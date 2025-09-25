Guerra de Canudos: debates e filmes marcam seminário em Salvador

Cena do filme Na Terra do Sol, de Lula Oliveira - Foto: Divulgação

Em outubro de 2025, completam-se 128 anos do fim da Guerra de Canudos, episódio marcado pelo assassinato de cerca de 25 mil sertanejos. Para relembrar esse momento, a Academia de Letras da Bahia (ALB) promoverá o seminário "Belo Monte/Canudos: Perspectivas, Imagens e Narrativas", que será gratuito e realizado no dia 7 de outubro, terça-feira, às 14h, na sede da ALB, em Salvador.

A programação inclui debates com estudiosos, exibição de filmes e lançamentos de livros relacionados ao tema. Coordenado pelo presidente da ALB, Aleilton Fonseca, o seminário busca destacar a resistência camponesa diante das invasões do exército da República Velha.

Autor de O Pêndulo de Euclides, obra premiada com a Medalha Euclides da Cunha pela Academia Brasileira de Letras, Fonseca ressalta a importância do evento: "É um marco nas lutas do povo sertanejo por uma sociedade digna, justa e solidária, fato que deve ser sempre lembrado como exemplo para o presente e para o futuro".

Aleilton Fonseca coordenador do evento | Foto: Divulgação

Cena do filme Na Terra do Sol, de Lula Oliveira | Foto: Divulgação

PROGRAMAÇÃO

SEMINÁRIO BELO MONTE/ CANUDOS: PERSPECTIVAS, IMAGENS E NARRATIVAS

7 de outubro, terça-feira| 14h às 19h

Local: Academia de Letras da Bahia - Avenida Joana Angélica, 198, Nazaré, Salvador-BA

Coordenação: Aleilton Fonseca

14h - ABERTURA



Leitura: O HOMEM DO FIM DO MUNDO - APOLOGIA AO HEROI SERTANEJO | Nelson Cerqueira (ALB)

14h15 -BELO MONTE/CANUDOS NA PINTURA DE SILVIO JESSÉ - UMA VISÃO DE DENTRO DO SERTÃO | Aleilton Fonseca (UEFS/ALB)

14h30 às 16h - Mesa 1| BELO MONTE/ CANUDOS: TEMAS E NARRATIVAS NA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

Manoel Neto (UNEB)

Lícia Soares (UNEB)

Ignacio Azpeitia (UNEB)

Mediação: Adeítalo Pinho (UEFS)

16h15 às 17h45 - Mesa 2 | IMAGENS E VIVÊNCIAS DE BELO MONTE/CANUDOS EM ROTEIROS, FILMES, DOCUMENTÁRIOS

Exibição de curtas

NA TERRA DO SOL (Ficção, 12 min., 2005)

Direção: Lula Oliveira

Sinopse: Inspirado em ‘Os Sertões’, de Euclides da Cunha, o filme conta a saga dos últimos sobreviventes da guerra de Canudos.

UTOPIA (Documentário, 30 min., 1992)

Direção: Pola Ribeiro

Sinopse: Registro da Semana Cultural de Canudos, promovida pela UNEB e pela Prefeitura Municipal de Canudos, no ano da comemoração do Centenário da chegada de Antônio Conselheiro a Belo Monte.

Roda de conversa

Participantes: Cineastas Antonio Olavo (Portfolium), Lula Oliveira (DocDoma) e Pola Ribeiro (MAB) | Mediação: Décio Torres Cruz (ALB)

18h - LANÇAMENTO DE LIVROS