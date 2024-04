Conselho denuncia pseudomedicina | A TARDE

O professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (Ufba), catedrático de gastrohepatologia, Raymundo Paraná, divulgou documento do Conselho Federal de Medicina, alertando para os riscos de “medicamentos” com efeitos danosos a saúde, divulgados e comercializados pela internet, como os “esteroides anabolizantes”, entre outros.

Segundo crença formada pelos especialistas reunidos no conselho, tais remédios visando suposto aumento no tônus muscular e outras medidas artificiais para falso “embelezamento” implicam elevada toxicidade, com alta probabilidade de produzir doenças, vêm sendo “receitados” virtualmente e escapam ao controle das instituições legitimadas para vigiar e punir os autores dos negócios altamente lucrativos.

Preocupados com a incidência de ataques cardíacos, enfermidades no fígado e dezenas de outros comprometimentos no organismo, Raymundo Paraná, articulista de A TARDE e membro da Sociedade Brasileira de Hepatologia, tem produzido conhecimento confiável sobre o tema, em artigos científicos publicados em revistas especializadas no Brasil e no exterior.

– As denúncias de pessoas enganadas correm em segredo de Justiça, mas têm chegado aos tribunais, à medida do avanço da inclusão digital e suas ilusões, chegando até a ‘milagres’ de prometer retardar o envelhecimento – afirma o professor, recentemente reconhecido com o titulo de cidadão baiano pela Assembleia Legislativa.

Com grande portfólio de atuação em prol da comunidade, produzindo e transmitindo saberes relacionados a doenças do metabolismo, Raymundo Paraná receia pela sobrecarga do sistema de saúde com o crescimento da “pseudomedicina das redes sociais”.

Lobo tem apoio no oeste

O lobo ganha atenção especial no Oeste baiano, em admirável projeto de reprodução e soltura. Desta feita, foi a vez da loba nomeada “Jurema” pelos cuidadores, ao voltar à vida selvagem no Cerrado baiano após um período de cativeiro a fim de receber os cuidados necessários. A libertação não é um ato esgotado em si mesmo, mas trata-se de um símbolo de estreia da segunda edição do Projeto de Reabilitação e Soltura do Lobo-Guará, promovido pelo Parque Vida Cerrado em parceria com a Sementes Oilema, Irmãos Gatto Agro e Agro Santa Carmem. Realizado em Barreiras, o projeto tem como objetivo proteger a espécie ameaçada de extinção.