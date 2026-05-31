Cães e gatos precisam ir ao oftalmologista para evitar cegueira

A visão não é dos sentidos mais aguçados em cães, conhecidos pelo seu alto desempenho em termos de olfato e audição. Mas pode fazer muita falta quando a idade chega e eles passam a enfrentar limitações.

Por isto, levar o cão ao oftalmologista veterinário é uma forma de evitar a cegueira que costuma chegar com a idade. A recomendação vale também para felinos. O valor da consulta fica entre R$ 350 e R$ 380.

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Ficar cego, na verdade, não é regra para caninos e felinos na velhice. Contudo, costuma ser consequência de doenças sistêmicas, como diabetes e hipertensão. Daí a importância da visita periódica ao médico veterinário especialista na área.

A idade para a primeira consulta depende de vários fatores “A consulta oftalmológica deve ser realizada ao menos uma vez por ano. Nas raças predispostas como shihtzus, pugs e buldogues, orientamos que essa consulta seja feita antes do primeiro ano de vida”, explica a médica veterinária oftalmologista Miúcha F urtado, 40 anos.

Nestes casos, a recomendação existe sobretudo para que sejam feitas as devidas orientações e cuidados contínuos. Isto vale também se já existe um condição préexistente, independentemente de raça.

Foi o que fez a administradora Liliane Oliveira, 41 anos, que leva o shihtzu Snow, 8 anos, ao oftalmologista veterinário desde o primeiro ano de vida dele. Isto porque ela notou que um dos olhos estava lacrimejando mais que o normal. “Percebi de imediato que algo não estava normal e levei logo ao oftalmo”, conta Liliane, que desde então faz uso de colírio diário.

No caso dele, todo mês é necessário ir ao oftalmo remover os cílios que nascem para dentro. Atualmente, ela fica sempre atenta para verificar se tem cílio que precisa de remoção já que, pelo diagnóstico, se os cílios não forem retirados, podem gerar uma úlcera e consequente cegueira.

A veternária Miucha Furtado explica que Snow tem olho seco e cílios que nascem fora do lugar convencional e com isto já fez ulcera de córnea recorrente. Contudo, o tratamento o mantém saudável.

Primeiros sinais

A veterinária oftalmologista Miúcha Furtado em atendimento - Foto: Arquivo pessoal

O mais importante, além do acompanhamento, é estar atento aos primeiros sinais. Ver o animal farejando excessivamente o chão enquanto anda, colidindo com os móveis da casa ou encontrando dificuldade para acompanhar brinquedos são indícios de que algo não vai bem com a visão.

O o médico veterinário oftalmologista Alex Pereira Barbosa, 29 anos, explica que o animal pode apresentar até mudanças de comportamento e insegurança em ambientes já conhecidos.

“A consulta oftalmológica de rotina é indispensável para identificação precoce de alterações oculares que muitas vezes passam despercebidas na rotina do animal, e no cuidado por parte dos responsáveis, principalmente nos pacientes idosos”, explica

Segundo ele, com o envelhecimento, algumas estruturas oculares sofrem alterações e podem gerar quadros importantes após curto ou longo período. Ele explica que o acompanhamento regular visa manter conforto, bem-estar e qualidade de vida do animal .

Foi desta forma que a gatinha Bella escapou da cegueira. Após adoção, estava manifestando um quadro de herpesvírus felino que pode levar à cegueira quando evolui de forma grave. Como é acompanhada e passa por tratamento, teve a visão preservada. “Evoluiu bem com o tratamento e hoje está ótima”, conta ele.

Perda irreversível

Catarata e glaucoma estão entre as doenças que mais causam cegueira. Mas não são as únicas. Há ainda úlceras de córnea, uveítes, síndrome do olho seco, doenças retinianas e tumores que fazem parte da rotina de diagnóstico e acompanhamento oftalmológico.

Como ocorre com humanos, na maior parte dos casos, o diagnóstico precoceconsegue evitar perdas irreversíveis. “Existem situações em que a evolução pode ser rápida, mas, de forma geral, quanto mais cedo o problema é identificado e tratado, maiores são as chances de preservar a visão”, diz.

DR. PET

Alex Pereira Barbosa, médico veterinário oftalmologista, com a gatinha Bella que tem problemas de visão - Foto: Arquivo pessoal

Veja as recomendações para cuidar da visão do seu animal

Quais sintomas os tutores devem observar no dia a dia que podem indicar problemas de visão ou dor ocular?

Olhos fechados, vermelhos, lacrimejamento excessivo, secreções em grande quantidade, alteração de coloração dos olhos, dor ou desconforto à luz, coceira são sinais de alerta para quadros oculares.

Quais são as principais doenças oculares que acometem pets idosos?

Doenças como síndrome do olho seco, catarata, glaucoma, uveítes, tumores palpebrais ou intraoculares, esclerose nuclear, degenerações retinianas estão entre as principais alterações oftalmológicas observadas em pets idosos. Muitos desses pacientes podem apresentar mais de uma alteração ocular simultaneamente. Recomendo o acompanhamento oftalmológico regular .

Como é feita a adaptação de um pet que perde parcialmente ou totalmente a visão?

Temos aparelhos que auxiliam nesse processo, como o aro anticolisão, o próprio colar elizabetano, e sempre sugiro tapetes com texturas.

Fonte: Alex Pereira, médico veterinário oftalmologista