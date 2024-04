E Zé Neto dá a largada para a 6ª (e última) tentativa de ser prefeito | A TARDE

O deputado Zé Neto quis demonstrar força como pré-candidato a prefeito de Feira de Santana pelo PT e demonstrou. Jerônimo, o governador, até dançou no palco, o senador Jaques Wagner também presente, idem. Cola? Lá se diz que houve um ato falho: prestígio externo ele esbanjou, mas os aliados feirenses foram alijados.

Além de Jerônimo e Wagner, só discursou a deputada federal Lídice da Mata (PSD). De Feira, só o próprio Zé Neto. O vereador Fernando Torres (PSD), ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara, por exemplo, caiu fora ao saber que não discursaria.

Seja como for, o fato é que Zé Neto botou o pé na estrada, como há muito já fez o deputado estadual Pablo Roberto, pré-candidato do PSDB. E hoje, na CDL, o ex-prefeito Zé Ronaldo (UB), com quem Zé Neto polariza a disputa, realiza um evento para dizer o que todo mundo já sabe, que ele é candidato.

Indefinição —No frigir dos ovos fica tudo como antes. Zé Neto deu a largada para a sua sexta tentativa de tornar-se prefeito de Feira de Santana, segundo o próprio, a última, que nas avaliações dele tem tudo para ser diferente, com a vitória.

Zé Neto conta com o apoio de Lula e de Jerônimo e com o monumental desgaste do prefeito Colbert Martins (MDB), que ele tenta colocar em Ronaldo, até agora o principal adversário.

E se houver um segundo turno entre Zé Neto e Zé Ronaldo, como ficam Pablo e o também deputado Zé de Arimatéia (Republicanos)? Pablo não gostou de ver Ronaldo sugar candidatos a vereador dele. E Zé de Arimatéia diz que na disputa ‘vai dar Zé’. Não diz qual.

Kleber Rosa vislumbra cenário em que tem tudo para crescer

Lançado como pré-candidato a prefeito de Salvador, o primeiro na campanha deste ano, Kleber Rosa (PSOL) disse ontem em entrevista ao Isso É Bahia da A TARDE FM que este ano tem chances de chegar. As apostas dele:

1 — O bom desempenho que julga ter tido em 2022 como candidato ao governo.

2 —Parte da esquerda insatisfeita com o lançamento, pelo governo, do vice-governador Geraldo Jr (MDB).

— A nossa desvantagem é que não temos a exposição midiática dos outros. Um (Bruno Reis) é prefeito, outro (Geraldinho) é vice-governador. Pelas posições que ocupam, saem com essa vantagem, mas se eu for para o 2º turno como acredito, num jogo de igual para igual, a coisa muda.

Num eventual 2º turno ele se diz aberto ao apoio de segmentos hoje alinhados com o projeto do governo, a começar pelo próprio PT.

Novos destinos marítimos

Bateu como um manjar em Cairu e Maraú a notícia de que o presidente da Associação Brasileira de Cruzeiros (Clia) disse semana passada na Seatrade Cruise Global, que está estudando dois novos destinos na rota dos cruzeiros baiana, hoje restrita a Salvador, Ilhéus e Porto Seguro.

Os alvos em estudo são Morro de São Paulo, em Cairu, e Barra Grande, na Península de Maraú. Nos dois points o otimismo subiu.

E a Rua Banco dos Ingleses vira a cracolândia baiana

De um lado, o comando geral da PM, no Largo dos Aflitos, esquina com a Rua Gamboa de Cima, no caminho o Palácio da Aclamação, antiga residência oficial dos governadores baianos, do outro lado o Forte de São Pedro, controlado pelo Exército. Enfim, a Rua do Banco dos Ingleses, coração de Salvador.

Moradores e instituições lá instaladas dizem estar vivendo dias de cão com a ‘cracolândia’ baiana que se instalou no trecho. Um deles falou:

— Nós, moradores e turistas, temos sido abordados e assaltados, sem falar em casas que já foram arrombadas, com dezenas de viciados ocupando as calçadas. Parece surreal estarmos vivendo uma situação dessas bem aqui.