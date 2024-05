Lula vem à Bahia fazer carinho no extremo sul, onde o jogo é trincado | A TARDE

Nas eleições de 2022 Jair Bolsonaro, então presidente tentando a reeleição, só venceu em dois municípios da Bahia, Luís Eduardo Magalhães, no oeste, e Buerarema, na região do cacau.

Explicável. Luís Eduardo é um forte núcleo do agronegócio cujos fazendeiros são, na sua grande maioria, oriundos do sul do país (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). E Buerarema é palco de uma intensa guerra pela terra entre fazendeiros e índios.

Nos 21 municípios do extremo sul da Bahia, Lula ganhou em todos, com uma ressalva: também em todos o jogo foi trincado, com pequenas diferenças. Em junho do ano passado ele foi a Luís Eduardo, na abertura de uma feira agropecuária. E no extremo sul vai fazer carinho amanhã.

Jerônimo — Segundo políticos governistas, no momento Lula busca a reconquista da aprovação do governo, que vem caindo, apesar da economia estar indo bem; as pesquisas apontam o aumento da rejeição também no extremo sul e a missão de Lula hoje em Teixeira de Freitas é exatamente essa, fazer carinho.

No extremo sul também há vários conflitos entre fazendeiros e índios, além da forte presença do MST. A obra que ele vai inaugurar lá não é nem federal, é do Estado, o Hospital Regional da Costa das Baleias, algo de peso, investimento de mais de R$ 200 milhões, 216 leitos, 30 de UTI.

É pelo mesmo motivo que Jerônimo passou a semana lá inaugurando ou autorizando obras em vários municípios. Carinho é bom e o povo gosta.

