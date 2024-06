E o humor climático mudou, atesta Codesal | A TARDE

E já que ponto de vista é a vista de um ponto, do ponto de vista da Codesal, o órgão da Prefeitura de Salvador que virou referência nacional em matéria de previsão do tempo e prevenção de tragédias, deu para notar mudanças climáticas como em outros pontos do planeta?

Certo como sem dúvida. Sosthenes Macêdo, o coordenador da Codesal, também presidente do Fórum de Defesa Civil das Capitais, aponta dois detalhes para carimbar.

1 — A média histórica da densidade pluviométrica de Salvador em fevereiro, ainda verão, é de 98 milímetros. Este ano bateu 298.

2 — Já a média histórica de abril é de 284,9 mm. Este ano bateu 821,7 mm.

— Estamos perdendo as referências, as regularidades previstas estão acabando.

Olho no futuro —A Codesal já tem no seu crédito um feito notável, desde 2020 Salvador não registra mortes por causa de chuvas. O vasto mix de atividades que a Codesal executa está credenciando a instituição a tornar-se uma referência científica no assunto.

Segundo Sosthenes, é fundamental a consciência coletiva sobre a questão. Lá, ele recebe quase todos os dias a visita de alunos das escolas públicas.

Ontem, por exemplo, Dia Mundial do Meio Ambiente, alunos da Escola Afonso Temporal, de Valéria, participaram lá da celebração da data plantando dois pés de ipê, fato que a diretora Meire Ramos aplaude.

— É muito valioso para uma tomada de consciência.

Noutra ponta, ele fundou o Centro de Estudos e Pesquisas (Cepadec), que recebe mestres e doutores. Diz Sosthenes que era uma necessidade.

— É muita informação que temos aqui, por isso trouxemos a academia.

Noutras palavras, na Semana do Meio Ambiente dá para ver que as alterações acontecem, mas Salvador está de olho no passado, presente e futuro. Ele apresenta o time que joga esse jogo: Giuliano Carlos, meteorologista, Alana Matos, coordenadora do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme, Francisco Costa Júnior, coordenador de Contingências, e Lucineide Teixeira, agrônoma e coordenadora estadual da Sociedade Brasileira de Arborização.

E a PEC das Praias causa rebuliço entre os baianos

Incluso entre os 25 deputados federais baianos que votaram a favor da chamada PEC das Praias, Sargento Isidório (Avante) foi ao Instagram se explicar e se disse arrependido.

— Eu votei em uma coisa mas era outra. Pensei que iria beneficiar o povo, mas depois fiquei sabendo que não é bem assim.

Na Alba, na sessão da Comissão de Infraestrutura que discutiu a polêmica em torno da Praia do Buracão, a deputada Olívia Santana foi cobrada sobre o fato do PCdoB, com os baianos Alice Portugal e Daniel Almeida, ter votado a favor.

— O partido não foi ouvido. E eu não concordo com a posição que ele assumiu.

