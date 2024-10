Agora é reta final

Torcida rubro-negra tem a parte dela nos jogos - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Todo ano é a mesma coisa. A mídia esportiva cria aquela expectativa especial no Brasileiro quando restam 10 jogos para o final. O que cada clube precisa fazer para alcançar seus objetivos é noticiado com mais veemência. É o caso do Vitória, que numa matemática clara, precisa vencer seis das 10 partidas restantes para não ter nenhum risco de voltar para a Série B. Outros cenários de salvação são apresentados pelos matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais, como a possibilidade de 89% de escapar do rebaixamento para quem alcançar os 43 pontos – neste caso o Leão precisaria vencer cinco ou somar 15 dos 30 pontos que ainda irá disputar.

Mas conforme o técnico Thiago Carpini vem pontuando de forma habitual, o foco será pensar 100% sempre no passo a passo desta curta caminhada. É dessa forma que o Leão encara o difícil Atlético-MG amanhã em Belo Horizonte. Após amargar a 16ª derrota na competição em um jogo que teve bons momentos contra o Internacional, ao Rubro-negro é praticamente obrigatório pontuar para a meta da rodada que é seguir fora da zona de rebaixamento.

Thiago Carpini segue confiante na permanência do Leão | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Adversários que podem ultrapassar o Leão nesta rodada, Fluminense e Corinthians enfrentam em casa clubes que brigam por vaga na Libertadores: Cruzeiro e Internacional, respetivamente. O primeiro jogo, inclusive, já acontece hoje. Assim, o Vitória pode até entrar em campo em Minas já na zona. Caso assim aconteça, creio eu, o fato não acarretaria um aumento na pressão sob jogadores, bastante acostumados a essa condição ao longo das 28 rodadas disputadas.



A preocupação do time, por outro lado, tem que ser minimizar os erros, algo que não coneguiu no Beira-Rio. Me refiro como mais atenção ao primeiro gol do Inter, fruto de um pênalti evitável do atacante Carlos Eduardo, que vinha até bem na partida. Óbvio que foi uma situação de jogo, que de forma alguma apaga a melhora recente da equipe fruto também da contribuição do atacante. Mas tal erro de decisão precisa ser evitado em um clube que está com a corda no pescoço.

Certamente essa pauta já foi extensivamente abordada por Carpini junto aos jogadores não só nesta semana, mas em todas. É reconhecendo todas as limitações do elenco que o Vitória tem tentado melhorar, algo que só ocorre com tempo para treinamento, onde o treinador tem a oportuniade de repetir os padrões táticos que almeja para a equipe. O mês de outubro será excelente para tal, afinal o Rubro-negro terá apenas três jogos. Esse mês, inclusive, vai ser o de menor quantidade de jogos na temporada para a equipe. A nível de comparação, em junho, o Vitória chegou a disputar oito jogos.

Após encarar o Atlético-MG, o rubro-negro terá 15 dias de preparação para encarar o Bragantino, dia 20, no Barradão. No caso do Leão é agradecer a data FIFA (07/09 a 15/09), que permitirá um período frutífuro de preparação para um duelo direto contra o rebaixamento. Assim como vai ser contra o Fluminense, no dia 26. Esse é o calendário de mais um mês decisivo nessa luta de sempre do Leão contra o descenso ao longo do campeonato.

Algo esperado dada a disparidade econômica do Vitória ante a maioria das equipes. Esse é mais um ponto que Carpini faz questão de frisar a cada entrevista coletiva, numa mensagem clara de pés no chão aos torcedores. Agora não dá mais para lamentar. É apoiar, marcar presença do Barradão, como já vem fazendo, e botar o caldeirão para ferver apesar dessa não ser a situação desejada e merecida pela massa rubro-negra. É certo, também, que em caso de salvação o rubro-negro já iniciará a próxima temporada em um cenário melhor, inclusive de elenco. Aguardemos.