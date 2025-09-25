Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CULTURA

Guerra de Canudos: debates e filmes marcam seminário em Salvador

Evento gratuito será realizado em outubro na sede da Academia de Letras da Bahia

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

25/09/2025 - 19:14 h
Cena do filme Na Terra do Sol, de Lula Oliveira
Cena do filme Na Terra do Sol, de Lula Oliveira -

Em outubro de 2025, completam-se 128 anos do fim da Guerra de Canudos, episódio marcado pelo assassinato de cerca de 25 mil sertanejos. Para relembrar esse momento, a Academia de Letras da Bahia (ALB) promoverá o seminário "Belo Monte/Canudos: Perspectivas, Imagens e Narrativas", que será gratuito e realizado no dia 7 de outubro, terça-feira, às 14h, na sede da ALB, em Salvador.

A programação inclui debates com estudiosos, exibição de filmes e lançamentos de livros relacionados ao tema. Coordenado pelo presidente da ALB, Aleilton Fonseca, o seminário busca destacar a resistência camponesa diante das invasões do exército da República Velha.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Evento de forró promete agitar município da Bahia; veja mais sobre
Desfile dos Palhaços no Rio Vermelho vira dia municipal em Salvador
FENABA 2025: Salvador recebe festival com mais de 500 artesãos na Fonte Nova

Autor de O Pêndulo de Euclides, obra premiada com a Medalha Euclides da Cunha pela Academia Brasileira de Letras, Fonseca ressalta a importância do evento: "É um marco nas lutas do povo sertanejo por uma sociedade digna, justa e solidária, fato que deve ser sempre lembrado como exemplo para o presente e para o futuro".

  • Aleilton Fonseca coordenador do evento
    Aleilton Fonseca coordenador do evento |
  • Cena do filme Na Terra do Sol, de Lula Oliveira
    Cena do filme Na Terra do Sol, de Lula Oliveira |
Aleilton Fonseca coordenador do evento Cena do filme Na Terra do Sol, de Lula Oliveira

PROGRAMAÇÃO

SEMINÁRIO BELO MONTE/ CANUDOS: PERSPECTIVAS, IMAGENS E NARRATIVAS

  • 7 de outubro, terça-feira| 14h às 19h
  • Local: Academia de Letras da Bahia - Avenida Joana Angélica, 198, Nazaré, Salvador-BA
  • Coordenação: Aleilton Fonseca

14h - ABERTURA

  • Leitura: O HOMEM DO FIM DO MUNDO - APOLOGIA AO HEROI SERTANEJO | Nelson Cerqueira (ALB)
  • 14h15 -BELO MONTE/CANUDOS NA PINTURA DE SILVIO JESSÉ - UMA VISÃO DE DENTRO DO SERTÃO | Aleilton Fonseca (UEFS/ALB)
  • 14h30 às 16h - Mesa 1| BELO MONTE/ CANUDOS: TEMAS E NARRATIVAS NA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

Manoel Neto (UNEB)

Lícia Soares (UNEB)

Ignacio Azpeitia (UNEB)

Mediação: Adeítalo Pinho (UEFS)

  • 16h15 às 17h45 - Mesa 2 | IMAGENS E VIVÊNCIAS DE BELO MONTE/CANUDOS EM ROTEIROS, FILMES, DOCUMENTÁRIOS

Exibição de curtas

  • NA TERRA DO SOL (Ficção, 12 min., 2005)
  • Direção: Lula Oliveira
  • Sinopse: Inspirado em ‘Os Sertões’, de Euclides da Cunha, o filme conta a saga dos últimos sobreviventes da guerra de Canudos.
  • UTOPIA (Documentário, 30 min., 1992)
  • Direção: Pola Ribeiro
  • Sinopse: Registro da Semana Cultural de Canudos, promovida pela UNEB e pela Prefeitura Municipal de Canudos, no ano da comemoração do Centenário da chegada de Antônio Conselheiro a Belo Monte.
  • Roda de conversa
  • Participantes: Cineastas Antonio Olavo (Portfolium), Lula Oliveira (DocDoma) e Pola Ribeiro (MAB) | Mediação: Décio Torres Cruz (ALB)

18h - LANÇAMENTO DE LIVROS

  • Na Terra do Sol - Um canto agônico no cinema baiano, de Marcos José (CETI Prof. Ana Mirena da Silva - Fátima/BA)
  • Como se faz um deserto - Semiosferas do bioma caatinga, de Lícia Soares de Souza (UNEB)
  • Canudos - Tomochic relatos de resistência e sublevação, de Ignazio Azpeitia (UNEB)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cultura filmes

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cena do filme Na Terra do Sol, de Lula Oliveira
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Cena do filme Na Terra do Sol, de Lula Oliveira
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Cena do filme Na Terra do Sol, de Lula Oliveira
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Cena do filme Na Terra do Sol, de Lula Oliveira
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x