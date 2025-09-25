CULTURA
Guerra de Canudos: debates e filmes marcam seminário em Salvador
Evento gratuito será realizado em outubro na sede da Academia de Letras da Bahia
Em outubro de 2025, completam-se 128 anos do fim da Guerra de Canudos, episódio marcado pelo assassinato de cerca de 25 mil sertanejos. Para relembrar esse momento, a Academia de Letras da Bahia (ALB) promoverá o seminário "Belo Monte/Canudos: Perspectivas, Imagens e Narrativas", que será gratuito e realizado no dia 7 de outubro, terça-feira, às 14h, na sede da ALB, em Salvador.
A programação inclui debates com estudiosos, exibição de filmes e lançamentos de livros relacionados ao tema. Coordenado pelo presidente da ALB, Aleilton Fonseca, o seminário busca destacar a resistência camponesa diante das invasões do exército da República Velha.
Autor de O Pêndulo de Euclides, obra premiada com a Medalha Euclides da Cunha pela Academia Brasileira de Letras, Fonseca ressalta a importância do evento: "É um marco nas lutas do povo sertanejo por uma sociedade digna, justa e solidária, fato que deve ser sempre lembrado como exemplo para o presente e para o futuro".
Aleilton Fonseca coordenador do evento | Cena do filme Na Terra do Sol, de Lula Oliveira |
PROGRAMAÇÃO
SEMINÁRIO BELO MONTE/ CANUDOS: PERSPECTIVAS, IMAGENS E NARRATIVAS
- 7 de outubro, terça-feira| 14h às 19h
- Local: Academia de Letras da Bahia - Avenida Joana Angélica, 198, Nazaré, Salvador-BA
- Coordenação: Aleilton Fonseca
14h - ABERTURA
- Leitura: O HOMEM DO FIM DO MUNDO - APOLOGIA AO HEROI SERTANEJO | Nelson Cerqueira (ALB)
- 14h15 -BELO MONTE/CANUDOS NA PINTURA DE SILVIO JESSÉ - UMA VISÃO DE DENTRO DO SERTÃO | Aleilton Fonseca (UEFS/ALB)
- 14h30 às 16h - Mesa 1| BELO MONTE/ CANUDOS: TEMAS E NARRATIVAS NA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Manoel Neto (UNEB)
Lícia Soares (UNEB)
Ignacio Azpeitia (UNEB)
Mediação: Adeítalo Pinho (UEFS)
- 16h15 às 17h45 - Mesa 2 | IMAGENS E VIVÊNCIAS DE BELO MONTE/CANUDOS EM ROTEIROS, FILMES, DOCUMENTÁRIOS
Exibição de curtas
- NA TERRA DO SOL (Ficção, 12 min., 2005)
- Direção: Lula Oliveira
- Sinopse: Inspirado em ‘Os Sertões’, de Euclides da Cunha, o filme conta a saga dos últimos sobreviventes da guerra de Canudos.
- UTOPIA (Documentário, 30 min., 1992)
- Direção: Pola Ribeiro
- Sinopse: Registro da Semana Cultural de Canudos, promovida pela UNEB e pela Prefeitura Municipal de Canudos, no ano da comemoração do Centenário da chegada de Antônio Conselheiro a Belo Monte.
- Roda de conversa
- Participantes: Cineastas Antonio Olavo (Portfolium), Lula Oliveira (DocDoma) e Pola Ribeiro (MAB) | Mediação: Décio Torres Cruz (ALB)
18h - LANÇAMENTO DE LIVROS
- Na Terra do Sol - Um canto agônico no cinema baiano, de Marcos José (CETI Prof. Ana Mirena da Silva - Fátima/BA)
- Como se faz um deserto - Semiosferas do bioma caatinga, de Lícia Soares de Souza (UNEB)
- Canudos - Tomochic relatos de resistência e sublevação, de Ignazio Azpeitia (UNEB)
