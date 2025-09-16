Anízio Carvalho, um craque do clique, deixa um legado do bem

Anízio nos deixou sexta, aos 95 anos - Foto: Joseanne Guedes

Todo momento na vida é único e a fotografia tem a missão de eternizá-los. Fazer isso com arte, escolhendo o melhor ângulo quando pode parar e pensar ou pegar bem o inusitado, é a arte. E era nesse mister que Anízio Carvalho era um craque, ou craque do clique, como diziam.

Anízio nos deixou sexta, aos 95 anos. Para além do fotógrafo top, era também um poço de decência no trato da vida e dos amigos. Na sua vasta coleção de momentos únicos perenizados, tem a visita da rainha Elizabeth II, da Inglaterra, a Salvador, em novembro de 1968, e também foto que não fez, a morte do capitão Carlos Lamarca, desertor do Exército que virou guerrilheiro em setembro de 1971 no povoado de Ibepetuba, em Ipupiara.

– Eu vi o soldado do Exército atirando em Lamarca. E ele me disse: ‘Se você fotografar, eu lhe mato’. Guardei a máquina e tô aqui, né?

NA LEMOS BRITO – E eis que, lá um dia, chegou na redação do velho Jornal da Bahia, ainda na Barroquinha, a informação: um pedaço do muro no fundo da Penitenciária Lemos Brito foi arrombado.

Nem pensou. “Vamos lá”. Viu o rombo, mas deu plantão escondido numa moita o dia quase todo. No fim da tarde, flagrou dois detentos tentando fugir, contidos a cassetadas pelos guardas.

– Fiquei na espera, é uma aposta. Apostei e ganhei. Anízio onde está, está bem. Ele muito gostava de Irmã Dulce, e achava justa a santidade. E também dos orixás, aos quais tanto reverenciou. Lugar é que não lhe falta.

Embora Eduardo faça ameaças, Trump está folgando o tarifaço

Embora o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) esteja todos os dias nas redes dizendo que vai mostrar ao ministro Alexandre de Moraes que tem aquilo ‘roxo’ e faça até ameaças militares, com navios e exército, o presidente Donald Trump parece caminhar no sentido contrário.

Ele liberou frutas como manga, banana, kiwi, cacau e também o café, sob o argumento de que os EUA não produzem ou produzem pouco.

João Lopes Araújo, presidente da Associação Bahiana dos Produtores de Café, diz que no caso específico do café, deu o previsto, os EUA não quiseram, não faltou quem quer.

– O preço do café nos EUA disparou. Eles consomem 8 milhões de sacas, é um grande mercado. Até tentaram comprar via Colômbia, via Canadá, mas não deu. E o preço aqui não caiu. Haja café, cliente é que não falta.

Franciscano e são-franciscano

Qual é o gentilício de quem nasce em São Francisco do Conde? Segundo o IBGE, é franciscano, a prefeitura e a Câmara chamam de sanfraciscano, mas o radialista Átila Santana, venerável da Loja Maçônica Conde de Linhares, mandou ofício ao IBGE, em nome da entidade, dizendo que não é nada disso. Ele diz que conforme o Dicionário Aurélio o correto é são-franciscano: “Esperamos que corrijam”.

E a feijoada foi invadida pelo astral do cemitério

Organizada pelos colegas Catiane Magalhães e Hieros Vasconcelos, a Feijoada da Tribuna, marcada para sábado, dia 13, foi coisa de não pensar duas vezes a chance de reunir parte dos colegas que antigamente trabalharam na Tribuna da Bahia. Era a chance de rever velhos e prezados amigos fora dos cemitérios, onde muito se vê gente de uma mesma época indo embora. E eis que sábado de manhã, na hora de degustar a feijoada com a grife da também colega Rita Dantas, chega a triste notícia: morreu Anízio Carvalho.

Muita gente deixou de ir à feijoada para priorizar o cemitério, outros foram nos dois. Mas se formou a convicção: na nossa geração o cemitério parece ter virado perseguição.

REGISTROS

No banco dos réus

O Tribunal do Juri de Valença marcou para 7 de outubro o julgamento do taxista Carlos Mendes Júnior, acusado de assassinar a ex-esposa, Helmarta Sousa Santos Luz, a Martinha, de 38 anos, crime ocorrido em setembro do ano passado. O crime sacudiu a cidade. A filha do casal hoje está com 15 anos.

Topázio na Alba

Eduardo Topázio, o novo presidente do Inema, participa, hoje (9h), de sessão conjunta das comissões de Infraestrutura e Agricultura. Ele, que tomou posse recentemente no comando do órgão, vai dizer o que pretende.

Bancos fechados

Já amanhã, a Comissão de Defesa do Consumidor fará um debate palpitante, o fechamento de agências bancárias pelo interior afora, o que tem sido motivo de muitas queixas e inquietações entre os deputados.

Gal sinfônica

No próximo dia 26, 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) reunirá um time de 11 artistas para revisitar e celebrar a obra de Gal Costa, uma das maiores vozes da música brasileira.

COLABOROU: MARCOS VINICIUS*