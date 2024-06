Aborto, esquerda e direita: entre um e outro, melhor ficar no muro

- Foto: © Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Que me dizes da Câmara dos Deputados a ter aprovado quarta o regime de urgência para o projeto que considera aborto acima de 22 semanas (5 meses e meio) a homicídio? A direita é quem está dando as cartas?

As perguntas aí vem do leitor Vivaldo Pitanga, do Imbuí, sobre o Projeto de Lei 1904/24, do deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e outros 32 parlamentares. Os projetos com urgência podem ser votados diretamente no plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara.

Preclaro, ficamos com Nelson Rodrigues, o polêmico escritor carioca, que era católico. Dizia ele: ‘A esquerda é contra a pena de morte, mas é a favor do aborto. A direita é contra o aborto, mas a favor de matar o sujeito quando ele não dá certo’.

contradições —Já viu Vivaldo? A julgar por Nelson, os dois estão certos e também estão errados. Então o melhor é premiar a sensatez, até porque as falácias dos que dizem representar o melhor dos sentimentos num embate polarizado como vivemos no Brasil,, está mais para carniça.

E é em nome da sensatez que agora perguntamos: se estamos num planeta em que vida espouca por todos os cantos e poros, nas profundezas dos oceanos, no meio e na flor d’água, debaixo do chão que pisamos, no chão, ao nosso redor, no ar, na pele e dentro da gente, tem sentido defender aborto em nome dos direitos individuais?

A esquerda deveria ampliar suas reflexões, como a direita quando proclama que bandido bom é bandido morto, desprezando a educação como o remédio para os males da alma.

Alba tenta tirar deputados do forró para aprovar projetos

A semana que se finda teve clima de feriadão antecipado para a grande maioria dos deputados na Assembleia. Contava-se de dedo os que lá estiveram, o que fez com que o deputado Zé Raimundo (PT), vice-presidente presidindo a sessão de quarta, fazer um apelo dramático:

— Peço aos colegas que por favor venham segunda e terça. Temos a LDO para votar e também o dispositivo que altera o Plano Plurianual.

O apelo tem tudo a ver. Após o São João a semana é tradicionalmente morta, até porque em Julho a Alba entra em recesso e em agosto a campanha eleitoral nos 417 municípios baianos esquenta de vez, o que provoca a debandada geral dos deputados rumo às bases.

O esforço será gigante. A deputada Cláudia Oliveira (PSD), por exemplo, pré-candidata em Porto Seguro, tem encontro com aliados segunda.

Zé Cocá joga só em Jequié

Zé Cocá (PP), prefeito de Jequié, é bem avaliado e parte para a campanha como franco favorito, mas até agora tem contado com uma grande colaboração dos opositores.

Segundo o deputado Euclides Fernandes (PT), adversário de Cocá, Alexandre Hassan (PSD), lançado pelo deputado federal Antonio Brito (PSD), não colou.

— Ele tem dificuldades de agregar. Está faltando Jerônimo entrar no caso.

Lixão trava inauguração do aeroporto de Bonfim

Senhor do Bonfim, o maior enclave comercial do nordeste baiano entre Feira de Santana e Juazeiro, vive uma situação singular: o aeroporto, obra do governo estadual, há mais de um ano está em vias de ser concluído, mas as obras estão emperradas por um detalhe, mesmo que fique pronto não pode ser inaugurado porque cerca de cinco quilometros adiante tem um lixão, farto em urubus e às vezes palco de grandes incêndios.

A situação é exposta pelo deputado Bobô (PCdoB), filho da terra, que responsabiliza a prefeitura pelo problema:

— A prefeitura ficou de resolver o problema do lixão e nada fez. É o lixo atropelando o progresso.