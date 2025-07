Bando de teatro busca talentos para “Erê”

Mostra Final Oficina do Bando Olodum em 2024 - Foto: Black REC / Divulgação

A juventude preta tem uma nova oportunidade de revelação nas artes cênicas, no trabalho de “peneira” desenvolvido pelo Bando de Teatro Olodum, visando identificar jovens talentos para a nova montagem, o espetáculo Erê.

Prevista para estrear em setembro de 2025, a peça precisa de atores e atrizes a partir de 18 anos, tendo como forte argumento de atração a fama nacional do “Bando”, um dos tesouros do teatro feito na Bahia.

Quem se inscrever, vai participar da audição no dia 12 de julho, próximo sábado, na Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia, localizada no Pelourinho.

A inscrição é gratuita, mas tem de preencher o formulário eletrônico com toda atenção e cuidado, pois trata-se do primeiro contato com os gestores do empreendimento cultural.

É “link na bio” e atenção ao passo a passo: as inscrições vão até dia 9; no dia 11, sai a pré-seleção para quem vai participar da audição, tipo um “vestibular” ou uma fase de classificação. O resultado sai dia 14.

Os gestores do certame incentivam os valores da solidariedade e do bom convívio, incentivando, em vez do individualismo, a tendência a união e a amizade, solicitando a indicação de quem tem interesse em participar.

Patrocinado pela Wilson Sons, via Programa de Isenção Fiscal Viva Cultura, o Projeto Erê Bando 35 anos tem total apoio de órgãos públicos reconhecidos à relevância da proposta baiana de fazer teatro popular.

Tendo como instrumento de luta o palco, o grupo tornou-se rapidamente assimilado pelo público, lotando as dependências dos teatros para apreciar a arte preta de quem prefere autodenominar-se “bando”.

Contra a desigualdade

Apesar de visar reduzir desigualdades, a Lei de Incentivo ao Esporte (11.438/2006) concentra recursos no Sul e Sudeste, com apenas 14% dos editais para outras regiões. Essa “meritocracia vantajosa” exige aprimoramento. Para desfazer o desequilíbrio, a capacitação na elaboração de projetos é crucial. A Rede CT – Capacitação e Transformação, co-idealizada por Fernando Salum, atua nessa frente. Oferece aulas e mentorias a OSCs de regiões menos assistidas, instruindo-as a acessar a lei e captar recursos. Essa formação é essencial para democratizar o investimento esportivo e superar a concentração histórica de riqueza.

POUCAS & BOAS

- A 72ª Missa dos Vaqueiros de Curaçá reúne hoje profissionais de diversos municípios sob o lema ‘Fé, cultura e tradição unem o sertão!’, com início às 9h na Praça do Teatro Raul Coelho. A celebração será presidida pelo Bispo Diocesano Dom Valdemir Vicente, com participação do coral de Aboio de Serrita (PE) e de aboiadores que entoarão versos e toadas em louvor à fé sertaneja. A Missa é o ponto alto da 72ª edição da Festa do Vaqueiro de Curaçá, aberta na sexta-feira e que será encerrada hoje.

- Com vagas para Luís Eduardo Magalhães, Barreiras e Salvador, termina hoje o prazo para inscrição ao curso gratuito semipresencial de formação de flebotomista (os profissionais especializados na coleta de amostras biológicas para exames laboratoriais ou outros procedimentos médicos). Oferecido pelo grupo Sabin, o curso contará com cinco módulos com carga horária de 240 horas, para pessoas acima de 18 anos, com ensino médio completo.

- A Creche Municipal Menino Jesus, de Luís Eduardo Magalhães, terá uma festa amanhã para comemorar a conquista do Troféu Nana Mininni Medida, promovido pelo Instituto Venturi. O prêmio é concedido a instituições de ensino de todo o País que implantaram práticas pedagógicas inovadoras em educação ambiental. Um jardim sensorial e uma horta escolar estão entre as iniciativas que a creche mantém para desenvolver uma consciência ecológica nas crianças, educadores e familiares.