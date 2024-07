Deputados dizem que a briga com a ViaBahia agora vai ser na justiça

- Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Se a frota de veículos em 2013 era de 2,8 milhões e hoje está em 5,3 milhões, é lógico que o fluxo diário nas rodovias só cresce. E se assim o é, quantos veículos passam diariamente nos quatro pedágios da ViaBahia na BR-116 e nos dois da BR-324?

É lógico que se o tráfego aumenta, o faturamento também. Ainda mais que a ANTT autorizou, este ano, o reajuste do pedágio de R$ 3,20 para

R$ 3,50 na BR-324 e de R$ 5,50 para R$ 6,20 na 116.

É exatamente a medição de tudo, o faturamento e o quanto a ViaBahia devia ter feito e não fez, como a duplicação de quatro trechos da BR-116 e mais duas pistas (uma indo outra vindo) na BR-324, que o deputado Eduardo Salles (PP), presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia, espera ver com a entrada do Ministério Público Federal no caso.

Unanimidade —Dizem que toda unanimidade é burra, mas segundo o deputado Robinson Almeida (PT) a ViaBahia prejudica tanto os interesses dos baianos que conseguiu uma proeza, a de forjar, na Alba, a unanimidade sabida, já que de todos os 63 deputados. Eduardo Salles diz que a entrada do MPF no caso é algo a ser celebrado:

— É a nossa primeira grande vitória. A briga nossa agora vai ser com a justiça, intensificar a pressão para a justiça fazer justiça.

Nos bastidores, se diz que a ViaBahia propôs ao TCU um acordo para a revisão de contrato, mas Eduardo diz não acreditar. São 15 anos que a empresa tem a concessão.

— E só agora quer negociar?

Colaborou: Marcos Vinicius

Segundo Jerônimo, em casos como Ilhéus o jeito é abraçar dois

Jerônimo foi ontem a Ilhéus entregar as obras de ampliação e modernização do aeroporto e lá deparou-se com a pergunta inusitada: como fica ele se na terra de Gabriela há dois candidatos aliados, Bento Lima (PSD), o abençoado do prefeito Mário Alexandre (PSD), o Marão, e a ex-secretária da Educação, Adélia Pinheiro (PT)?

— Nenhum líder, federal ou estadual, pode impor candidatos. Aqui em Ilhéus, todos sabem, não é segredo, temos o grupo do prefeito Marão e o grupo do PT. Meu papel, como líder, é abraçar os dois, com o detalhe. Eu espero que a gente vença.

Lá em Ilhéus, a oposição a Marão e Adélia tem dois pré-candidatos, Jabes Ribeiro (PP) e Valderico Júnior (UB). Os dois têm conversado muito nos últimos dias e prometem caminhar juntos. O acordo está no gatilho.

E o Marcos joga a toalha

Cantando uma possível candidatura a vereador em Salvador pelo PT, por onde andava, Marcos Sampaio, presidente do Conselho Estadual de Saúde, jogou a toalha. Anunciou que está fora do páreo.

— A verdade é que quem tem dinheiro pode competir, e quem não tem acaba esvaziado, sem apoio e sem expectativa.

Marcos é ligado ao deputado federal Jorge Solla (PT), que pelo visto também está com o caixa em baixa.

E a ararinha-azul-de-lear vira o símbolo euclidense

Os ambientalistas que lutam pela preservação da ararinha-azul-de-lear, uma espécie que só existe em Euclides da Cunha, Canudos e Jeremoabo, festejam uma conquista.

A vereadora Norma Abreu (PT) apresentou projeto que transforma a ararinha em ave símbolo de Euclides da Cunha e institui o 20 de setembro como o Dia da Ararinha Azul.

Marlene Reis, presidente da Associação Jardins da Arararinha-Azul-de-Lear, a entidade que luta pela preservação, diz que é um ganho:

— Os inimigos da ararinha são os caçadores de animais silvestres, que abastecem o tráfico internacional. O projeto aí dá mais visibilidade e permite a inclusão na educação, nos esportes.