Em Salvador, a base do governo está calada, esperando Jerônimo

Pergunta ao deputado Robinson Almeida, que postula a candidatura a prefeito de Salvador: alguma novidade sobre a escolha do adversário de Bruno Reis?

— Estamos como naquela peça Esperando Godot (do irlandês Samuel Beckett).

A mesma pergunta à deputada Olívia Santana, também pré-candidata pelo PCdoB, que integra uma federação junto com PT e PV:

— Nada. Tudo na mesma.

O Godot a que se refere Robinson é Jerônimo, que promete reunir o Conselho Político ainda este mês para ver quem será o nome que contará com o apoio do governo estadual na capital para as eleições de 2024.

Sobe e desce — Também estão no páreo o vice-governador Geraldo Júnior (MDB) e o presidente da Conder, Zé Trindade (PSB), empoderado pelo caixa gordo à disposição.

Se diz nos bastidores que antes do recesso quem estava com a bola toda, parecendo que caminhava para ser o ungido era Trindade, mas agora Geraldo Júnior voltou a tomar fôlego.

A decisão até agora, já se sabe, é que a base governista marchará com um único candidato, mesmo sabendo que a tarefa do escolhido não será fácil. Alguns da base governista admitem em conversas reservadas que encarar Bruno Reis não é tarefa fácil, porque ele estendeu os seus tentáculos para setores tradicionalmente controlados pela esquerda, como o movimento negro. Mas os governistas precisam eleger vereadores. Ou seja, seja quem for o ungido de Godot, há um papel a cumprir.

Zé de Abreu, só a polêmica

A ausência do ator Zé de Abreu ontem na Assembleia mostrou que lá tinha um grande público na espera, para aplaudir ou vaiar. Ele receberia (14h) a Comenda 2 de Julho, a mais alta condecoração da tarde, iniciativa do ex-deputado Marcelino Galo (PT).

Pouco depois do meio dia veio a notícia que ele não pode sair do Rio porque o aeroporto foi fechado. Embolaram lamentos e xingamentos.

Edinho, o ‘sócio’, completa 8kern 0.00 anos, 51 de Ceasinha

Edson Alípio de Lima vai fazer 80 anos dia 15. Sabe quem é? É Edinho, uma dessas figuras icônicas de Salvador, que há 51 anos labuta na Ceasinha do Rio Vermelho sempre chamando o cliente de ‘sócio’ e socializando de verdade a ‘Gabriela’, um suco temperado com cachaça. Edinho labuta ao lado da mulher Irene Messias, nutricionista, com quem é casado há 48 anos, a sua alegria na pandemia:

— Sem ter o que fazer, eu ficava dançando com ela em casa e a vizinhança aplaudindo.

O casal tem um casal de filhos, Fernanda, advogada, e Vitor Cesar, contador. Todos ajudam, a neta Cardina, de 13 anos, fica no caixa.

— Vamos em frente. Tudo isso aqui é o tempero meu e dela (Irene).

Polo Multimodal, a aposta de Jequié para um salto adiante

Polo Multimodal é uma confluência que envolve planejamento urbano integrado, com estruturas modernas e flexíveis, tudo digitalizado, focado no aumento da atividade econômica com desenvolvimento sustentável.

Jequié quer tirar proveito de estar situada numa área central entre o Porto Sul em Ilhéus e o oeste baiano, via Fiol, com o detalhe que por lá passa a BR 116 para construir um.

A ideia é configurada pelas lideranças empresariais lá e abraçada pelo governo. Hugo Britto, presidente da Associação Comercial e Industrial de Jequié (ACIJ), diz que a isso associa-se os enormes potenciais minerais da região que vão ser explorados.

— Nós estamos buscando o sonho de termos uma matriz econômica.

Hoje, fora da pecuária, Jequié é uma cidade eminentemente comercial.

REGISTROS

Juros estratosféricos

A Fieb soltou nota dizendo que a redução da taxa Selic de 13,75% para 13,25% é ‘o primeiro passo’ para botar a política oficial de juros nos lugares. E pede que a queda seja uma sequência frequente. Entende-se. Antes da pandemia a taxa era 3% e em agosto de 2020 caiu para 2%. A diferença hoje é brutal.

Retratos da vida

Até o dia 27 está na Associação Cultural Brasil-Estados Unidos (ACBEU) a exposição fotográfica #EuEscolhoATerra, resultante do concurso fotográfico realizado em 2021 pela Embaixada dos EUA. A amostragem é promovida pela embaixada e o Consulado dos EUA em parceria com a ACBEU.

Olho no cardápio



O deputado Euclides Fernandes (PT) apresentou projeto de lei na Assembleia que foi muito bem visto. Obriga restaurantes e afins a expor também o cardápio impresso e não apenas o digital. Diz ele que a sociedade ainda vive a transição para a era digital, muto presente, mas não para todos.

Olho no INSS



A deputada Soane Galvão (PSB) também apresentou outro bom projeto. Obriga que os contratos consignados tenham a assinatura do contratante, já que hoje é tudo on line. Se passar, ótimo.