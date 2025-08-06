Conforme o previsto, Alba reabre com estilhaços do tiroteio federal

Tarifaço de Trump foi tema da reabertura dos trabalhos na Alba - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

E já que o Brasil respira e suspira nas ruas e nas redes Trump e seu tarifaço, com Lula e Bolsonaro à frente, na volta dos trabalhos na Alba o tiroteio bateu lá.

Começou com o deputado Hilton Coelho (PSOL), acusando o colega Leandro de Jesus (PL), bolsonarista-raiz, de ter ido aos EUA ver o deputado Eduardo Bolsonaro com dinheiro público. Resposta:

– Viajei com o meu dinheiro. Quem está acostumado a lidar com bandido e ladrão é você! Depois, Leandro foi à tribuna protestar contra a prisão de Bolsonaro e atacou o ministro Alexandre de Moraes. – Alexandre de Moraes é um psicopata e torturador de cidadãos brasileiros!

DIEGO E OLIVIA – Rosemberg Pinto (PT), líder do governo na Alba, respondeu:

– Estaremos dandoo título de Cidadão Baiano e a Comenda 2 de Julho ao ministro Alexandre de Moraes pelos seus grandes feitos pelo nosso povo.

Num segundo momento, o papo já era outro, o projeto da deputada Olívia Santana (PCdoB) que propõe assistência governamental às famílias que perdem entes com a violência policial. Diego Castro (PL), também bolsonarista-raiz, disparou:

– O projeto é uma porcaria e nossos impostos não podem ser usados para financiar criminosos!

Olívia rebateu:

– Não vou ficar discutindo, gastando aminha saliva, com quem não vale um cuspe. Eu já abri um processo de violência política, um ataque sistemático. Então, quem vai responder é o Judiciário!

Arimatéia grita: ‘Os prefeitos não estão ligando para idosos’

Presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Idosos, o deputado José de Arimateia (Republicanos) chegou na Alba injuriado ontem.

O prazo dado aos municípios pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério da Cidadania, para os prefeitos instalarem conselhos municipais expirava 30 de junho, foi prorrogado para 30 de julho e, no final das contas, apenas 73 dos 417 municípios baianos fizeram.

– Acho uma falta de respeito com os idosos. A gente percebe que a grande maioria dos prefeitos não está nem aí para os idosos. Como fazer políticas públicas assim?

Arimateia diz que vai partir para o presidente da UPB, Wilson Cardoso (PSB), também prefeito de Andaraí, para mostrar que, além do desrespeito com os idosos, os faltosos também estão perdendo dinheiro.

– É triste, mas é assim.

Irecê ainda sem chover

A seca que azucrinou a vida de Irecê desde o início do ano continua lá, firme e forte, segundo o deputado Ricardo Rodrigues (PSD), ex-prefeito de Lapão, na região, grande conhecedor do trecho.

– Tudo continua seco, seco, seco. E, nesta época do ano, por lá não chove.

Os governos federal e estadual já entraram na parada para mitigar os efeitos, mas Ricardo diz que é só ajuda para quem está na pior.

Deputados governistas se dizem alijados no governo

Eduardo Salles (PP), presidente da Comissão de Infraestrutura da Alba, aproveitou a sessão de ontem, na retomada dos trabalhos na Casa, e bateu forte no secretário Afonso Florence (Casa Civil), que, segundo ele, não está nem aí para os pleitos dos deputados.

– Não nos recebe, não nos atende, não nos dá qualquer satisfação.

Estavam presentes os deputados Radiovaldo Costa (PT), Bobô (PCdoB) e Cláudia Oliveira (PSD), governistas que ficaram calados, e mais Pedro Tavares (UB), oposicionista que só ria. Como quem cala, consente, a fala de Eduardo Sales foi entendida como um sentimento predominante na bancada.

REGISTROS

Salvador e seus bairros

Depois do sucesso de público com os livros ‘Salvador Tem Muitas Histórias’ (2023) e ‘Quem Tem Medo da Mulher de Roxo?’ (2024), o professor de história Adson Brito do Velho lançará, sábado,no Cine Glauber Rocha (18h), ‘Os 171 Bairros de Salvador e as Origens dos seus Nomes’.

Carlos Farani

Foi sepultado, ontem à tarde, no Jardim da Saudade o empresário Carlos Farani de Azevedo, pai do deputado estadual Vítor Azevedo (PL), também de Carlos Farani de Azevedo Filho, já falecido, e de Patrícia Viana Paranhos de Azevedo. Tinha 79 anos, era filho do ex-deputado federal Josaphat Paranhos de Azevedo, e também dono da empresa de pesquisas Farani.

Ato na Ufba

Paulo Miguez, reitor da Ufba, comanda, hoje (10h), o Ato em Defesa da Soberania, no salão no bre da Reitoria. Ele próprio postou vídeo nas redes convocando pessoas para irem lá.

Longevidade em Cipó

A pesquisa da Universidade de Ohio, dizendo que as pessoas que vivem perto do mar são mais longevas, não bate com as de Ivanilson Góes, que é de Olindina. Ele diz que Caldas de Cipó, a 240 km de Salvador, contabilizou 30 pessoas com mais de 100 anos.

COLABOROU: MARCOS VINICIUS