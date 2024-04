Combate à dengue chega ao metrô | A TARDE

Os cuidados com a dengue, levando em conta os riscos de aumento do número de casos, uniram forças do Conselho Estadual de Saúde e a concessionária CCR Metrô Bahia, para uma série de ações programadas entre 25 e 28 de março.

A iniciativa integra a campanha “Criar mosquito da dengue em casa é barril”, com o objetivo de abrir a mente das pessoas sobre a importância de evitar água parada pois no entorno dos recipientes surgem os focos de larvas do mosquito transmissor, o Aedes aegypti.

O movimento tem respaldo científico em dados coletados pelo Ministério da Saúde, confirmando a incidência do inseto alado em 8 de cada 10 residências brasileiras, em média, por método indutivo, segundo pesquisa atual.

A ideia é alertar os usuários do sistema metroviário acerca da identificação de sintomas e fim de buscarem o quanto antes o serviço de saúde no sentido de confirmarem o diagnóstico e começar o tratamento sem demora.

Durante os quatro dias da campanha no metrô, as equipes de servidores do Conselho estará à disposição dos passageiros, entre 7 e 9 da manhã, em horário escolhido por ser de grande fluxo.

– A ação nas estações de metrô vai intensificar atividades e orientações para conter o avanço da doença – afirmou o coordenador da campanha e do Conselho, Marcos Gêmeos.

De acordo com dados divulgados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria do Estado da Bahia, 272 municípios baianos sofrem com a epidemia.

São mais de 62 mil casos prováveis da doença, até dia 16 de março, contra 12 mil no mesmo periodo do ano passado, um aumento de 400%.

Inovação no agro

Os produtores baianos estão atentos às oportunidades de investimento sustentável na “transição verde brasileira”, em destaque no Congresso Brasileiro de Direito de Agronegócio.

No encontro, o presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Agronegócio, Renato Buranello, destacou a importância de se organizar os produtores em cada estado diante do cenário nacional.

Para Renato Buranello, a união de todos é um dos fundamentos para a busca do diálogo necessário a fim de ultrapassagem do atual paradigma energético, de modo a manter a rota de progresso.