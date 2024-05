Geraldinho faz aniversário e tem de presente susto com a grife do PT | A TARDE

Geraldo Júnior (MDB), vice-governador e pré-candidato a prefeito de Salvador, completou 55 anos ontem e ganhou de presente um belo susto. Circulou a notícia de que a Executiva Nacional do PT divulgou a lista dos abençoados pela sigla nas eleições deste ano em cidades com mais de 100 mil habitantes, com 64 nomes, excluindo ele e Isaac Carvalho, de Juazeiro.

Curioso é que não era fake, apenas uma informação incompleta. Éden Valadares, o presidente do PT na Bahia, apressou-se em corrigir.

— Até o pessoal da Executiva Nacional ficou surpreso com o tamanho do rebuliço. Na verdade o partido está analisando o cenário por etapas. E ainda não teve tempo de analisar os relatórios de Salvador e Juazeiro. Mas nossos candidatos são Geraldo Jr em Salvador e Isaac em Juazeiro.

Tempo de guerra — Claro que em períodos eleitorais o clima que se instala entre partidos é o de guerra e como diz Phillip Knightley, ex-correspondente de guerra no Vietnã e autor do livro A primeira vítima, “toda vez que pipoca uma guerra, a primeira vítima é sempre a verdade”. O próprio Jerônimo deu pitaco para corrigir o prumo:

— Geraldo é o nosso candidato, é o candidato do Lula.

Geraldo Júnior tem sido assíduo frequentador do tititi, especialmente pela indefinição na escolha do vice. Um deputado da base governista diz que de fato há problemas devido às próprias circunstâncias.

— Não tínhamos candidatos naturais em Salvador. Geraldinho é uma invenção que ainda não embalou.

