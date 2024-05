A saúde mental empresarial | A TARDE

No cenário empresarial baiano, a busca pela excelência não é apenas uma missão, mas um estilo de vida. No entanto, por trás dos negócios prósperos e das metas ambiciosas de uma capital que está, cada vez mais no cenário econômico mundial, muitos empresários enfrentam uma batalha silenciosa pela sua saúde mental.

Na frenética rotina empresarial, o estresse, a ansiedade, a depressão e o burnout são constantes. A pressão por resultados, os prazos apertados e as preocupações com o futuro podem se tornar fardos pesados para os colaboradores e empreendedores baianos. Além disso, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional muitas vezes parece uma utopia distante.

Nesse contexto desafiador, é crucial que os empresários adotem práticas de autocuidado e promovam um ambiente de trabalho saudável. Dedicar tempo para o autocuidado, praticar mindfulness e estabelecer limites saudáveis são passos essenciais para preservar o bem-estar mental.

Não basta olhar para a saúde mental corporativa, ter uma equipe saudável não basta para garantir a tranquilidade e paz para esses empresários! É essencial que eles olhem para a sua vida, para a sua rotina, para as suas prioridades e escolhas diárias! E fazer isso sozinho(a) é muito mais difícil!

As empresas têm um papel fundamental na promoção da saúde mental de seus líderes. Ao implementar políticas de apoio, programas de bem-estar e oferecer recursos de apoio psicológico, as organizações podem criar um ambiente mais acolhedor, solidário e construir um ambiente com uma maior segurança psicológica!

A CIN - Capital Intelectual, empresa Made in Bahia, tem o orgulho de fazer parte do vibrante ecossistema empresarial da Bahia. Estamos comprometidos em apoiar e desenvolver os empresários e empreendedores locais, oferecendo recursos, orientação e construir um ambiente de colaboração para promover o bem-estar mental, seja nos nossos locais de trabalho ou em eventos corporativos que promovemos, dentro desse contexto em breve teremos o SME Summit: SAÚDE MENTAL EMPRESARIAL, que contará com a presença de renomados palestrantes.

Em meio aos desafios e oportunidades do mundo empresarial, a saúde mental é um ativo valioso para os líderes, gestores e empresários e merece ser protegido e nutrido. Ao adotar práticas de autocuidado e promover uma cultura de apoio, os empresários baianos podem trilhar o caminho para o sucesso com equilíbrio e resiliência.

José Roberto Reis de Oliveira é diretor da CIN - Capital Intelectual

