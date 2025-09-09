No 7 de setembro, PT baiano olhou também para o próprio umbigo

Militantes do PT foram às ruas no 7 de Setembro - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Óbvio que na polarização entre esquerda e direita o PT foi às ruas no 7 de Setembro para se contrapor aos bolsonaristas, que nos quatro cantos do Brasil estavam pedindo a anistia para Bolsonaro e cia, emparedados que estão como processo no STF, mas na Bahia teve um apêndice extra.

Tássio Brito tomou posse na presidência estadual na sexta-feira. No domingo, estava no desfile, ao lado demovimentos sociais como o MST, o que chamou a atenção de alguns integrantes do partido. Já é diferente de Eden Valadares, o antecessor, que em tais casos preferia mais o uso intenso das redes sociais.

O olhar para Tássio tem tudo a ver com as articulações para 2026. Cobra-se dele competência para o bem-estar de Jerônimo, o cargo maior, o de governador, mas também olhar para os demais.

RUI E WAGNER – Uma das expectativas é com a montagemda chapamajoritária. É possível ir com Jerônimo, na cabeça, Jaques Wagner e Rui Costa para o Senado? Avalia-se que sim. Quem as sim o quer é Lula, preocupado em construir uma base mais ampla no Senado e também o interlocutor principal com o senador Otto Alencar (PSD), um amigo pessoal. Mas quanto isso vai custar no partido?

Em 2018, o PT elegeu 10 deputados estaduais e oito federais, já em 2022 foram oito estaduais e seis federais. A perda de espaço ficou por conta da federação com o PV e o PCdoB. O temor agora é o preço que isso vai custar embaixo se Otto ceder em cima. Tássio está na crista.

Deputados vão a Hortolândia ver os trens do VLT de Salvador

Deputados da Comissão de Infraestrutura da Alba, como EduardoSales (PP), o presidente, e Robinson Almeida (PT), vão integrar a comitiva, também com representantes da CTB (Serin) e da Comissão de Acompanhamento das Obras (CAO), amanhã, a Hortolândia, em São Paulo, para ver a quantas anda a revisão dos trens comprados no Mato Grosso para o VLT de Salvador.

O governo baiano comprou na mão do governo do Mato Grosso, negociação intermediada pelo Tribunal de Contas da União, 40 composições de trens que lá não foram usados e espera a conclusão das revisões pela CAF, empresa fabricante.

A previsão é que os trens cheguem em dezembro, comecem a ser testados e em junho de 2026 comecem a operar. Segundo Robinson, a preocupação é ver se está tudo bem.

– É uma obra muito importante. O VLT vai transportar 110 mil baianos por dia.

No encontro das cidades

Jerônimoabre, hoje (10h), no Fiesta Convention (Itaigara), a 7ª Conferência Estadual das Cidades da Bahia, que desta vez tem como tema Construindo a política de desenvolvimento urbano: unindo campo e cidade para o desenvolvimento sustentável.

Apromoçãoé da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), e a secretária Jusmari Oliveira diz que a Bahia está se ajustando à palavra de ordem: crescer sem agredir.

E lá vem Vita com o golpe de 1964 e pum do maestro

Fernando Vita, o jornalista que virou conselheiro do TCM e depois escritor, está de volta à cena. Vai lançar quinta (18h) na Livraria Escariz do Shopping Barra o seu sexto livro, desta vez ‘1964 – O Golpe, o Capitão e o Pum do Maestro’, uma nova história no mesmo palco, a imaginária cidade de Todavia, no Recôncavo baiano, um texto construído em torno de um capitão do Exército que foi lá instalar um Tiro de Guerra e, com o jeitão turrão, logo a vida pregressa dele caiu na boca do povo.

Uma pérola para quem gosta de política e rir com as hilárias situações por ele construídas, a começar pela saudação: “Caros e caras, preclaras e preclaros, amigas e amigos e até inimigas e inimigos, caso eu os tenha e ainda não o saiba”.

REGISTROS

Potiguares na Bahia 1

Alexandre Gurgel, diretor do Centro Cultural Café Filho da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, está em Salvador com os colegas Mateus Fernandes e Volter Maia para participar do Encontro Internacional de Arquivos, Bibliotecas e Museus.

Potiguares na Bahia 2

O referido Encontro acontece no Arquivo Público da Bahia (Rua da Bélgica, Comércio) até quinta-feira, com professores, pesquisadores e estudantes com direito a participantes virtuais que podem falar português, inglês, francês e espanhol,mas também aberto para outras línguas.

Velhice em pauta

Promoção do Envelhecimento: Qualidade de Vida nos Próximos 45 Anos, é o tema da audiência pública que a Comissão de Educação,Cultura, Ciência e Tecnologia da Albarealiza, hoje, (11h15). Proposta da deputada Olívia Santana (PCdoB).

Mulher e segurança

Já amanhã (apartirdas 9h), no Auditório Jornalista Jorge Calmon, acontecerá o II Encontro Empodere-se na Segurança Pública, promovido pela Procuradoria Especial da Mulher da Alba. É a questão da mulher consolidando seus espaços.

