Cantora volta ao berço após anos de Ibéria

A Cantina da Lua recebe, no dia 24 de julho, sexta-feira, uma edição especial do projeto “Sambinha Massa”, em comemoração aos 10 anos de carreira da cantora baiana La Kamikaze.

Após uma trajetória construída entre Espanha e Portugal, a artista retorna para seu primeiro show em Salvador com uma apresentação intimista tendo o samba como eixo central.

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– É mágico, depois de tanto tempo longe, celebrar meus 10 anos de carreira em minha terra, cercada de história e com a benção de Seu Clarindo. É uma confirmação de pertencimento valiosa para quem passou 15 anos na condição de imigrante no exterior – revela a artista.

O espetáculo conduz o público por uma viagem musical voltada para alcançar o destino da riqueza das harmonias e melodias do gênero, combinando delicadeza, força e expressividade vocal.

No repertório, La Kamikaze revisita clássicos de Batatinha, Noel Rosa e Leci Brandão, além de dialogar com compositores contemporâneos como Céu, Marcelo Camelo e Rodrigo Maranhão.

A cantora também presta homenagem a nomes da música baiana por ela considerados "fundamentais", embora ausentes dos esquemas de divulgação midiáticos como Escurinho de Falefá, Guiga de Ogum e Vovô Saramanda.

A noite contará com as participações especiais de Soraya Aboimm e Escurinho de Falefá, acompanhados pelos músicos Peter Almeida (violão) e Valter Aquino (bateria reduzida).

Mais do que um show, “Sambinha Massa” nasce de uma pesquisa dedicada ao samba como patrimônio afetivo, cultural e artístico, abordando temas como resistência, identidade, amor, fé e esperança.

ABRE ASPAS

“Hoje nada é mais sagrado do que a defesa da soberania nacional. (...) Aqui nós erramos por nós. Acertamos por nós. E aqui ninguém diz o que vamos fazer. O Brasil não se entrega”.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente, em declaração publicada em suas redes sociais oficiais, na véspera da entrada em vigor do aumento de tarifas de 25% imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.

Escrita livre no MAM

O Clube de Escrita Livre, Criativa e Curativa celebra três anos no MAM-BA, consolidando-se como um espaço vital de reflexão sob a batuta de Isa Lorena. Mais que um curso, a iniciativa une escrita a práticas terapêuticas, fomentando redes de diálogo e expressão no Solar do Unhão. Com turmas mensais gratuitas a partir de agosto, o projeto, fomentado pela Política Nacional Aldir Blanc, reafirma a escrita como ferramenta de planejamento e transgressão. É uma oportunidade ímpar para quem busca articular pensamento e criatividade, mantendo viva a chama da efervescente produção cultural baiana.

POUCAS & BOAS

O projeto ‘Justiça em Território – Presença que Transforma’ com mutirão de audiências para reforçar o combate à violência doméstica, começa hoje no Fórum Epaminondas Berbert de Castro, em Ilhéus, com atendimento e feira de serviços realizados das 8h30 às 16h. Amanhã a mesma iniciativa estará no Fórum da Justiça Comum / Fórum Ruy Barbosa em Itabuna, entre 9h e 16h30. Com uma sessão solene do Órgão Especial, que pela primeira vez nos 417 anos do Tribunal de Justiça baiano acontecerá fora da capital, a programação prossegue até o dia 24 de julho.

Cerca de 400 profissionais participaram ontem de uma capacitação preparatória para a implantação do Método Wolbachia em Camaçari. O treinamento foi conduzido pela Fundação Oswaldo Cruz, para esclarecer detalhes do método que consiste na liberação de mosquitos Aedes aegypti contendo a bactéria Wolbachia, que impede que os vírus da dengue, zika e chikungunya se desenvolvam dentro do mosquito. O município foi um dos escolhidos pelo Ministério da Saúde para o projeto piloto na Bahia.