Dedos cruzados e cães travados: a inusitada 'técnica' para evitar o cocô fora de casa

Cachorro fazendo cocô (ilustração) - Foto: Reprodução | Freepik

O mundo dos pets é sempre bastante curioso e, em torno dele, há muitos mitos. Um deles é sobre quando o cachorro se prepara para fazer cocô, inclusive com a posição que os cães procuram para liberar as fezes. Os pets estabelecem uma conexão com o campo magnético da Terra, por isso muitas vezes ficam rodando até encontrar uma posição mais adequada.

Um estudo feito por cientistas da República Tcheca e da Alemanha, intitulado "Os cães são sensíveis a pequenas variações do campo magnético da Terra", mostrou que os cães preferem se alinhar ao eixo magnético Norte-Sul para urinar ou defecar. Tal comportamento explica por que os cachorros fazem movimentos giratórios antes de fazer cocô.

Mas também há algumas superstições em torno desse tema, e uma delas é cruzar os dedos para impedir que o cachorro faça as suas necessidades. Pensando nisso, o Portal A TARDE conversou com a médica veterinária Lissa Glória, que explicou o que há de verdade sobre o assunto e também deu dicas para os tutores observarem os dejetos dos seus pets para evitar doenças.

Segundo a veterinária, essa mania de cruzar os dedos é um mito, e não há base científica que sustente tal tese. Contudo, Lissa contou que o intestino de cães e gatos influencia diretamente o bem-estar geral, sendo responsável por cerca de 90% do sistema imunológico.

Ela detalhou que nem toda diarreia é motivo de pânico, mas que é fundamental entender a causa. "O problema pode estar relacionado à alimentação, ao consumo de algo inadequado, a mudanças na rotina ou até mesmo ao estresse e à ansiedade. Sim, as emoções também afetam o intestino dos nossos pets", ressaltou.

Ela disse ainda que o cocô do pet diz muito sobre a sua saúde, e fatores como cor, consistência, frequência e até odor são indicativos importantes.