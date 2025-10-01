E a CBPM vira CBDIM, segundo Carballal, um marco para a Bahia

Henrique Carballal, presidente da CBPM - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A Assembleia aprovou, ontem, projeto de lei enviado pelo governo que muda o nome e a forma de operar da Companhia Baiana de Pesquisas Minerais (CBPM), que vai se chamar, agora, Companhia Baiana de Desenvolvimento e Investimentos Minerais (CBDIN).

Parece pouca coisa, mas, segundo Henrique Carballal, presidente da empresa, é simplesmente um momento histórico relevante.

"Hoje, a CBPM faz as pesquisas e entrega o espaço para empresas, ganhando apenas os royalties. Agora, poderemos transformar o dinheiro gasto na pesquisa em capital societário. Por exemplo, se gastarmos R$ 100 milhões em pesquisas e no projeto isso vai valer 20% do investimento de R$ 500 milhões, passaremos a ser sócios."

POTENCIAL – Ele diz que só quem conhece o potencial da Bahia no setor mineral tem ideia da dimensão da mudança. Cita, por exemplo, que a Bahia tem capacidade para abastecer 100% dos fertilizantes que o estado consome e 30% de todo o Nordeste.

Além disso, no mix de alternativas que a Bahia tem no setor está o chamado ferro verde,o ferro sem carbono, na Chapada Diamantina, além do fosfato de Irecê, que já vai começar a ser explorado agora em outubro.

Mais ainda: Carballal esteve recentemente na França, exatamente para expor aos franceses as potencialidades baianas na mineração, voltou de lá otimista.

– Os franceses têm 14 bilhões de euros para investir. E estão interessadíssimos na Bahia

Zico volta aos gramados com partida no Joia da Princesa

Zico, craque que marcou época defendendo o Flamengo e também a Seleção Brasileira, estará de volta aos gramados, mais especificamente aos gramados baianos. No dia 10, às 20h, ele estará em Feira de Santana, no Joia da Princesa, para jogar na partida entre Zico 10 Master x Amigos do Café Zico.

O próprio Zico gravou vídeo convocando a torcida para o evento, segundo ele, "um espetáculo imperdível", que o pessoal do B7 Sports - Marketing Esportivo, presente na festa, garante ser imperdível para os amantes do futebol, o esporte que mais atrai multidões no planeta, também com craques do passado que ainda dão show com as habilidades.

Zico pendurou as chuteiras do futebol profissional em 1990, mas até 1994 jogava futebol de areia, quando também deixou de atuar. Ele está com 72 anos, mas ainda em campo.

TJ na luta pela paz em casa

Presidenta da Coordenadoria da Mulher do TJBA, a desembargadora Nágila Brito lançou um prêmio para estudantes e jornalistas produzirem matérias sobre o combate à violência contra a mulher.

A iniciativa integra o projeto Justiça pela Paz em Casa, do STF e CNJ, que prioriza processos sobre violência doméstica. As inscrições estarão abertas a partir desta sexta e a entrega será feita no dia 24 de novembro.

Rosa Rocha mostra como a ‘Flor Floresce’ na Alba

Quem dá as cartas no visual da entrada da Alba esta semana é a artista plástica Rosa Rocha, com a exposição ‘Quando a Flor Floresce’, que, segundo ela, premia a primavera, estação iniciada este mês.

Natural de Gandu, na região do cacau, ela conta que desde cedo descobriu a vocação para a arte com a tia. Formada em letras vernáculas com francês, sempre foi professora, mas não resistiu, entrou na Escola de Belas Artes da Ufba e se formou em Desenho e Plástica. Nunca mais largou o pincel e toca a vocação tendo como base o ateliê em Piatã.

– Gosto dos traços abstratos e das flores não figurativas. A mostra é uma alusão à primavera que vai além [da] estação. É um estado de espírito. Trago memórias afetivas em que a cor é protagonista.

REGISTROS

Odebrecht 80 anos - 1

Se vivo fosse, o empresário Norberto Odebrecht, falecido em 9 de julho de 2014, aos 93 anos, estaria completando 105 anos no próximo dia 9. É exatamente na data que a Assembleia fará sessão especial para celebrar os 80 anos do Grupo Novonor, a antiga Construtora Odebrecht, e os 60 da Fundação Norberto Odebrecht.

Odebrecht 80 anos - 2

A homenagem a Odebrecht promete ser um momento especial. Vai reunir 200 autoridades baianas, funcionários e parceiros do grupo. A Odebrecht é uma das grandes vítimas da Lava Jato. Antes, tinha 180 mil funcionários, hoje, 20 mil.

Sempre em alta - 1

Dizem, em Itacaré, joia turística da Costa do Cacau, que lá acabou "esse negócio de baixa estação", a ocupação hoteleira é plena o ano inteiro. No último fim de semana, teve o Festival do Forró, pilotado por Targino Gondim. Um sucesso.

Sempre em alta - 2

E, no tempero, o prefeito Nego de Saronga (PT) pegou um hábito que ajuda o alto astral: desde que assumiu, paga os salários dos servidores antecipado. É alegria em dose dupla, para quem chega e para quem mora.