Deputados baianos vão a Brasília fazer pressão contra a ViaBahia | A TARDE

A ViaBahia, empresa ligada ao fundo canadense PSP Investimentos que tem as concessões das BRs 324 (Salvador-Feira de Santana) e 116 (até a divisa com Minas), ganha todas na justiça, até mesmo impedir uma manifestação programada por deputados no pedágio de Candeias.

É exatamente por isso que uma caravana de deputados estaduais baianos integrantes da Comissão de Infraestrutura da Assembleia vai hoje a Brasília cumprir extensa agenda que tem como foco fazer barulho em torno do assunto.

Na comitiva, além de Eduardo Salles (PP), o presidente da Comissão, estarão Hassan (PP), Luciano Araújo (SD), Tiago Correia (PSDB), Manuel Rocha (UB) e Raimundinho da JR (PL).

No Canadá —Os alvos em Brasília são três.

1 — Participar de uma audiência pública na Câmara dos Deputados proposta pelo deputado Jorge Solla (PT) sobre a ViaBahia

2 — Ir ao Tribunal de Contas da União (TCU) para saber de uma portaria que estabelece um prazo de 90 dias para uma solução consensual sobre o caso.

3 — Entregar ao embaixador do Canadá no Brasil, Emmanuel Kamarianakis, um relatório sobre a ViaBahia.

Segundo Eduardo Salles, o time não vai parar de gritar:

— O José Bartolomeu, o diretor da ViaBahia, não merece fé da nossa parte. Ano passado ele nos disse que ia investir R$ 8 bilhões. Não investiu um centavo e agora está dizendo que vai investir R$ 12 bilhões.

