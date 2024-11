Coroado pela humildade

Elenco rubro-negro comemor bom momento na Série A - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Como jornalista, acompanho o futebol baiano, sobretudo a dupla Ba-Vi, há pelo menos 15 anos e não me recordo de uma torcida ter ido acompanhar um desembarque dos clubes no aeroporto de Salvador em plena madrugada. O que a torcida do Vitória fez no último final de semana não só foi inédito para mim, mas também mais uma amostra da força dos rubro-negros para o clube viver este momento que parecia improvável, inclusive para mim.

Há também 15 anos o Leão não vencia três partidas seguidas na Série A, algo alcansado em 2009, curiosamente em um ano marcado pelo retorno à elite. Bem diferente de agora, naquela ocasião o Rubro-Negro teve uma caminhada sem risco de rebaixamento, condição habitual para o atual elenco. Muito pelas limitações da equipe, detalhe que nem o próprio técnico Tiago Carpini faz questão de omitir. É justamente o entendimento das fragilidades que faz um Vitória mais forte.

Uma equipe que sabe que precisa se esforçar o dobro para ser mais organizada e com forte conexão coletiva para fazer frente aos adversários, habitualmente mais qualificados. Fechar o grupo, este um discurso boleiro bem difícil de ser visto na prática, é o primeiro ponto a ser ressaltado no excelente trabalho de Carpini, que chegou em um clube que sequer tinha vencido uma partida na competição nas sete rodadas iniciais.

Thiago Carpini é responsável pela recuperação do time | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

A missão deu trabalho, exigiu diversas mudanças de percurso, até que o elenco se mostrou consolidado para o segundo turno, que precisaria ser de time que briga pela ponta da tabela. E assim tem sido passadas 13 rodadas, onde o Rubro-negro somou incríveis 23 pontos, superior ao aproveitamento geral do São Paulo, que fecha o G-6 que garante a Libertadores. Com a sexta melhor campanha do returno, o Leão vive o melhor momento no campeonato restando seis jogos para o esperado alívio de fim de ano.

Uma caminhada que, sim, passa pelas contratações pontuais de atletas na segunda janela de transferências mas que, curiosamente, é conduzida por jogadores que estavam no elenco desde o período nebuloso de início de competição. Antes hiper criticado, hoje Alerrandro vive a melhor fase da carreira como profissional, inciada em 2018 no Atlético-MG. São nove gols, sendo duas pinturas que concorrem ao gol mais bonito do campeonato. O atacante nunca jogou e participou tantas vezes de gols como este ano. Os 15 marcado alivado as sete assistências na temporada significam o dobro das participações em gols do atcante em relação ao ano passado, quando fez 8 gols e deu três assistências com a camisa do Bragantino.

Que continue assim, como outros atletas decisivos nessa retomada rubro-negra. Posso citar aqui o próprio Lucas Arcanjo, também por vezes criticado, que com os seus 170 jogos já é o quarto goleiro que mais defendeu o Vitória na história do clube. Ou então Matheuzinho, cérebro dessa equipe, mas que corre tanto quanto os demais companheiros. Poderia citar ainda o lateral Lucas Esteves, titular absoluto da posição após ficar a primeira parte do ano como reserva de PK, que volta neste sábado contra o Corinthians depois de praticamente três meses sem jogar. Na eventual falta de ritmo o lateral já sabe que haverá um time disposto a correr dobrado por ele. Certo que não faltará energia. Afinal, o Barradão mais uma vez estará lotado por uma torcida de canta e vibra. Que venha a quarta vitória seguida.