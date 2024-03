Oportunidades no mercado de construção civil da Bahia | A TARDE

Mesmo com todo cenário político mundial bastante instável, o mercado imobiliário da Bahia tem apresentado números promissores. Desde o ano passado, quando apenas no primeiro trimestre houve um crescimento de mais de 12% do mercado, o cenário é muito animador. Com a expectativa da contínua queda da taxa de juros, os financiamentos imobiliários começam a apresentar reduções nos preços das parcelas, o que aumenta a atratividade dos imóveis.

Em termos gerais, o crescimento do setor na Bahia tem se sustentado principalmente nos imóveis de tipologia de alto padrão, studios, e loteamentos com diferenciais de estrutura e localização. São tendências que parecem ter chegado pra ficar. Some-se a isso, a cidade de Salvador estar entre as cidades com o m2 mais barato da américa do sul, o que torna o mercado ainda mais atraente para os investidores. No setor de baixa renda, são esperados mais de 1 milhão de casas construídas em 2024, o que também ajudará a impulsionar os números. São muitas oportunidades surgindo, e as incorporadoras estão atentas as tendências do mercado, investindo cada vez mais em tecnologia e sustentabilidade, trazendo conceitos inovadores como o de “branded buildings” - que tem como principal atrativo a personalização dos imóveis e a conexão dos clientes com marcas consolidadas.

A ADEMI-BA projeta uma movimentação de mais de 2 bilhões de reais em VGV, apenas em 2024. E segundo a pesquisa da Brain Inteligência Estratégica, Salvador possui apenas 4,6 mil imóveis em estoque, suficiente para apenas 7 meses na média atual de oferta x demanda. O que significa uma excelente oportunidade para os soteropolitanos, que podem surfar o aquecimento do setor que vem crescendo acima da média nacional.

Para o setor de locação de imóveis, as oportunidadeseguem atrativas: Em apenas um ano, o valor da locação cresceu 12%, e ainda está muito abaixo da média nacional, tendo bastante campo para crescimento.

Por tudo isso, trago de volta aqui uma antiga propaganda da ADEMI-BA, que afirmava: “imóvel, moeda forte em qualquer governo”.

*Engenheiro Leonardo Leão- sócio da Leão Engenharia