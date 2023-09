Ministro vai a Casa Nova ver a uva baiana que está mirando a China

Casa Nova, no norte da Bahia, nas bordas do Lago de Sobradinho, nunca teve um filho secretário de Estado. Agora tem um, Wallison Tum, da Agricultura. E nem nunca recebeu a visita de um ministro de Estado. Hoje vai receber uma, a de Carlos Fávaro, da Agricultura.

Tum disse que desde que assumiu convidou Fávaro para ir lá, primeiro na Bahia Farm Show, que ele foi com Lula. A visita acontece hoje. Começa pela manhã, com direito a jantar, à noite, Jerônimo presente.

O secretário baiano, que é produtor de uva e manga, vai exibir o cenário para o ministro e pedir ajuda. O maior produtor de uvas do Brasil, metade de 1,4 milhão de toneladas, mas lá tudo vai para as vinículas, é por isso que o Vale do São Francisco é o maior exportador de uvas e também de manga.

O problema —Mas a diferença mesmo é que no Nordeste a área plantada só cresce, por um detalhe. No sul a uva só dá uma safra por ano, cá com a irrigação e o sol, dá duas e meia.

Diz Tum, e nisso quer o apoio do ministro, que o grande problema do agronegócio baiano é a logística.

— Temos que exportar por Pecém, no Ceará. Se eu for para Salvador, leva de 15 a 20 dias. Lá é dois ou três.

Tum diz que em outubro a exportação de uva para a China estará liberada. A Bahia, do tamanho da França, quer trilhos.

— O agronegócio é o setor que mais emprega hoje. A BYD vai investir R$ 3 bilhões para gerar 5 mil empregos. Com esse dinheiro geraríamos 50 mil. Em Casa Nova, por exemplo, nosso problema é mão de obra. Não tem.

Enfim, o óleo bate no Morro

Conforme previsto, o óleo que semana passada bateu em Salvador e anteontem na praia do Guaibim, em Valença, chegou ao Morro de São Paulo, na Ilha de Tinharé, em Cairu, ontem.

A quantidade não foi tanta, as equipes de prontidão agiram rápido e, segundo Elói Borges, o secretário do Morro, durante o dia foi tudo tranquilo, sem novidades.

Mas a esperança é de que o pior já tenha passado.

Republicanos: nada muda

A nomeação do deputado pernambucano Sílvio Costa Filho para o Ministério de Lula (Portos e Aeroportos) em nada vai mudar a postura do Republicanos, nem lá, muito menos cá.

Em nota oficial, o partido já disse que não está, por conta disso, na base de Lula. E que a nomeação de Sílvio trata-se exclusivamente de um convite pessoal de Lula. Na Bahia, deputados do partido nunca cogitaram outra coisa.

Irajuba e o condenado

Em 2000, ou 23 anos atrás, a pequena Irajuba, na região de Jequié, pouco mais de seis mil habitantes, virou notícia nacional ao eleger prefeito Humberto Solon Sacramento, preso há três meses, acusado de desvio de cargas. E eis que na Assembleia ao saber que uma comitiva era de Irajuba alguém perguntou: ‘E o prefeito eleito preso, como foi o mandato?’.

Alguém respondeu:

— Ótimo. Pra ele e família.

Oposição se une em favor de Nilo no TCM. Ajuda?

A reunião que os 20 deputados da oposição na Assembleia farão segunda com Bruno Reis, o prefeito de Salvador, vai discutir vários assuntos, como as eleições de 2024, mas um dos temas principais da pauta é o apoio à candidatura do ex-deputado Marcelo Nilo à vaga de Fernando Vita no TCM.

A questão: isso ajuda ou complica? A bancada governista tem 42 deputados e Marcelo Nilo, que ano passado chutou a aliança com o PT e apoiou ACM Neto, é considerado pela cúpula política que governa a Bahia como ‘um desertor’, segundo os mais amenos, e ‘traidor’, segundo os mais rudes.

Na bolsa de apostas, a candidatura dele tem baixa cotação por conta disso.

REGISTROS

Guerra nada santa

Dom Zanoni Domettino, há quase oito anos no comando da Arquidiocese de Feira de Santana, recebeu ontem da Câmara a Comenda Maria Quitéria, proposta da presidente da Casa, Eremita Motta (PSDB). Dom Itamar Viana, o antecessor, estava lá. Pouco antes de a sessão começar, alguns começaram a bater boca, alguém repreendeu:

— Estamos perdidos. Não respeitam mais nem o padre!

Houve silêncio. A guerra de sempre nada tem de santa.

Franklin Maxado



Com 50 anos de estrada, mais de 500 folhetos de cordel publicados, o poeta feirense Franklin Maxado foi um dos temas do livro Literatura de Cordel – Olhares Interdisciplinares, que a professora Evelin Guedes acaba de lançar em Portugal, pela Universidade de Lisboa. De 26 a 1º de outubro, Feira de Santana realizará a sua Feira Literária. Franklin estará lá.

Trancoso em alta



E já que estamos falando de conexões internacionais baianas, Trancoso, em Porto Seguro, foi capa agora em setembro da Travel + Leisure, respeitada revista norte-americana especializada em destinos turísticos. A Travel tem 86 anos de atuação.