Segundo Jatahy, o problema em 2020 foi a Covid, agora são as fakes | A TARDE

Presente ontem no seminário Direito e Sustentabilidade, da Associação Comercial da Bahia, na condição de presidente interino do TJ-Ba, já que a presidente Cynthia Resende também está governadora interina, o desembargador Jatahy Júnior disse que o grande desafio das eleições este ano são as fakes.

Em 2020 ele foi o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-Ba) e também do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (Coptrel), ele acompanhou de perto todas as dificuldades gerados pela pandemia da Covid. E diz que foi difícil.

— Chegou-se apensar que não poderia haver eleição. Mas o ministro Luis Roberto Barroso, o presidente do TSE, encarou, adiou para 15 de novembro, e providenciou todo o material para se seguir os protocolos.

Velha mentira —Eem síntese, em 2020 a Justiça venceu o desafio da Covid. E em 2024, vai vencer a mentirada potencializada pelas redes?

Diz Jatahy que a mentira na política é coisa velha, sempre esteve em cena de várias formas, de panfletos anônimos a discursos em palanques. E também que noutros tempos, a justiça já venceu outros desafios, como a contratação de artistas famosos para animar campanhas.

— O que tem de novo hoje é o suporte da mentira. E a justiça tem que usar os próprios meios para encarar a situação, tem que avançar.

Até agora, todas as autoridades judiciárias demonstram preocupações com as fakes e as deepfakes, estas usando a inteligência articial na sofisticação da mentira.

Colaborou: Marcus Vinicius

Ser conselheiro é bem melhor do que deputado, diz Pelegrino

Seis vezes consecutivas deputado federal, sempre pelo PT, entre 1999 e 2021, período em que foi secretário de estado três vezes e candidato a prefeito de Salvador em 2004 (ficou em terceiro e no 2º turno apoiou João Henrique) e 2012 (disputou o 2º turno com ACM Neto), Nelson Pelegrino, hoje conselheiro do TCM, esteve ontem no seminário Direito e Sustentabilidade.

Bem recebido, logo foi abordado: o que é melhor, ser deputado ou conselheiro.

— Claro que é conselheiro.

Carimba a tese de ACM, segundo a qual ‘os tribunais de contas são os lugares de arquivarmos os amigos’.

Fica fora dos holofotes, mas em compensação com tranquilidade vitalícia.

Pelegrino dividia com o ex-senador WalterPinheiro, hoje no Cimatec, a condição de grandes lideranças petistas em Salvador. O partido ainda não achou substituto.

Mangueira gera polêmica

Moradores da Rua Teixeira Leal, na Graça, estão reagindo contra a ameaça de corte de uma mangueira com mais de 60 anos.

O pedido de corte já foi protocolado na Prefeitura pelo condomínio em que ele fica. O argumento: quando ela está frutando, as mangas caem e atingem carros estacionados embaixo. Os moradores estão fazendo um abaixo assinado para deixar a mangueira em paz.

Disputa política em Ipirá é em família. Jerônimo vai?

Dizem nos meios políticos que em alguns municípios Jerônimo vai ter muita dificuldade de tomar lado por uma razão elementar, os envolvidos nas disputas são todos aliados do governo, mas em Ipirá é um pouco pior.

Lá, além dos atores principais da disputa serem aliados do governo também integram a mesma família. Tiago do Vale, o candidato do PSD, é sobrinho do ex-deputado Jurandir Oliveira e genro do prefeito Edvonilson Silva Santos, o Dude, que o apoia.

Ele vai duelar nas urnas com ninguém menos com D. Nina Gomes (MDB), esposa de Jurandir Oliveira, o tio. Dizem lá que o melhor para Jerônimo é esperar e abraçar o vencedor.

Publicações relacionadas