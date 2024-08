E a ponte está andando, por debaixo d’água, por enquanto. Em 2025 sobe

Fase da sondagem - Foto: Divulgação | GOVBA

Xi Jinping, presidente da China, deve vir ao Brasil em novembro para a reunião da cúpula do G20, que vai acontecer no Rio de Janeiro, dias 18 e 19 de novembro. Se ele vem a Salvador não se cogitou, mas com certeza absoluta a ponte Salvador-Itaparica estará na pauta dos encontros bilaterais entre ele e Lula.

Vão fazer os ajustes finais, as pendências ainda geradas pela pandemia, essas que deixam Jerônimo ‘irritado’, como diz o próprio, para selar de vez o projeto. Mas uma ressalva: cá na Baía de Todos-os-Santos, o palco da ponte, a obra já começou a andar. É por baixo d’água, por enquanto, mas com largas braçadas.

A sondagem em terra e nas profundezas da BTS vai exigir 102 furos, dois em terra, já feitos, 22 em águas rasas e 78 em águas profundas. Este trabalho, o das profundezas, com 60 metros de água mais 20 de areia, até bater na rocha, já começou. Só aí são 300 empregos, de 20 empresas contratadas, 17 delas baianas.

Primeiro pilar — Hoje a obra anda numa balsa ancorada no meio da BTS. Já foram feitos dez furos. O material coletado é pilotado pelo geólogo Daniel Gabriel, que examina amostras como do folhelo, ‘a lama que vai virar rocha ou a rocha que está virando lama’.

Diz Cláudio Vilas Boas, o Ceo do Consórcio da Ponte Salvador-Itaparica, que em meados de agosto chegam mais duas balsas para acelerar o processo, com conclusão prevista para meados de 2025, quando estará tudo no ponto para erguer o primeiro de 160 pilares.

— É a hora que o povo vai ver para valer. Esse trabalho aqui vai custar R$ 120 milhões, que totaliza investimentos de R$ 300 milhões

Noutras palavras, ninguém joga essa grana fora.

Canteiros — Segundo Cláudio, quando o primeiro pilar for fincado, três canteiros, um em Salvador, outro em Bom Despacho e outro em São Roque do Paraguaçu, Maragogipe, onde serão construídos os pilares, estarão montados.

— Serão 7500 trabalhadores. Estamos treinando o pessoal em parceria com o Senai-Cimatec. Queremos aproveitar o máximo possível o pessoal local.

Hoje, a balsa trabalha 24 horas por dia, com 60 trabalhadores, 20 para cada período de 8 horas. E no meio deles surge a primeira boa notícia da ponte. Quem comanda a segurança de tudo isso é uma mulher, Rená Porto Pisetta, capixaba, engenheira de segurança.

— Me sinto honrada de participar de obra tão importante. Tô adorando.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Osório e o povo

Osório Vilas Boas, o homem que marcou época como presidente do Bahia, ganhou fama em 1959, quando o tricolor baiano conquistou a Taça Brasil, tida como o primeiro campeonato brasileiro, ganhando a final do Santos do Rei Pelé.

No embalo da popularidade, candidatou-se a prefeito de Salvador em 1962 com o slogan: ‘Osório e o povo contra o resto’. Perdeu para Virgildásio Sena (que acabaria cassado após o golpe militar de 1964).

Amargava a melancolia que afeta os derrotados nos primeiros dias após a eleição, quando chegou na casa dele um eleitor:

— Sêo Osório, eu moro num barraco lá no Corta Braço (hoje Pero Vaz), estou querendo sair da madeira e ir para o tijolo, vim lhe pedir uma ajuda.

— Meu filho, a eleição já passou e eu perdi.

— Mas o senhor não disse que acontecesse o que acontecesse seria sempre ‘Osório e o povo contra o resto’?

— Eu disse, mas a vida não é como a gente quer, é como é. Agora é ‘Osório e o resto contra o povo’.