Capoeiristas ganham apoio internacional

Centro Cultural Berimbau Arte Brasil - Foto: Reprodução / Instagram

A rede de ensino internacional Villa Global Education adotou o Centro Cultural Berimbau Arte Brasil com uma campanha de doação de alimentos voltada para o projeto social desenvolvido em Barra do Pojuca, Camaçari, com atividades de capoeira.

Os donativos podem ser entregues até dia 26 em qualquer uma das unidades da rede na Paralela, Praia do Forte e Litoral Norte, ao fortalecer a formação de capoeiristas.

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Como agradecimento, a escola de capoeira foi um dos destaques da recente Festa da Família, promovida pela rede de ensino, preparando-se para os festejos pelos primeiros 25 anos de funcionamento, a serem comemorados em 2027.

O bom convívio entre as duas instituições revela a oportunidade de entendimento de grupos sociais complementares, os africanos descendentes de escravizados e a juventude da elite de Salvador e Região Metropolitana.

"Nosso projeto tem a liderança de mestre Ratoeira, seguindo orientação de mestre Dendê”, afirma uma das administradoras da escola de capoeira, Nelvani Rodrigues, sócia de seu esposo, o ex-caminhoneiro Manuel.

Seu Manuel largou a vida dos fretes para transporte de mercadoria, ao perceber o risco crescente das rodovias, preferindo aderir ao ensino-aprendizagem da capoeira, fundando o centro de capoeira há exatos 10 anos.

O estabelecimento ganhou fama nacional, ao receber apoio do programa de tevê do apresentador Luciano Huck, da Rede Globo, para reforma da sede, além da ampla divulgação.

Ontem, os 118 alunos receberam a visita de universitários dos Estados Unidos, dispostos a conhecer a arte da ginga pós-moderna, misturando aspectos de show e teatro aos movimentos da capoeira regional legada por mestre Bimba.

Feira de adoção de pets

O martírio do cachorro Orelha, ainda sem punição aos responsáveis, ao menos mobilizou maior empatia e cuidado coletivo. Em Lauro de Freitas, essa resposta ganha forma concreta: o Parque Shopping da Bahia recebe ação com vacinação antirrábica gratuita, sem burocracia, das 10h às 16h, e, à tarde, a 16ª edição da campanha Adote no Parque. Promovida com a Rede de Mobilização pela Causa Animal (Remca), a iniciativa reúne cães e gatos resgatados, já aptos à adoção responsável, reafirmando que, diante da violência, a sociedade pode reagir com compromisso e proteção à vida animal.

POUCAS & BOAS

Associações e representantes municipais de diferentes regiões do estado participam até hoje do encontro ‘Artesanato da Bahia: Inovação, Design e Novos Mercados’, no Instituto Anísio Teixeira (IAT), em Salvador. Promovido pelo Programa Artesanato da Bahia, o evento celebra o dia do artesão que foi comemorado ontem. A programação de hoje é voltada aos gestores municipais, com debates sobre como festivais e outros eventos podem atuar como indutores de renda e fortalecer as cadeias produtivas do artesanato nos territórios.

A entrega dos certificados para condutores de Feira de Santana que concluíram as etapas do Projeto Condução Decente, acontece hoje no auditório do SEST SENAT a partir das 15h. No total, a iniciativa contemplou 65 mototaxistas e motofretistas, que também vão receber um conjunto de itens de segurança com coletes, capacetes, antenas corta-pipa e bolsas térmicas. Com o objetivo de promover a formação e regularização de condutores, o projeto é conduzido pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Com o tema ‘Identidade, Economia Criativa e Políticas Públicas’ o Fórum Oeste Junino vai movimentar hoje o auditório do Fundeagro, em Barreiras. Com início às 8h, o evento deve reunir representantes de quadrilhas, gestores públicos, lideranças culturais e entidades do setor, visando fortalecer o papel das quadrilhas juninas como patrimônio cultural e agente de desenvolvimento artístico e cultural. A coordenação geral é da União de Quadrilhas Juninas do Oeste da Bahia (Uniqjob).