Governo segue a Globo e aposta em novelas para repetir sucesso da Coreia

Avenida Brasil é um dos sucessos da Globo - Foto: Divulgação / Globo

Se tem uma algo que une os brasileiros é a paixão por novelas. Apesar disso, a teledramaturgia no Brasil sempre foi tratada como um produto estritamente comercial, principalmente pelo império construído pela Globo e seguido pelas demais emissoras privadas. A boa notícia, no entanto, é que isso está prestas a mudar.

Isso porque a TV Brasil sinaliza uma mudança de rota que merece ser celebrada como uma decisão estratégica do atual governo.

Tudo sobre Sinal Aberto em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Por décadas, a TV pública brasileira ocupou um lugar de resistência documental e educativa, mas raramente se atreveu a pisar no terreno das paixões nacionais. Nos últimos dias, o anúncio de "Vambora", a primeira produção original da estatal, trouxe alegria para o mercado.

Vamos combinar uma coisa: ao investir R$ 15 milhões em um folhetim de 30 capítulos, o governo federal não está apenas fazendo entretenimento, mas finalmente entendendo que a novela é o nosso "esperanto".

Se o Brasil quer dialogar com o seu povo e projetar sua imagem no exterior, precisa falar a língua que o brasileiro entende. E tem língua melhor que a do folhetim?

A lição que vem da Coreia para o Brasil

É claro que vão surgir comentários questionando o uso de dinheiro público para produção de novela. Para quem acha que o uso de verba para essa finalidade é um "luxo", vale olhar para o outro lado do mundo.

A Coreia do Sul transformou sua economia e sua imagem global com o que chamamos de Hallyu, a 'Onda Coreana'. O governo de lá não apenas incentivou, mas estruturou o investimento em doramas e K-pop como pilares de exportação e influência política.

Vincenzo, um dorama de sucesso | Foto: Divulgação

Hoje, o mundo consome a cultura coreana, os produtos coreanos e o turismo coreano porque se apaixonou por suas histórias.

O Brasil, que já tem o know-how de ser um dos maiores produtores de novelas do planeta, tem nas mãos uma ferramenta de poder de influência subutilizada pelo setor público. Agora é a vez da TV Brasil tentar criar o seu próprio "dorama tropical".

A novela "Vambora"

O acerto da estatal não é tentar copiar o modelo industrial da Globo, mas sim buscar uma identidade menos padronizada. "Vambora" surge com uma proposta binacional, aproveitando o universo lusófono para estreitar laços com Portugal e, possivelmente, com o mercado europeu e africano.

O roteiro tem sido pensado por Daniel Berlinsky, responsável pela versão de Dona Beja, que foi lançada neste ano pela HBO Max.