Fotojornalista Anízio Carvalho morre aos 95 anos
O profissional construiu a carreira baseada em superação e talento
Por Franciely Gomes
Anízio Circuncisão de Carvalho faleceu nesta sexta-feira, 12, aos 95 anos. Fotojornalista baiano, o profissional deixa sua esposa, Terezinha, com quem foi casado por 69 anos e seus sete filhos: Francisco, Iguatemi, Itamar, Juarez, Jussara, Jucivalda e Jucimara.
A causa da morte não foi informada oficialmente, mas segundo informações divulgadas pelo Sindicato dos Jornalistas no Estado da Bahia (Sinjorba), ele sofreu um acidente doméstico e precisou ser internado no Hospital de Brotas, após desenvolver um quadro de infecção de origem não determinada, ocasionando em seu óbito.
O velório e sepultamento acontecerão neste sábado, às 16:30, no cemitério do Campo Santo, localizado no bairro da Federação, em Salvador, na Bahia, cidade que foi casa de Anízio desde os seus 14 anos de idade.
Trajetória e carreira
Nascido em 23 de fevereiro de 1930, no município de Conceição da Feira, Anízio teve seu primeiro contato com a fotografia no laboratório da família Rozemberg quando chegou em Salvador, aos 14 anos.
Apaixonado pelo universo fotográfico, ele ingressou no Jornal da Bahia em 1957, se tornando um fotojornalista. O profissional seguiu realizando trabalhos no veículo até 1994 e fez fotos históricas como as da rainha Elizabeth II, da Inglaterra, durante a visita dela ao Brasil em novembro de 1968.
Seu acervo conta com mais de seis mil negativos, câmeras clássicas, ampliadores, tanques e diversos equipamentos históricos. Em 2023, ele foi homenageado pela Associação Bahiana de Imprensa (ABI), durante a exposição “Ginga Nagô”, no Museu de Imprensa, onde teve suas obras emblemáticas distribuídas nas versões impressa e digital.
