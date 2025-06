Aposta baiana com a Alemanha tem energia renovável como combustível

Estratégias bem-sucedidas mudaram a paisagem do sertão baiano, agora marcada pela presença de torres eólicas - Foto: João Wendel / Divulgação

O petróleo, a base da economia mundial hoje, é mineral e como tal, é finito. Dizem alguns, como José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, que ainda dura mais 50 anos, mas o fato é que embora ainda não pareça, a mudança de parâmetro já está aí.

E é justamente nesse nicho que o Brasil aposta para aumentar suas parcerias internacionais, conforme ficou claro ontem no encontro realizado no Senai Cimatec com empresários alemães na 41ª edição do Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA).

O encontro foi promovido pela Confederação Nacional da Indústria(CNI), como presidente, o baiano Ricardo Alban, lá. Também o ministro Rui Costa (Casa Civil) e o presidente da Fieb, Carlos Henrique Passos.

LIDERANÇA

Fala Alban: – No contexto atual, sustentabilidade, inovação e transformação digital são muito mais que diferenciais para garantir competitividade, eficiência e relevância no mercado.

Fala Rui Costa:

– Nosso desafio no próximo encontro, na Alemanha, é levar números, dados e negociações para que essa sinergia viabilize as indústrias alemãs com empresas brasileiras.

Fala Carlos Henrique:

– Escolhemos o Cimatec para o encontro por entender que este pode ser um espaço para construir uma economia cada vez mais forte e integrada, com benefícios para as duas nações. O Brasil é o terceiro país do mundo em energia eólica e solar, só atrás de China e EUA, e a Bahia lidera no Brasil.



E Pancadinha virou pancadão na debandada no time de Neto

Dizem jornalistas de Itabuna que no meio da debandada de apoiadores de 2022 que está migrando para Jerônimo, Pancadinha (SD), deputado estadual, virou uma pancadona para ACM Neto.

Ano passado Pancadinha disputou a Prefeitura contra o prefeito Augusto Castro (PSD) e teve apoio ostensivo de ACM Neto.

Mais que isso, Neto deixou de apoiar o Capitão Azevedo, ex-prefeito que em 2022 foi candidato a deputado federal pelo PDT, então aliado. Ano passado ele quis se candidatar a prefeito, mas sentiu-se inviabilizado quando Neto apoiou Pancadinha.

Agora, Pancadinha já disse que não apoia ACM Neto de jeito nenhum. Ainda não sabe com quem fica em 2026, mas dizem lá que pode ser com Jerônimo. Neto em Itabuna ficou sozinho. Perdeu Pancadinha e já tinha perdido Azevedo e não sabia.



Uma baiana fora do forró

Baiana de Salvador, estudando odontologia na Unicamp, em Piracicaba, São Paulo, Taís Gabriel de Jesus Caires Meira embarcou na noite de domingo de volta a São Paulo injuriada com um fato: lá não tem nem sombra de forró.

– Nada a ver com a nossa cultura. Nada, nada, nada. Imagine você que ano passado, em pleno dia de São João, marcaram uma prova. Ela diz que só tem um jeito: formar e voltar.

Ivana quer aprovar pacote de projetos antes do São João

A deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Alba, abriu a sessão ontem e até tinha quórum, 36 deputados presentes, mas para agilizar a votação de um pacote de projetos, não deu. Ela reuniu os deputados ontem na tentativa de fazer um acordo e quer votar tudo hoje, mas se não der, convoca nova sessão para quarta, véspera do feriadão. Entre os projetos no prelo, estão o da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o do Programa de Recuperação Fiscal (Refis), o que reestrutura cargos e renovação de servidores do Ministério Público e também as carreiras de fiscais e técnicos agropecuários da ADAB. A expectativa é a de que haja acordo.



REGISTROS

Vila Alba 1

Funcionários da Assembleia vão celebrar o São João realizando o Vila Alba, o forró da casa, na Praça David Lavigne, a principal da parte de entrada, onde fica o santuário de Irmã Dulce. Dizem lá que a santa baiana só aparece para ajudar e o princípio vale no forró.

Vila Alba 2

Aliás, tal celebração, também uma tradição, antes era realizada no estacionamento de cima da Alba, mas funcionários se queixavam que havia uma invasão massiva de servidores de outros locais do CAB e junto de Santa Dulce, o forró flui melhor.

Quase certeza

Ainda na Alba, as Comissões de Saúde e de Direito Humanos e Segurança marcaram sessões para hoje pela manhã. Lá se diz que antes era dúvida se iam funcionar, era uma quase certeza, por falta de quórum. Aliás, na de Segurança é certeza. Normalmente já não funciona, às vésperas do forró, pior. Deputados estão lá.

Penalva fora

O deputado Emerson Penalva (PDT) está de licença médica na Assembleia. Exames constataram a obstrução de uma artéria e sábado ele passou por um cateterismo. Já está em casa.