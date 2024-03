O mercado imobiliário baiano e as suas transformações | A TARDE

Nos últimos anos, a visão dos imóveis como simples lugares para morar tem evoluído para uma compreensão mais ampla: os imóveis são vistos também como ativos financeiros, parte integrante das carteiras de investimentos.

Isso se deu à medida que a sociedade evoluiu e novas gerações entraram no mercado, as prioridades e valores dos consumidores mudaram. Uma das transformações mais marcantes tem sido a crescente valorização da experiência e da qualidade de vida. Os clientes modernos não querem apenas possuir uma propriedade, mas estão preocupados em como esse imóvel pode melhorar sua qualidade de vida, garantindo uma experiência incrível. Aspectos como sustentabilidade, acessibilidade e comodidade interferem nas decisões de compra.

As pessoas estão preocupadas com o ecossistema completo que o empreendimento pode gerar, desde as relações sociais, de serviços, segurança, bem como o impacto ambiental de suas escolhas. Isso impulsiona a demanda por construções integradas, conectadas, onde as pessoas possam se relacionar, fazer negócios, ter acesso a serviços com alta tecnologia, além de espaços verdes, bairros ecológicos e soluções habitacionais inovadoras e que minimizem o impacto no meio ambiente

Os modelos de moradia, como o Short Stay - tipo de aluguel por curta temporada *-* compartilhamento de espaços e a economia colaborativa estão redefinindo as expectativas dos investidores e consumidores. Os profissionais precisam se adaptar e inovar para atender às novas demandas, não apenas oferecer produtos e serviços de alta qualidade, mas também adotar uma abordagem centrada no cliente, que priorize a experiência e o valor agregado.

Entender e se antecipar às necessidades e desejos em evolução garante um bom posicionamento no mercado. Isso envolve investir em tecnologia, sustentabilidade e design inovador, bem como cultivar relacionamentos sólidos com os clientes, baseados na confiança, transparência e integridade.

Com a expertise de dez anos no mercado, a Carozzo Desenvolvimento Imobiliário, liderada pelos irmãos Leandro e Francisco Carozzo, que têm dado continuidade ao legado da matriarca da família, Ivana Carozzo, tem se reinventado e com um modelo de gestão eficiente, que gera mais rentabilidade para seus clientes e investidores, agrega aos seus empreendimentos a inovação, tecnologia e sustentabilidade. Responsáveis por serem os primeiros na capital a executar um inventário para reduzir a emissão de carbono em suas obras, implantaram a Tokenização Imobiliária no Nordeste e a primeira Housi - moradia por assinatura em Salvador, além de criarem o projeto “Altamente Rentável”, disponível no youtube, que conecta investidores de imóveis para o compartilhamento de conhecimentos.

*Leandro Carozzo, líder da Carozzo Desenvolvimento Imobiliário