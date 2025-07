E o toma lá dá cá no jogo entre Lula e o Congresso virou só dá cá

O placar da votação do IOF foi de 383 a favor da derrubada do decreto de Lula e 98 contra - Foto: Divulgação | Governo Federal

Como pode um partido como o União Brasil (UB), que na Bahia é comandado por ACM Neto, ter três ministérios – Celso Sabino (Turismo), Juscelino Filho (Comunicações) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) e na votação do IOF a quase totalidade dos seus 60 deputados terem votado contra?

A pergunta aí vem do leitor Jonas Miranda, lá do Bonfim, em Salvador. É complexo entender, meu preclaro, mas explicável. Lula ganhou de Bolsonaro, mas numa disputa polarizada na qual, como sempre, o partido do governo faz mais deputados.

E na herança tem também a banda maldita. Bolsonaro sempre abriu guerra contra o toma lá dá cá. Não sabia jogar o jogo do toma lá uma estrada, um hospital ou mesmo um emprego e dá cá meus votos. E quando chegou no poder, no toma lá, se arreganhou todo.

BAIANOS – A emenda parlamentar pulou de R$ 5 milhões para R$ 30 milhões de cada deputado, que assim se vê cada vez mais independente do governo. Isso custa, no frigir dos ovos, R$ 60 bilhões, cinco vezes mais que antes.

E nesse cenário, Lula precisou forjar uma maioria meio capenga, o partido é governo, mas o deputado a ele filiado, não. No curso da relação o UB criou a narrativa, o acordo com o governo é só para a governança, na dade2026. E agora,ao que parece, nem isso.

O placar da votação do IOF foi de 383 a favor da derrubada do decreto de Lula e 98 contra. Ou seja, derrota estrondosa para o governo, que vai mal na base, o que também se reflete no popular, dizem as pesquisas.

Marcinho Oliveira articula mudança de legenda

A federação partidária com a aproximação entre as siglas Solidariedade (SD) e o Partido da Renovação Democrática (PRD) deve causar algum impacto no cenário político do estado da Bahia, digamos que nem tanto, mas algum efeito, sim. O deputado estadual Marcinho Oliveira, que se elegeu pelo União Brasil (UB), que na Bahia é comandado pelo ex-prefeito de Salvador ACM Neto, deverá deixar o partido, de olho em voo que amplie seu cacife politico. Isto porque, agora, Marcinho Oliveira vai formalizar a mudança para outra legenda, antes da janela partidária de 2026. O objetivo do parlamentar é o de ser presidente do Partido da Renovação Democrática (PRD), por uma indicação de Elmar Nascimento (UB), que em Brasília é um dos articuladores da federação.

O sufoco na volta para casa

Gabriel Mendonça, morador do Garcia, foi outro sofredor na volta a Salvador. Ele não caiu em buraco, simplesmente entrou num gigantesco engarrafamento que durou mais de sete horas.

– Eu saí de Feira de Santana 15h30 e cheguei em Salvador às 23h. Um horror. A situação expõe dois fatos: a ponte Salvador-Itaparica é inevitável, já passou da hora de chegar, e o trem Salvador-Feira também.

Eis que Diego Castro também cai nos buracos da BR-324

Voltando do interior após o feriadão do São João na noite de anteontem (22h30), o deputado Diego Castro, que estava num Toyota da Alba, furou o pneu num dos muitos buracos que a ViaBahia deixou na BR-324. No cenário, gravou vídeo:

– Eu tive que encostar o carro por causa dos buracos criminosos deixados pela antiga concessionária. Esse é o descaso nas BRs 324 e 116, que os responsáveis nada fizeram.

Enquanto gravava, novos carros furaram pneus.



– E a nova concessionária vai poder cobrar até R$ 25. Dois meses atrás entramos na justiça contra isso e vamos entrar de novo. Quem viu gostou. Com um deputado entre as vítimas, o grito soa mais alto.

REGISTROS

Vento que derruba

Cacha Pregos, na ponta sul da ilha de Itaparica, em Vera Cruz, viu de perto na madrugada de ontem o que é um ensaio de furacão, segundo moradores lá. A ventania derrubou telhados e postes, e deixou a comunidade sem energia. O estrago foi maior na Rua da Igreja de Santo Amaro.

Petrolina e Salvador

Lá em Petrolina, Pernambuco, vizinha de Juazeiro, na Bahia, a chiada é geral: na grande grade de shows, nada de sanfona, zabumba e triângulo, nada de xote, xaxado e baião. A mesma chiada de Salvador, onde o sertanejo sem xaxado Gustavo Mioto disse estar em clima de velório.

Forró e forrobodó

Após gastar R$ 9,5 milhões no São João, o mais caro este ano na Bahia, Ednaldo Ribeiro (Republicanos), prefeito de Cruz das Almas, mandou para a Câmara pedido de empréstimo de R$ 60 milhões, segundo ele, para gastar em obras como saneamento. O forró virou forrobodó político.

Genival e 2026

Instigado por um repórter, ACM Neto admitiu que Genival Deolino(PSDB), prefeito de Santo Antônio de Jesus, poderia ser o vice dele em 2026. Ao saber, ele pulou fora: ‘Tô focado é na administração’.

COLABOROU: MARCOS VINICIUS