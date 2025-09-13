Do feed à viagem: como influencers estão transformando o turismo no Brasil

Além de dar dicas na redes sociais, o influencer digital Fábio Victor também leva os seguidores para conhecer os destinos - Foto: Reprodução | Arquivo Pessoal

Na hora de decidir o próximo destino de viagem, o brasileiro tem recorrido menos aos guias impressos e muito mais aos feeds de redes sociais. De acordo com uma pesquisa recente do Ministério do Turismo, as mídias sociais se tornaram a principal fonte de informação para quem quer explorar o Brasil.

Quase metade dos turistas, cerca de 49%, afirmam usar Facebook, Instagram, X (ex-Twitter) e TikTok como ponto de partida para montar roteiros, buscar dicas e planejar as próximas passeios. Em seguida, o velho e confiável 'boca a boca' entre amigos e familiares aparece logo atrás na lista de influências. Já blogs, sites especializados, agências de viagem e até programas de TV ficam nas últimas posições.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O estudo do Ministério do Turismo confirma essa tendência. O perfil que mais usa redes sociais para planejar viagens é composto por jovens de 16 a 24 anos, mulheres e com ensino superior completo. Para esse público, os influenciadores digitais não são apenas vitrines de fotos bonitas, mas referências confiáveis sobre experiências reais.

Simone (camisa do Bahia), levou a família para conhecer a Cachoeira do Urubu, após ver dicas de uma influencer digital | Foto: Reprodução | Arquivo Pessoal

"Vi uma influencer que fez uma viagem para a Cachoeira do Urubu e mostrou as fotos das trilhas, das cachoeiras. Eu estava querendo fazer trilha, me permitir. Ela tinha razão, foi uma experiência única. Se não fosse as informações dela, não teria ido", lembrou a administradora Simone Oliveira, 39 anos, ao falar da viagem que fez em família. A Cachoeira do Urubu fica em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo baiano.

A vivência de Simone revela que, mais do que exibir lugares bonitos, influenciadores têm desempenhado um papel importante na democratização do turismo de aventura, além de ampliar a visibilidade de destinos sustentáveis e menos explorados.

Simone e a prima na Cachoeira do Urubu, em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo | Foto: Reprodução | Arquivo Pessoal

Fábio Victor é um dos criadores de conteúdo que se destacam nas redes sociais pelo foco no turismo regional. Em seu perfil @poraicomvictor, ele compartilha dicas de passeios, cultura, gastronomia e atrações locais, especialmente na Bahia. Embora valorize fortemente o turismo baiano, Fábio também busca ampliar seu alcance, incluindo em seu conteúdo destinos de outros estados que visita, ainda que de forma pontual.

"É gratificante perceber como o trabalho de influenciadores digitais tem ajudado tantas pessoas a planejarem suas viagens. Para mim é uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma alegria poder inspirar e facilitar o acesso das pessoas a novas experiências, especialmente mostrando o quanto o turismo pode ser transformador aqui na Bahia e em outros destinos", festeja o influencer.

Fábio Victor faz conteúdos com dicas de viagens | Foto: Reprodução Arquivo Pessoal

Ainda segundo ele, os destinos turísticos da Bahia continuam entre os preferidos dos viajantes que buscam natureza, cultura e experiências autênticas e as redes sociais têm impulsionado ainda mais esse movimento.

“Na Bahia, os destinos que mais despertam interesse são Salvador, a Chapada Diamantina, que encanta pelos cenários naturais, além do Litoral Norte, Morro de São Paulo, Boipeba e Porto Seguro. Inclusive, eu criei uma ideia de trazer seguidores comigo nessas viagens e tem dado muito certo, agora mesmo, trouxe 10 seguidores para conhecer Morro de São Paulo e a próxima experiência vai ser em novembro, na Chapada Diamantina”, destaca ele.

Entre outros destinos preferidos dos brasileiros que se inspiram nas redes sociais estão Fernando de Noronha (PE), Porto de Galinhas (PE) e os Lençóis Maranhenses (Maranhão), que seguem no topo das escolhas, segundo a pesquisa do Ministério do Turismo.

A pesquisa foi realizada em agosto de 2025 e ouviu mais de 2,5 mil pessoas em todo o Brasil. O resultado mostra que, para o turista brasileiro moderno, planejar uma viagem começa com um clique e um bom story.