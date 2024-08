A Importância da Saúde para os Empresários Baianos

Emanuel Soares, gerente de Comunicação Institucional do Hospital da Obesidade - Foto: Divulgação

A saúde é um pilar fundamental para o bem-estar e a produtividade de qualquer indivíduo, mas assume uma relevância ainda maior quando se trata de empresários. Na Bahia, onde o empreendedorismo é uma força motriz da economia, manter a saúde em dia não é apenas uma questão pessoal, mas um fator crítico para o sucesso dos negócios. Dados da pesquisa Vigitel 2023, revelam um cenário preocupante sobre a saúde dos adultos em Salvador, destacando a urgência de mudanças nos hábitos de vida para melhorar a qualidade de vida e a performance empresarial.

Segundo o relatório Vigitel, Salvador apresenta uma das maiores frequências de excesso de peso entre as capitais brasileiras, com 61,7% dos adultos acima do peso ideal. Este cenário é alarmante, pois o excesso de peso está diretamente associado a uma série de problemas de saúde, incluindo doenças cardiovasculares, diabetes e hipertensão. Para os empresários, que frequentemente enfrentam jornadas de trabalho extensas e estressantes, esses problemas de saúde podem resultar em queda de produtividade, aumento do absenteísmo e, em casos mais graves, incapacitação temporária ou permanente.

A prática de atividade física regular é uma das estratégias mais eficazes para combater o excesso de peso e melhorar a saúde geral. No entanto, a pesquisa revela que apenas 31,9% das mulheres em Salvador praticam atividades físicas regularmente, sendo está uma das menores taxas entre as capitais brasileiras. Entre os homens, a situação não é muito melhor. Este dado sugere que muitos empresários e empresárias baianos podem estar negligenciando a prática de exercícios físicos, o que pode comprometer não só sua saúde, mas também a eficácia com que gerenciam seus negócios.

Além da atividade física, uma dieta equilibrada desempenha um papel crucial na manutenção da saúde. O consumo excessivo de alimentos processados, ricos em açúcares e gorduras, contribui significativamente para o aumento de peso e o desenvolvimento de doenças crônicas.

Investir em saúde é uma estratégia inteligente de negócios. Empresários saudáveis são mais produtivos, criativos e resilientes, características essenciais para navegar no competitivo mercado atual. Ao priorizar a saúde, os empresários baianos não estão apenas cuidando de si mesmos, mas também garantindo o sucesso e a longevidade de seus empreendimentos.

Assim, é imperativo promover uma cultura de saúde e bem-estar entre os empresários. A implementação de políticas que facilitem o acesso a academias, a promoção de programas de alimentação saudável e a realização de campanhas educativas podem ser passos significativos para melhorar a saúde da população empresarial e, consequentemente, fortalecer a economia local.

*Emanuel Soares- Gerente de Comunicação Institucional do Hospital da Obesidade