Made in Bahia: 6 anos fortalecendo a economia baiana

Há seis anos, em plena pandemia do Covid, nascia um movimento que se transformaria em símbolo de resistência, orgulho e valorização da economia baiana. Em um momento tão desafiador, quando empresas lutavam para sobreviver e o mercado buscava caminhos para manter empregos e renda, o Grupo Business Bahia lançou a campanha e o Selo Made in Bahia, uma iniciativa criada para incentivar o consumo de produtos e serviços locais e fortalecer o empresariado do estado.

O que começou como uma ação de estímulo à economia regional rapidamente ganhou força, adesão e reconhecimento. O selo passou a representar mais do que uma marca gráfica. Tornou-se um símbolo de pertencimento, identidade e valorização do potencial baiano. Empresas de diversos segmentos passaram a adotar o Made in Bahia como uma forma de afirmar suas raízes, fortalecer conexões locais e incentivar a circulação de riquezas dentro do próprio estado.

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Ao longo desses seis anos, o nosso movimento se consolidou como uma verdadeira plataforma de valorização da Bahia. O reconhecimento alcançou tamanho impacto que o Selo Made in Bahia se transformou em lei estadual, reforçando institucionalmente a importância de priorizar e incentivar os negócios locais.

Dentro desse processo de crescimento, surgiu também o Summit Made in Bahia, hoje consolidado como o principal summit de negócios do estado. Criado por iniciativa do Business Bahia, da Zum Brazil e da Zoom Imagem, o evento nasceu com a missão de reunir líderes empresariais, executivos, gestores públicos, investidores e especialistas para discutir os grandes desafios e oportunidades da economia baiana.

O Summit rapidamente entrou para o calendário estratégico da Bahia. Em suas edições, temas como inovação, turismo, infraestrutura, desenvolvimento econômico, tecnologia, crédito, geopolítica e empreendedorismo passaram a ocupar o centro das discussões, sempre conectando conhecimento, networking e geração de oportunidades. O evento também se tornou um espaço de convergência entre setor público e iniciativa privada, fortalecendo o debate sobre o futuro econômico do estado.

Celebrar os seis anos do Made in Bahia é celebrar a capacidade da Bahia de acreditar em si mesma. É reconhecer o talento dos empresários, profissionais, empreendedores e trabalhadores baianos que diariamente movimentam a economia local. Em um mundo cada vez mais competitivo, valorizar o que é produzido na Bahia significa fortalecer empregos, estimular investimentos, ampliar a arrecadação e criar um ciclo virtuoso de desenvolvimento regional.

O Made in Bahia deixou de ser apenas uma campanha. Tornou-se um movimento econômico, institucional e cultural que reforça o orgulho de consumir, investir e acreditar na Bahia.

*Presidente do Business Bahia

