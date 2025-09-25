Menu
CULTURA
MÚSICA

Evento de forró promete agitar município da Bahia; veja mais sobre

Encontro fortalece o gênero como patrimônio cultural no estado

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

25/09/2025 - 18:13 h
Acontece nos dias 26 e 27 de setembro, na Praça do Landim, em Rio de Contas, o III Encontro de Sanfoneiros. O evento reunirá músicos e público em torno da sanfona, instrumento central do forró, com o objetivo de reforçar a importância de encontros que fortalecem o gênero como patrimônio cultural.

Leia Também:

Desfile dos Palhaços no Rio Vermelho vira dia municipal em Salvador
FENABA 2025: Salvador recebe festival com mais de 500 artesãos na Fonte Nova
Jesus e freiras estão proibidos no Carnaval de Salvador; entenda

Programação do III Encontro de Sanfoneiros

A programação começa na sexta-feira, 26, com a Feira da Agricultura Familiar e Artesanato. No Restaurante da Soraya, será realizada uma coletiva de imprensa que marca o lançamento oficial do encontro.

A partir das 19h, no palco principal, Del Feliz receberá Jairo Barboza, Jeanne Lima, Reynaldo Barbosa, Marquinhos Café, Zeu Azevedo, Waldonys e Trio Nordestino, garantindo muita música e animação ao público.

No sábado, a feira retorna e a sede da Filarmônica Lira dos Artistas será palco da roda de conversa “Cultura e Inserção das Mulheres no Forró / Forró como Patrimônio da Humanidade”, seguida por um workshop de sanfona.

Também acontecerá o Arrastão da Rural Elétrica com Flor Serena e o Aulão com Day Lima, saindo da Antiga Casa de Câmara e Cadeia.

À noite, o palco principal continuará a receber atrações como Vailson Barbosa, Emili Pinheiro, Cicinho e Julie de Assis, França (ex-Mastruz com Leite), Del Feliz com participação de Alberto Júnior e Adelmaro. O evento será encerrado à meia-noite com a presença de Del Feliz, Adelmaro e convidados.

  • Evento de forró promete agitar município da Bahia; veja mais sobre
    |
Tags:

forró música

x