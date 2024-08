Feira pode ter 2 turnos, mas só vai ter 1 porque dois Zés polarizam

- Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Zé Ronaldo (UB), o candidato da oposição ao governo em Feira de Santana, realizou a convenção ontem tendo como vice o deputado Pablo Roberto (PSD). Já o deputado Zé Neto (PT), o adversário dele, vai fazer no sábado, deixando para anunciar o vice na hora.

Jornalistas feirenses são consensuais em apontar três vantagens de Ronaldo na largada:

1 — Já tem um vice e ele é o cara que vinha pontuando nas pesquisas em terceiro, mas com mais de dois dígitos.

2 — Liderou todas as pesquisas até agora realizadas.

3 — Está antecipadamente com tudo pronto para botar o pé na estrada.

Vem a pergunta: ele larga na frente, mas chega?

A resposta fica para adiante. Ronaldo larga na vantagem, mas o governo está entrando pesado com Zé Neto, de Lula a Jerônimo, algo nunca registrado antes.

Dois astros —Nas eleições de 2024 os dois Zés de Feira fazem a diferença nos 417 municípios baianos, tanto por tratar-se do segundo maior, como pelos atores da peleja. Os dois foram os astros principais no primeiro quarto deste século

Nos últimos 24 anos Zé Ronaldo se elegeu prefeito quatro vezes e elegeu os dois sucessores, Tarcizio Pimenta e o atual, Colbert Martins. Já Zé Neto vai para a sexta tentativa de eleger-se prefeito. Ou seja, um é campeão de vitória e outro de derrota. Os jornalistas feirenses falam que hoje a vantagem parece estar com Ronaldo. Mas Zé Neto nunca foi tão bem apoiado. É jogo duro.

Colaborou: Marcos Vinicius

Em Madre de Deus, Justiça dá ‘um chega’ em Jefferson, o JAB

Na pequena Madre de Deus, uma ilha da Baía de Todos-os- Santos com 32 quilômetros quadrados, que se emancipou em 13 de junho de 1989 (há 35 anos), base de apoio para embarque e desembarque de petróleo, gasolina e gás, a política fervilha sempre e ontem teve gás no fogo.

A juíza Ana Cláudia Rocha Sena, da 162ª Zona Eleitoral de São Francisco do Conde, proibiu Jefferson Andrade Batista, o JAB, ex-prefeito e agora candidato, de fazer propaganda eleitoral antecipada. Ele postou um vídeo da convenção na qual pede voto e solta um jingle com o refrão: ‘Volta JAB, Madre de Deus está com saudade’.

Jefferson enfrenta o prefeito Dailton Filho (PSB), que vai para a reeleição. O pessoal a ele ligado diz que Jefferson já é habituado a contendas judiciais. Em 2020, era prefeito e foi afastado após ter sido condenado numa ação por improbidade.

PT pisa fundo em Barreiras

Jerônimo e o senador Jaques Wagner estarão amanhã apoiando a candidatura do ex-deputado federal Tito (PT) a prefeito de Barreiras, a capital do oeste.

Tito era bolsonarista que virou petista e tornou-se a grande aposta governista para enfrentar Otoniel Teixeira (UB), apoiado pelo prefeito Zito Barbosa (UB), que é bem avaliado e lá recebeu bem Bolsonaro, mas Lula ganhou com folga.

‘Homens de Barro’, de Selma para Guajajara

Selma Calheira, artista plástica que tem a cerâmica como base principal e ganhou fama quando fundou, em 1989, com Franz Rzehak, em Ibirataia, o projeto Cores da Terra, entregou de presente para a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, uma peça única, por ela batizada de “Homens de Barro”.

A entrega foi durante o lançamento do evento Sustenta Bahia, segunda última. E Selma se diz realizada:

— Pra mim é motivo de muito orgulho entregar a escultura para Sônia Guajajara, primeira ministra indígena do Brasil.

Selma diz que ela própria é fruto de uma mistura de italiano com indígena.