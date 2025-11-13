E os idosos, como ficam no Brasil? Na mesma, sem a devida atenção

Idosos do Instituto Kardecista da Bahia em visita ao Museu da Misericórdia. - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira foi o tema da redação do Enem, iniciado domingo passado, e, por conta disso, o assunto entrou na pauta dos interessados na causa dos idosos, questão para a qual a maioria não liga.

Mas deveria ligar, ou se ligar. O gerontólogo (e biólogo) Dimas Bispo, profissional que cuida para que as pessoas tenham um envelhecimento ativo e saudável, diz que todos se preparam para estudar ou casar, mas não para envelhecer.

– Em 2050, o Brasil deverá ter 50 milhões de idosos. Hoje, muitos buscam tratamentos estéticos, mas as células trabalham a favor do envelhecimento. O botox pode ajudar na autoestima, mas o corpo precisa de atividade física, o cérebro de estímulo. O envelhecimento exige preparo e aceitação.

Defesa – O deputado José de Arimatéia (Republicanos), presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa na Alba, diz que os jovens devem estar mais atentos.

– O Brasil já tem mais pessoas idosas do que jovens, e isso mostra que precisamos nos adequar para o futuro. E os prefeitos, o País, têm que se envolver mais com essa causa.

O deputado José Raimundo (PT) vai na mesma pegada.

– É fundamental reeducar a sociedade para respeitar e proteger os idosos, que muitas vezes são vítimas de golpes e violência por causa das limitações da idade.

Noutras palavras, o assunto ainda é segundo plano.

TRT definirá dia 24 lista para escolha do novo desembargador

Enfim, o TRT-5 marcou para o dia 24 a escolha da lista tríplice para definição do novo desembargador na cota da OAB-BA. A lista sêxtupla tem os advogados Christiane Gurgel, Victor Gurgel, Paloma Peruna, Mirela Possídio, Roberto Oliveira e Marcos Flávio Rhem.

O processo travou porque o desembargador Edilton Meireles Santos pediu que a OAB indicasse o histórico de cada candidato, mas a presidente, Daniela Borges, disse que o papel da OAB é fazer as indicações e ponto.

A lista tríplice a ser definida seguirá para Lula, que escolhe um. A definição chega no momento em que outra vaga da OAB-BA está em vias de surgir. Em janeiro, o desembargador Renato Borges Simões se aposentará e na OAB já tem advogados se mobilizando. Um deles é Adriano Murici, que estará no páreo.

Hilton contra projeto de comissionados do TCM

O deputado Hilton Coelho (PSOL) encampou a briga do Sindicontas contra o projeto encaminhado pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) que prevê a criação da Retribuição por Tempo de Serviço (RTS), que garantiria o pagamento de um salário por ano trabalhado, limitado a 15 anos, para servidores sem vínculo efetivo, os chamados comissionados.

Diz Hilton que o TCM tem hoje 152 comissionados com remuneração média entre R$ 23 mil e R$ 24 mil. Diz ele que o TCM, em vários julgamentos de prefeituras que têm dispositivos similares, considerou esses benefícios indevidos. É um bom parangolê na Alba, onde Hilton é contra tudo, o que, segundo alguns, pode funcionar contra.

Otto diante da Lei Antifacção

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, o senador baiano Otto Alencar (PSD) diz que quando a chamada Lei Antifacção, em discussão na Câmara, sem acordo, chegar lá, vai analisar com cuidado, mas já antecipou:

– Se vier com algum dispositivo que retire competências da Polícia Federal, não passa.

A PF deveria ter mais competências, mas alguns querem fazer o contrário

REGISTROS

Zezé Motta

No embalo do Mês da Consciência Negra, a atriz Zezé Motta, 81 anos, que é carioca de Campo dos Goytacazes, vai receber, terça (10h), o título de Cidadã de Salvador. A autora da proposta é a vereadora Aladilce Souza (PCdoB).

Ilumina Nazaré

A chuvarada que se abateu sobre Salvador e o Recôncavo levou o padre Nivandro Oliveira a adiar o Ilumina Nazaré, que aconteceria hoje. A ideia dele é turbinar a cidade com a bela imagem do Cristo existente lá, hoje quase abandonado.

D. Maria Joana

Miguel Calmon lamentou, anteontem, a morte de D. Maria Joana de Souza, que morava em Feira de Santana, com uma neta. Ela tinha nada menos que 119 anos. Foi sepultada no povoado de Itapura, onde nasceu e viveu, com as pompas de pessoa mais velha do mundo.

D. Damiana

E, já que o papo é longevidade, a prefeita de Piritiba, Leandra Belitardo (SD), fez festa nas redes para visita que fez a D. Damiana, 110 anos, no povoado do França: “Ela ainda me deu conselhos”. Segundo a prefeita, D. Damiana virou um orgulho de Piritiba.