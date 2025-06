No Jequitinhonha, a liberação parcial é um alívio, diz Claúdia

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha, em Itapebi - Foto: Itapebi Acontece / Divulgação

Ex-prefeita de Porto Seguro e com o marido, Robério Oliveira (PSD) prefeito de Eunápolis, a deputada Cláudia Oliveira (PSD), uma das grandes expoentes do drama que o extremo sul enfrenta com a interdição da ponte sobre o Rio Jequitinhonha, em Itapebi, disse ontem que recebeu ‘comum certo alívio’, a notícia de que o ministro Renan Filho (Transportes) trouxe ontem da liberação parcial da ponte.

– Ainda bem que o ministro Renan Filho ouviu os clamores da sociedade, nos ouviu. Vimos que há preocupação com a segurança e o bom é a construção de uma nova ponte sem a demolição da atual.

Ela afirma que a interdição parcial, para veículos pesados, com certeza prejudica a economia regional, mas ressalva que a liberação para veículos leves é um bom alento.

– Pelo menos as ambulâncias podem passar. Essa era a pior parte do problema.

Na carona dos três ministros

O deputado Adolfo Menezes (PSD) foi a Brasília para uma audiência com o ministro Rui Costa (Casa Civil), mas a emenda saiu bem melhor que o soneto.

Ontem, na volta, ele pegou carona no avião em que Rui veio a Salvador, ao lado dos ministros Renan Filho (Transportes) e Alexandre Padilha(Saúde). Claro que ele aproveitou o embalo e apresentou pedidas para seus redutos. O que sair é lucro.

Pirajuia, Barreiras, Cações e Mutá, os quase esquecidos

E já que estamos falando dos impactos da ponte, Cações, Mutá, Pirajuia e Barreiras, povoados quase colados com Salinas da Margarida, mas pertencentes a Jaguaripe, a mais de 40 km de distância, queixam-se que por causa dessa distorção, são quase esquecidos.

Edson Ramos, empresário, e Wicka Mendes, operadora de mídia sociais, casados, residentes em Cações, dizem que embora o atual prefeito de Jaguaripe, Fábio Nonato (MDB), dê mais atenção a eles que os antecessores, há um problema comum aos quatro povoados, a falta d´água.

Fala Edson:

– É um problema sério. Ocorre com muita frequência. Tem água um dia, em três falta.

REGISTROS

O major e os coronéis 1

A Academia da Polícia Militar da Bahia (APM-Ba), via Curso de Comando e Estado Maior, em parceria com a Universidade Corporativa da Secretaria de Planejamento do Estado treinou 37 oficiais da PM, entre majores e tenentes coronéis, de segunda até ontem.

O major e os coronéis 2

Eles estudaram habilidades em planejamento governamental e governança direcionada sob a batuta do major Claudemar Góes, também professor. Curioso: um major dando lições a oficiais superiores. É raro, mas acontece.

Jandira Fghali

A deputada federal e ativista cultural Jandira Feghali (PC-doB-RJ) lança hoje (17h) na Livraria LDM no Shopping Paseo, Itaigara, o seu primeiro livro Cultura é poder e flexões sobre o papel da cultura no processo emancipatório brasileiro. Diz ela que a cultura sempre foi foco do seu mandato, ‘uma estratégia de desenvolvimento’.

Ivana na Câmara

No pacote de projetos que a Câmara de Salvador aprovou está a concessão da Medalha Thomé de Souza à deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Alba. O autor, Carlos Muniz (PSDB), presidente da Casa, diz que ela muito ajuda a causa feminina.

COLABOROU: MARCOS VINICIUS*