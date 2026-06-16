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MADE IN BAHIA

Responsabilidade social como missão empresarial

Confira a coluna Made In Bahia

Por Arlene Vilpert
Por Por Arlene Vilpert
Imagem ilustrativa da imagem Responsabilidade social como missão empresarial
Foto: Reprodução

Em um mundo cada vez mais competitivo, cresce também a necessidade de empresários compreenderem que o verdadeiro desenvolvimento não pode ser medido apenas pelos resultados financeiros. Empresas fortes são fundamentais para a economia, mas sociedades equilibradas dependem de consciência coletiva, responsabilidade social e compromisso humano.

Na Bahia, estado marcado pela força empreendedora e pela criatividade do seu povo, existe uma grande oportunidade de fortalecer um modelo empresarial onde lucro e propósito caminhem juntos. O empresário moderno precisa entender que gerar empregos e movimentar a economia já não são suficientes diante dos desafios sociais que enfrentamos diariamente.

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A responsabilidade social deixou de ser uma ação complementar para se tornar parte da missão empresarial. Quando uma empresa investe em pessoas, apoia projetos sociais e participa das transformações da sua comunidade, ela fortalece não apenas sua marca, mas também o futuro.

Acredito profundamente que o pilar da caridade precisa caminhar ao lado do pilar da prosperidade. E caridade não significa apenas doação financeira. Significa empatia, presença e responsabilidade com o outro. Nenhuma empresa prospera verdadeiramente em uma sociedade adoecida.

Essa visão ganha ainda mais força através da parceria entre nossa fábrica de tintas e a ONG A Casa da Mãe, projeto que vem mobilizando empresários baianos, especialmente do setor da construção civil, em torno de um propósito maior: restaurar dignidade humana.

Mais do que reformar casas de idosos em situação de vulnerabilidade, estamos reconstruindo histórias, fortalecendo vínculos e devolvendo esperança para famílias inteiras. Cada ambiente recuperado leva acolhimento, pertencimento e respeito para pessoas que muitas vezes passaram anos invisíveis aos olhos da sociedade.

Na indústria de tintas, aprendemos que pintar uma casa vai além da estética. Significa renovar ambientes, elevar a autoestima e transformar vidas. Quando empresas escolhem servir ao coletivo, deixam de entregar apenas produtos e passam a construir impacto social.

O futuro das empresas não será definido apenas pelo faturamento, mas pela capacidade de gerar transformação positiva. A Bahia precisa de empresários que compreendam que prosperidade verdadeira acontece quando todos crescem juntos.

*Presidente da ONG A Casa da Mãe

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Tags

desenvolvimento sustentável empreendedorismo consciente engajamento comunitário impacto social responsabilidade social solidariedade empresarial

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