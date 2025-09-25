MÚSICA
Evento de forró promete agitar município da Bahia; veja mais sobre
Encontro fortalece o gênero como patrimônio cultural no estado
Acontece nos dias 26 e 27 de setembro, na Praça do Landim, em Rio de Contas, o III Encontro de Sanfoneiros. O evento reunirá músicos e público em torno da sanfona, instrumento central do forró, com o objetivo de reforçar a importância de encontros que fortalecem o gênero como patrimônio cultural.
Leia Também:
Programação do III Encontro de Sanfoneiros
A programação começa na sexta-feira, 26, com a Feira da Agricultura Familiar e Artesanato. No Restaurante da Soraya, será realizada uma coletiva de imprensa que marca o lançamento oficial do encontro.
A partir das 19h, no palco principal, Del Feliz receberá Jairo Barboza, Jeanne Lima, Reynaldo Barbosa, Marquinhos Café, Zeu Azevedo, Waldonys e Trio Nordestino, garantindo muita música e animação ao público.
No sábado, a feira retorna e a sede da Filarmônica Lira dos Artistas será palco da roda de conversa “Cultura e Inserção das Mulheres no Forró / Forró como Patrimônio da Humanidade”, seguida por um workshop de sanfona.
Também acontecerá o Arrastão da Rural Elétrica com Flor Serena e o Aulão com Day Lima, saindo da Antiga Casa de Câmara e Cadeia.
À noite, o palco principal continuará a receber atrações como Vailson Barbosa, Emili Pinheiro, Cicinho e Julie de Assis, França (ex-Mastruz com Leite), Del Feliz com participação de Alberto Júnior e Adelmaro. O evento será encerrado à meia-noite com a presença de Del Feliz, Adelmaro e convidados.
Del Feliz | |
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes