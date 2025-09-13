Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUTO

Fotojornalista Anízio Carvalho morre aos 95 anos

O profissional construiu a carreira baseada em superação e talento

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

13/09/2025 - 10:51 h | Atualizada em 13/09/2025 - 11:08
O fotojornalista fez fotos históricas ao longo de sua vida
O fotojornalista fez fotos históricas ao longo de sua vida -

Anízio Circuncisão de Carvalho faleceu nesta sexta-feira, 12, aos 95 anos. Fotojornalista baiano, o profissional deixa sua esposa, Terezinha, com quem foi casado por 69 anos e seus sete filhos: Francisco, Iguatemi, Itamar, Juarez, Jussara, Jucivalda e Jucimara.

A causa da morte não foi informada oficialmente, mas segundo informações divulgadas pelo Sindicato dos Jornalistas no Estado da Bahia (Sinjorba), ele sofreu um acidente doméstico e precisou ser internado no Hospital de Brotas, após desenvolver um quadro de infecção de origem não determinada, ocasionando em seu óbito.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O velório e sepultamento acontecerão neste sábado, às 16:30, no cemitério do Campo Santo, localizado no bairro da Federação, em Salvador, na Bahia, cidade que foi casa de Anízio desde os seus 14 anos de idade.

Trajetória e carreira

Nascido em 23 de fevereiro de 1930, no município de Conceição da Feira, Anízio teve seu primeiro contato com a fotografia no laboratório da família Rozemberg quando chegou em Salvador, aos 14 anos.

Leia Também:

Freio no futuro: Feira de Santana adia implantação de ônibus elétricos
Dentista é indiciada por lesões graves e exercício ilegal da medicina
Do feed à viagem: como influencers estão transformando o turismo no Brasil

Apaixonado pelo universo fotográfico, ele ingressou no Jornal da Bahia em 1957, se tornando um fotojornalista. O profissional seguiu realizando trabalhos no veículo até 1994 e fez fotos históricas como as da rainha Elizabeth II, da Inglaterra, durante a visita dela ao Brasil em novembro de 1968.

Seu acervo conta com mais de seis mil negativos, câmeras clássicas, ampliadores, tanques e diversos equipamentos históricos. Em 2023, ele foi homenageado pela Associação Bahiana de Imprensa (ABI), durante a exposição “Ginga Nagô”, no Museu de Imprensa, onde teve suas obras emblemáticas distribuídas nas versões impressa e digital.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anízio carvalho fotojornalismo fotojornalista luto Morte

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O fotojornalista fez fotos históricas ao longo de sua vida
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

O fotojornalista fez fotos históricas ao longo de sua vida
Play

Jerônimo 'dá bronca' em deputado e cutuca ACM Neto em evento na Bahia

O fotojornalista fez fotos históricas ao longo de sua vida
Play

Jerônimo convoca população para ato contra PEC da Blindagem em Salvador

O fotojornalista fez fotos históricas ao longo de sua vida
Play

Caseiro é preso com arsenal em sítio em Vila de Abrantes

x