Canudos volta na Guerra das Letras

A Academia de Letras da Bahia anunciou uma programação robusta para reverenciar o legado da experiência da comuna de Canudos, onde o genocídio de 25 mil pôs fim a Intentona de Conselheiro há 128 anos.

O Seminário Belo Monte/Canudos será no dia 7 de outubro, das 14h às 19h, na sede da associação, no bairro de Nazaré, precisamente Avenida Joana Angélica, 198 – endereço útil para quem vai de aplicativo.

Coordenada pelo presidente da ALB, Aleilton Fonseca, a programação de debates, filmes e lançamento de livros começa com “O Homem do fim do Mundo – Apologia ao herói sertanejo”, por Nelson Cerqueira.

Em seguida, Luiz Paulo Neiva, da Uneb, abre os “arquivos da memória de Canudos”; Aleilton Fonseca aborda o tema “Belo Monte/Canudos na pintura de Silvio Jessé – uma visão de dentro do sertão”.

O seminário terá também a presença de Décio Torres Cruz, Manoel Neto, Lícia Soares e Ignacio Azpeitia, pela Uneb; Adeítalo Pinho (Uefs), Marcos José, Antonio Olavo, Lula Oliveira e Pola Ribeiro.

–A resistência camponesa de Belo Monte/Canudos diante das invasões do exército da República Velha, em 1897, é um marco nas lutas do povo sertanejo por uma sociedade digna, justa e solidária, fato que deve ser sempre lembrado como exemplo para o presente e o futuro –, ressalta Aleilton Fonseca.

O presidente da ALB é autor do livro ‘O Pêndulo de Euclides’, questionando a literatura produzida sobre a construção da sociedade libertária dos sertanejos e a resistência ao fogo do Exército. Premiada com a Medalha Euclides da Cunha, pela Academia Brasileira de Letras, a publicação instiga o debate sobre o viés predominante nos conteúdos editados acerca do povo liderado por Antônio Conselheiro.

Nem me passa pela cabeça que isso esteja sendo discutido, é uma loucura. Você vai submeter um projeto de justiça social e tributária a isso? Atrelar uma coisa a outra? Ministro Fernando Haddad, em entrevista ao podcast 3 Irmãos

Desafios do envelhecer

Ao aproximar-se o Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa, celebrado em 1º de outubro, a geriatra psicóloga especialista em gerontologia e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria, Cecília Galetti, destaca os atributos de “fragilidade” e “dependência”, como impeditivos de um convívio ativo. A psicóloga observa o avanço das tecnologias, não como obstáculo, ao contrário, complemento à experiência de quem viveu mais, e defende que apesar de ser motivo de comemoração, o “envelheccimento traz desafios”. Segundo a psicóloga, “viver mais não significa, necessariamente, que estamos vivendo bem ou vivendo melhor.

POUCAS & BOAS

O espetáculo teatral ‘Fevereiro ou Fica, vai ter bolo!’ será apresentado hoje no Centro de Cultura João Gilberto, em Juazeiro, a partir das 19h30. A programação do grupo Parahyba Rio Mulher foi inaugurada na região no dia 27 de agosto, com eventos realizados também em Petrolina. O talentoso grupo é composto por mulheres nordestinas e tem trajetória marcada pela participação em importantes festivais de arte. Com entrada gratuita, o projeto cultural tem o patrocínio do edital Myriam Muniz, da Funarte.

A final do concurso Miss e Mister Lauro de Freitas Oficial movimenta hoje o Parque Shopping Bahia, que preparou a Praça de Alimentação para o grande evento. Previsto para iniciar às 16h, após o desfile das categorias teen, juvenil e adulto, que representam as cidades da região metropolitana, a programação terá também o desfile de lançamento da Coleção Primavera.

A XXXIII Semana da Terra Eugênio Lyra será encerrada hoje com uma Plenária Final às 9h30 no Campus da Uneb em Barreiras e programação cultural no período da tarde, com um passeio a lugares turísticos. O importante evento foi aberto na última sexta-feira no campus da Ufob, com a Conferência ‘Matopiba, projetos de desenvolvimento e comunidades em conflito no Cerrado’, seguido do pré-lançamento do livro ‘Advocacia Popular no Matopiba: litígios estratégicos e desafios para a proteção da sociobiodiversidade’. A organização geral é da Associação dos Advogados dos Trabalhadores Rurais (AATR).