálogo entre Marinha, academia e setor produtivo.

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Vinicius Mariano de Carvalho, Isabela Suares e Santiago Campo (Júlia Mariani)
Vinicius Mariano de Carvalho, Isabela Suares e Santiago Campo (Júlia Mariani) - Foto: Divulgação

Homenagem

O advogado, artista visual, poeta e jurista Taurino Araújo participa da exposição "A Última Porta: Arquiteturas do Acolhimento", promovida pela Associação Baiana de Artistas Plásticos e Visuais, no Centro Cultural do Tribunal de Justiça da Bahia, com curadoria de Celso Cunha Neto. A obra AGREGAÇÃO, integrante da série Assemblage no Parque da Cidade (2017), interpreta o legado de Santa Dulce ao transformar folhas, cascas, sementes e galhos em uma metáfora visual do acolhimento e da dignidade humana. Entrada franca.

Taurino Araújo na criação de AGREGAÇÃO (2017) em homenagem ao legado de Santa Dulce dos Pobres
Taurino Araújo na criação de AGREGAÇÃO (2017) em homenagem ao legado de Santa Dulce dos Pobres - Foto: Divulgação

Festa da Advocacia

A advocacia baiana já está em contagem regressiva para uma das festas mais aguardadas da categoria. No dia 8, das 15h, o estacionamento G3 do Shopping Barra recebe a Festa da Advocacia 2026, com shows de É o Tchan, Uel e Negra Cor. A edição deste ano será ainda mais especial por celebrar o Mês da Advocacia e os 80 anos da CAAB, instituição que completou oito décadas de história em 13 de maio. “Queremos comemorar essa trajetória ao lado da advocacia, valorizando quem faz a nossa instituição ser cada vez mais forte”, destaca Maurício Leahy.

Maurício Leahy, presidente da CAAB, nos últimos preparativos para a Festa da Advocacia 2026
Maurício Leahy, presidente da CAAB, nos últimos preparativos para a Festa da Advocacia 2026 - Foto: Divulgação

Lançamento

Sílvio Fróes Batalha celebra mais uma homenagem ao avô, o Maestro Silvio Deolindo Fróes, compositor, regente e fundador do Instituto de Música da Bahia, onde presidiu por 20 anos. Considerado um gênio brasileiro pela crítica, teve carreira internacional, com apresentações em teatros europeus. O lançamento de mais uma obra sobre sua trajetória será em 8 de agosto, às 16h, com recital e sessão de autógrafos, no Auditório Professor Fernando Felgueiras, na Garibaldi.

Coletânea

Será lançada no próximo dia 11, no D´Gregorio Café, Shopping Cidade, no Itaigara, pela Editora Alacazim, de Helô Lima, a coletânea Doze Contos de Reis e Rainhas. Assinam os textos: Lis Jasmin, Paulo de Tarso Barreto, Benilda Amorim, Cristina Menezes Sá, Fátima Gomes, Cláudia Lago, Heloisa Lima, Marys Machado, Monaliza Matta e Dirceu Bueno Guedes.

Seminário

A tecnologia e as novas transformações do mercado imobiliário estarão no centro dos debates do Seminário Imobiliário 2026, nesta quinta (6) e sexta-feira (7), no SENAI CIMATEC, em Salvador. Promovido pelo CRECI-BA, o encontro reunirá cerca de 1.200 corretores e especialistas, com palestras e painéis sobre IA, inovação, crédito, marketing digital e negócios, além de networking, salão de negócios, podcast ao vivo e pocket show.

Aniversários

Hoje (04): Pe. Alfredo Dorea, Verônica Ramires, Joana Arcoverde, Thomas Valadares

Amanhã (05): Maria Alice Araújo, Jacques de Beauvoir, Jaime Rangel, Jorge Muller, Ademar Brito

Entrevista Alma Baiana Walter Viterbo

Walter Viterbo — especialista em Medicina da Dor, Clínica Viterbo, sobre Dor crônica e os avanços da Lei Federal nº 15.422/2026
Walter Viterbo — especialista em Medicina da Dor, Clínica Viterbo, sobre Dor crônica e os avanços da Lei Federal nº 15.422/2026 - Foto: Divulgação

Qual a importância da nova lei?

A Lei nº 15.422/2026 reconhece a dor crônica como questão de saúde que exige atenção específica e contínua. Garante atendimento integral pelo SUS, conforme regulamentação, e institui 5 de julho como o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica.

Como clínicas especializadas podem contribuir?

É fundamental identificar os mecanismos da dor e seus impactos físicos, emocionais e sociais. Na Clínica Viterbo, o cuidado pode reunir medicina da dor, acupuntura médica, procedimentos, reabilitação, psicologia e nutrição, conforme cada caso.

Qual o impacto da dor crônica?

Pode comprometer sono, trabalho, mobilidade, lazer, relações sociais e autonomia. Tratar a dor é também recuperar funcionalidade e qualidade de vida.

Por que a abordagem multidisciplinar é importante?

A dor crônica é complexa e multifatorial. O cuidado pode envolver médicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e outros profissionais. O modelo biopsicossocial considera fatores biológicos, emocionais, sono, ambiente e funcionalidade. O plano deve ser individualizado.

Como sono, emoções e estilo de vida influenciam?

Estresse, ansiedade e privação de sono podem aumentar a sensibilidade dolorosa. Dor e insônia podem formar um ciclo de agravamento. Atividade física adequada, alimentação equilibrada e manejo do estresse complementam o tratamento. A dor é real e pode ser modulada pelo sistema nervoso.

Qual a importância do diagnóstico?

É o ponto de partida. É preciso diferenciar mecanismos nociceptivos, neuropáticos e nociplásticos, que podem coexistir. A avaliação integra história clínica, exame físico e exames complementares, quando necessários.

Que mensagem deixa aos pacientes?

Dor crônica tem tratamento. Mesmo após meses ou anos, uma avaliação especializada pode ajudar a recuperar sono, movimento, autonomia e qualidade de vida. A dor contínua não deve ser considerada normal: precisa ser investigada e tratada com seriedade.

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